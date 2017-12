5 nippi, kuidas kulud ja kinginimekirjad kontrolli alla saada

Jõulud on kohe ukse ees, kuid paljud ei ole jõudnud rahulikule pühade veetmisele veel mõelda ega ka soovitud kingitusi ja üllatusi lähedastele välja valida. Elisa tooteturunduse osakonna juht Mailiis Ploomann annab nõu, kuidas saab nutimaailm aidata jõuludeks rahulikult valmistuda ning kõik vajaliku ära organiseerida.

Iseäranis enne jõule kipub väga paljudel meist jääma aega üha napimaks, sest lisaks töistele aastalõpu toimetustele ja kokkuvõtetele, vajab planeerimist nii jõuluvana kingikoti sisu kui ka üllatused ja mõnusad koosolemised pere ja sõpradega. Üks mugavamaid rakendusi aja ja kohustuste planeerimiseks on Swipes. Seda saab soovi korral kasutada ka kinginimekirjade koostamiseks ning rakendus võimaldab jagada ülesanded erinevatesse kategooriatesse nagu näiteks kodu, töö, poodlemine. Samuti saab keskkonda ise lisada ülesannetele alajaotusi ning tähtaegu ja meeldetuletusi. Nii saab näiteks teha ka ühe suure nimekirja „Kingitused” ning selle alla märkida, kellele ja mida oleks veel tore või vajalik soetada.

Kulude haldamiseks ja kontrolli all hoidmiseks on soovitav kasutada ka enam-vähem samal põhimõttel toimivaid virtuaalseid rahakotte - HomeBudget, Spendee, YNAB. Rakendused võimaldavad üles märkida ka oma kontoseisu, kulutused ja saada ka visuaalne ülevaade, kui palju ja kuhu raha kulub. Need on head abimehed juhul, kui on vajalik oma kuludel täpselt silm peal hoida ning vältida olukorda, et jaanuaris, pärast suuri pühi haigutab rahakotis tühjus.

Lihtne pühadeteemaline rakendus on Christmas Gift List, mis võimaldab koostada nimekirja inimestest, keda on soov pühade ajal kingiga meeles pidada ning määrata ka eelarve iga kingisaaja jaoks. Ostetud kingitused koos summadega saab iga nime juurde märkida ning seejuures pidada arvet, millised on pakitud, millised veel pakkimata. Samal põhimõttel toimib Christmas Planner, mis aitab koostada kinginimekirju ning jälgida kulutusi.

Kui aga kingiostud on tõesti jäänud viimasele minutile ning e-poodidest ega ka tavakauplustest enam kinke soetada ei jõua, siis on ideede ammutamiseks taas abi äpimaailmast. Alati on tore kingitus mõni kinkekaart, mida saab üle veebi soetada kiiresti ja lihtsalt olgu selleks mõne kino, teatri või ilusalongi vautšer. Samuti saab ühe ideena näiteks oma lähedastele kinkida ligipääsu eestikeelsele e-raamatute keskkonnale Elisa raamat. Lisaks vahvale kingile, saab sealsest raamatuvalikust otsida ka jõululuuletusi kingi lunastamiseks või retseptiraamatuid piduroogade valmistamiseks.

Jõulutunde tekitamiseks ja kodu kaunistamiseks saab inspiratsiooni koguda aga näiteks Pinterest ideepangast. See sisaldab väga palju huvitavaid, lihtsaid ning eripalgelisi ideid kodu dekoreerimiseks, jõulumenüü koostamiseks ja ka kingiideede kogumiseks või üllatuste meisterdamiseks. Lisaks on jõulumeeleolu loomiseks võimalik lülitada teler Starmani TV populaarse Jõulukanali peale, kust saab nautida kaminatuld ja kuulata puude praksumise heli. Kui detsembri nädalad on aga juba sedavõrd tihedad ja kiired, et kipub jõuluaeg lausa ununema, siis on olemas rakendus Christmas countdown, mis ütleb täpselt, kui kaugel on jõulud.