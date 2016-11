Kuidas mobiiliga talve pildistada?

Lumi ja jää on olnud aegade algusest fotograafile tõeliseks nuhtluseks, et pildile saada. Kuidas kõige paremini talve pildistada? Kuna pildistamine käib valgusega, siis lumi kui ülivalge jäähelveste mass annab valesid signaale tegelikult võib-olla üsna hämaravõitu talveilma kohta. Mobiilide väikesed sensorid on selles suhtes veelgi tundlikumad. Mida teha, et lumi jääks valge ka mobiilipildil?

Kord peegeldub lumelt silmipimestav päike, kord jälle on pilves ilm, aga ere maastik paneb kaamera arvama, et tegelikult on ikkagi väga valge. Nii juhtubki, et ilusast valgest lumevaibast saab digifotodel hoopis hall või sinine taust. Või kui päike suusanõlval särab, põleb kõik välja koos suusajälgedega.

Lumi muutub halliks lihtsa pettuse tõttu: see peegeldab palju valgust ning kaamera särimõõdik hindab seda veelgi heledamaks, kui ilm tegelikult on. Nii jääb säri lühikeseks, kaader saab liiga vähe valgust ja kõik tulebki hall. Puutüved võivad sealjuures täitsa mustaks jääda ning inimesed lumel vaid siluettideks.

Arvutimaailma toimetuses on praegu kasutamiseks üks Honor 8 telefon, millel kaks kaamerat (aga selle iseärasustest juba mõnes järgmises blogipostituses). Lisaks kahele tagakaamerale on kaamerarakenduses olemas profirežiim, mis just talvel õues vajalikuks osutub. Sealt saab ise kõike sättida. Digi- ja peegelkaamerate analoogiks on mobiilikaameral režiimi M ehk manuaali asemel Profifoto ja nagu nimigi ütleb, on selles režiimis võimalik profilt kruttida kõiki seadeid ise.

See polegi nii ehmatavalt keeruline, kui automaatrežiimis iga päev pildistajale esimese ehmatusega tundub.

Kui päike paistab

Alustame olukorrast, kui päike väljas paistab. Siis on lumepeegeldus kõige suurem. Selleks suuna oma mobiilikaamera lumele ja lisa valguse kompensatsiooniks profirežiimis (skaala, mille nimi on EV, pildil) +1. Jah, just nimelt – kaadrit peab valgustama veel pikemalt, ehkki lumi tundub ju tegelikust heledam. Pikem säri aitab liigse valgusega ära petetud särimõõdikut tagasi korrigeerida.

Just niimoodi:

Kui on pilves

Pilves ilmaga võib valgust kompenseerida ½ kuni 2 ühikut. Lumi jääb ühtlaselt valge, mingeid detaile või jälgi lumel ei saa rõhutada, sest on ikkagi pilves. Kuid see valge taust on hea näiteks portreede pildistamisel. Inimesed lumes jäävad samuti huvitavad, maalilisel valgel taustal. Maastikud on ilusad, kui neisse lisada mõni puhas värv.

Kuidas talve pildistada, kui sajab lund

Lumesajuga lendlevad helbed, mis jätavad pika säriga fotole valgeid kriipse, mis teeb pildi huvitavaks ja tekitab lumetormi elamuse. Lühikese säriga aga saab helbed punktina kaadrisse püüda. Siin ei aita parima tulemuse saavutamiseks muu, kui katsetamine.

Võta jälle lahti profirežiim ja otsi üles säri pikkuse seadistamine. Võta automaat maha, vali 1/250, kui tahad lumehelbeid punktina, 1/2, kui triibuna pildile. Võid proovida ka pikema säriga, kui mobiili saab väikesele statiivile asetada. Selfie-kepiga saab ka mobiili paigal hoida, kui see näiteks otsapidi lumme suruda.

Omapärase efekti annab LED-välgu sisselülitamine. Siis jäävad lumehelbed heledad ja veel paremini nähtavad, nii päeval kui hämaras.

Kui aga tahaks lumesajupilti, aga ei saja piisavalt, saab lume ise pildile tekitada. Mine mobiiliga näiteks aadressile http://funny.pho.to/snow-effect/, lae üles pilt, mida lumiseks teha ja hetke pärast on lumesadu olemas. Enne ja pärast:

Kui enam ei saja (lund)

Valgel, värskel lumevaibal on mediteeriv mõju. Jäta see pildile, kuid pea meeled, et enne jälgi ei teeks – tavaliselt tuleb hea pildi idee alles pärast seda, kui oled üle maalilise lagendiku jalutanud. Värske, jälgedeta lumi aga on veel maagilisem. Mõtle sellele juba enne pildistamist, kuidas talve pildistada nii, et see oleks jäljevaba.

Kuidas pildistada lumehelvest või langenud lehtesid?

Huawei P9 ja Honor 8, varsti ka Huawei Mate 9 omavad kahte tagakaamerat ja kaamerarakendust, mis lubab teha ka mobiiliga mõnusat bokeh-efekti: terav on vaid kitsas ala teatud kaugusel, ees ja taga olevad objektid jäävad hägusaks. Nii saab fotol rõhutada vajalikku detaili ja vähendada tausta häirivat esiletõusmist. Kaamera-äpis vali teravussügavuse seadmine ja keera ava võimalikult lahti:

Kui lumi on ikkagi imelik

Kollaste tänavalaternate valguses või veidra läbi pilvede päikesega võib juhtuda, et mobiilipildile ei jää ikkagi see lumi õiges toonis. Mida siis teha kuidas talve pildistada paremini ja ehedalt?

Üks hea kirvemeetod on värvide kaotamine ja pildi pööramine mustvalgeks:

Lumi on valge ja puutüved mustad, mida võibki üheks normaalseks talvemaastikuks lugeda.

Pisut filtritega mängimist

Kui pilt läks natuke untsu, aga ikkagi tahaks haruldast vaadet säilitada, võta mõni eriti efektne filter ja töötle sellega pilti. Laadi näiteks alla pildiprogramm Prisma, mis tehisintelligentse töötlusega teeb ka ülikehvast algmaterjalist tõelise maali. Ka Instagramis on huvitavaid filtreid, kuidas talve pildistada. Talvepiltidele saab anda niimoodi efekti, mis kõlbab hiljem kasvõi välja trükkida ja raamituna seinale panna:

Kuidas telefoni hoida

Juba novembris on piisavalt külm, et telefon muutuks kohmetuks. Enne pildistamist hoia mobiili soojas, näiteks hõlma all põuetaskus. Honor 8 on selleks hea õhuke ja kompaktne, soojeneb väga ruttu üles. Samas on tagakaas kindaga käsitsedes väga libe, seega ettevaatust – kasuta kas kaanega ümbrist või muud kaitset, et telefon lumme ei kukuks.

Hoia telefoni soojas põuetaskus, vaata maastikul ringi, mida pildistada ja võta ainult hetkeks välja. Nii saab talve rohkem jäädvustada.

Selleks, et sõrmed ära ei külmuks, kasuta puutetundlike sõrmeotstega kindaid (neid on juba päris palju müügil, poodides on sellised kindapaarid ka selgelt märgistatud vastava teatega). Teine mugav variant on kasutada puutetundliku pehme otsaga ekraanipulka, kuid nende kasutamisel peab pulgaga olema sõrmel hea kontakt ja vahetevahel läbi kinda neid pulki kasutades puutetundlikkus ei tööta nii hästi.