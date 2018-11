Test: räägime ilmast. Ja ilmajaamast

Millest rääkida, kui tahad alustada small talk´i ja midagi targemat pähe ei tule? Loomulikult ilmast. Aga mida rääkida ilmast? Seda, mis ilm on ja mis tuleb, mis on toas ja mis akna taga. Selleks aga on sul vaja head ilmajaama.

Muidugi on ilmajaamu igasuguseid - näiteks võib igast supermarketist või autopoest osta mõne kümne-eurose komplekti, mis koosneb sensorist, mille peab panema kuhugi õue ja LCD-ekraanist, mis näitab nii sise- kui välistemperatuuri. Nupule vajutades võid leida ka viimase maksimaalse ja minimaalse näidu. Keerulisemad lisavad veel õhurõhu ja õhuniiskuse.

Arvutimaailma testimislauale jõudis aga eBay vahendusel juba võimsam aparaat, ehkki see pole veel selline, nagu mõned nõudlikumad kasutajad ilmajaamaks peavad: tuule- ja sadememõõdu välikomplektiga arvutis töötavaid analüsaatoreid on ka olemas.

Seekordne testiobjekt on Gain Expressi WS-104-EU. WS nagu Weather Station ja EU nagu "Euroopa Liidu jaoks toodetud". Ehkki postikontorisse jõudis pakk ikka selle kollase kleepsuga, millel kirjas, et ei vasta Euroopa Liidu standarditele. Ilmajaama karbil on siiski suurelt CE ehk Euroopa Liidu turule vastavuse sertifikaat täitsa olemas.

Gain Express toodab väga erinevaid mõõteriistu täpsetest profiseadmetest kuni laiatarbe-vidinateni. WS-104-EU võikski üsna laiatarbe-seadmeks liigitada, ehkki võimalusi on sel tunduvalt rohkem, kui supermarketist saadavatel odavatel termomeetritel õueanduritega.

3 sensorit väljas

See seade meeldis laborisse võttes sellepärast, et sel on kaasas koguni kolm niiskuskindlat välisensorit. Veelgi enam - need kolm väisensorit on väikeste LCD ekraanidega, mis näitavad jooksvalt nii temperatuuri kui õhuniiskust. Seega saad erinevatesse kohtadesse õues või majas paigutades ka kohapealt, mitte ainult peajaamast vaadata, palju näitab.

Teiseks, peajaam on üsna efektse värvilise LCD ekraaniga, kus on väga ohtralt funktsioone - seda kõike alla 32 euro eest.

Peajaam töötab võrgutoitel, kuid andmevarunduseks on sees ka patareid.

Sensoreid lauale ritta pannes selgus, et näidud küll erinesid, kuid jäid ühe kraadi piiresse.

Ka õhuniiskuse viga jäi ühe protsendi sisse.

Paaritamine keskjaamaga nõudis veidi jamamist, sest kohe kõiki kolme sensorit ei tunnistatud. Selleks tuli peajaam panna uuesti sensoreid ära tundma ja need enne seadistada erinevatele kanalitele, sest karbist välja võttes olid kõik 1. kanalil. Ju see siis vea põhjustaski.

Kellaaeg õigeks

Ilmajaam võtab raadio teel kellaaja sünkroniseerimise signaali Saksamaal asuvalt aatomkellalt, aga kuna me oleme sealse jaama levi piirimail, siis ei pruugi signaali kättesaamine õnnestuda. Ööseks tasub ilmajaam asetada kuhugi kõrgemale kohale, et pikklainel kellaaja signaal kohale jõuaks - üle Interneti ju ei suuda see seade suhelda.

Kõik näidud ekraanile

Tegemist pole maatriks-ekraaniga, seega ei saa välja tuua ka pikslihulka ja -tihedust, kuid ilmajaamal on kenasti kujundatud LCD kujundid, mis helendavad ja ilmainfot jagavad.

Vasakul on baromeetri näidu muutumise põhjal ilmaennustuse ikoonid: kas tuleb päike, läheb pilve, kisub vihmale, mällab torm. Samas vilgub ka viimase 12 tunni logaritmiline õhurõhu skaala ja õhurõhu hetkenäit on alati näha.

Paremal on ilmajaama keskseadme enda poolt mõõdetud toatemperatuur ja õhuniiskus. Tundub, et seade kipub mõni kraad soojemaks temperatuuri määrama, võib-olla on see sellest, et aparaat ise ka natuke soojeneb oma suure ekraani ja võrgutoitega.

Toanäidu all on kolme välisensori näidud. Neid võib vaadata ükshaaval või panna vaheldumisi kerima. Meeles peab pidama, kus asuvad kanal 1, 2 ja 3 sensorid päris elus.

Paremal all on kuu faasi ikoon, nädala ja kuupäeva näit. Alt nuppudest saab seadistada. Äratus on ka - saad kasutada näiteks lauakellana ja panna end hommikul äratama.

Max/min nupp näitab viimase päeva maksimum- ja miinimumnäite kõigilt sensoritelt.

Peale nädala jagu testimist võib öelda, et ilmajaam on üsna vajalik olnud meie muutuvates ilmaoludes. Saab mõõta õues nii maapinnal kui näiteks meetri kõrgusel, lisaks jääb kolmas sensor üle mõnes teises toas mõõtmiseks ja peajaam ise näitab elutoas olevat temperatuuri. Ainuke probleem - tundub, et kellaaja sünkroniseerimise signaal pole siiamaani läbi tulnud. Kell kipub õige natuke maha jääma, nädala jooksul mõned (kümned) sekundid.

Kui tahad endale lihtsat ja odavat, kuid siiski piisavalt paljude võimalustega kodust ilmajaama, siis võiks seda soovitada küll. Kui oled valmis millekski enamaks, siis võta juba "päris" jaam, millel õues tuule- ja sadememõõtja ning võimalus ühendada arvutiga. Aga neist räägime juba mõni järgmine kord.

TEHNILISED ANDMED

Ilmajaam Gain Express WS-104-EU

Hind: 31,84 eurot (Gainexpress.com)

8 funktsiooniklahvi: Time, Alarm, Alert, Up, Down, Channel, Max/Min, SNZ/LGT

5 ilmaennustuse olekut: Sunny, semi-sunny, cloudy, rainy, storm

Näidikud: õhurõhk ja selle muutus viimase 12 tunni jooksul, mugavusindeks, alarm, kuu faas, temperatuur, õhuniiskus, max/min näit kellaaeg, kuupäev

Kellaaeg: RCC vastuvõtt, DCF (Euroopa)

Temperatuuri mõõtmisvahemik: sees 0~50 °C, väljas -40~70 °C (0.1 °C)

Niiskuse mõõtmisvahemik: 20~90%

Õhurõhu mõõtmisvahemik: 800~1100 MB

Näitude uuendamine: iga 30 sekundi tagant

Sensorite raadiosagedus: 433 MHz

Toide: 220 V / 3 x AAA peajaamal, 2 x AA sensoritel