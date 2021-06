Kuidas valida omale sobiv sülearvuti?

(Sisuturundus)

Kodukontorite pikk periood on üha enam tavakontorisse naasmise kui ka suve saabumisega lõppemas. Liikuvam elurütm seab aga sülearvuti valikule omad tingimused, mis peavad tagama vajalikul hetkel sobiva töövahendi kui ka meelelahutuskeskuse.

Tehnoloogiaekspert ja Huawei Eesti koolitusjuht Jekaterina Mishina tõdeb, et orienteerumine sülearvutite laias valikus võib kujuneda keeruliseks, kuid soovitab sel juhul lähtuda oma peamistest kasutusvajadustest ning annab nende osas nõu.

Mille jaoks sul sülearvutit vaja on?

“Kindlasti tasub esiteks enda jaoks selgeks teha, mida sülearvutiga kõige rohkem teha plaanitakse. Sellest sõltuvad sobiva laptopi võimekuse näitajad ja lisalahendused,” kirjeldab Mishina ning selgitab, et näiteks arvutimänguri ja igapäevaselt tööfailide loomise ning jagamisega tegeleja vajadused hea sülearvuti järele on väga erinevad.

“Tekitame täna rohkem faile ja fotosid kui kunagi varem ja seetõttu on ka arvuti mälu mahud suuremad kui varem. Samas mõjutab see arvuti töökiirust ja kui info pole alati sorteeritud, pidevalt kustutatud või pilve tõmmatud, tasub valida kõvaketta alternatiivina SSD-kettaga seade, mis aitab arvutis olevat teavet kiiremini töödelda ega muuda arvutiga toimetamist liiga aeglaseks,” soovitab Mishina ja toob näite Huawei uutest MateBook X ja MateBook 14 sülearvutite mudelitest, millel on kuni 16 GB RAM mälu ja kuni 512 GB suurune salvestusmälu ehk SSD ketas. Samuti on nendel mudelitel sees 10. põlvkonna Inteli Core protsessorid, mis muudavad seadmetega töötamise kiireks ja sujuvaks.

“Oluline on ka see, mida sülearvutiga igapäevaselt tehakse ehk et kui palju infot peab korraga ekraanile mahtuma,” toob Mishina näite ja kirjeldab, et kõrgem kuvasuhe nagu 3:2 võimaldab ekraanil vertikaalselt rohkem infot avada ja teha mugavamalt tööd näiteks esitluste või tabelitega.

Kus kõige sagedamini kasutad?

Kui seniajani on sülearvutite kasutamine toimunud peamiselt kodudes, siis nüüd liigub see üha enam tagasi kontoritesse ja suvistesse välitingimustesse. “See, kuidas me tegelikult arvutit igapäevaselt kasutame ja kas tegelikult veedab arvuti rohkem aega meie süles kui laua peal, mõjutab samuti oluliselt tema tööd ja vastupidavust,” toob Mishina välja. Seega on tema sõnul oluline teha selgeks, kuidas toimib sülearvuti jahutussüsteem.

“Näiteks MateBook 14 laptopi mudelite puhul on kasutuses uus Shark Fin 2.0 kahekordsed ventilaatorite labad, mis on paigutatud S-kujuliselt, et suurendada õhuvoolu ning hajutada soojust oluliselt kiiremini kui tavalised ventilaatorid seda teha suudavad. Samas töötab selline võimas süsteem väga vaikselt,” kirjeldab ta.

Ka võimsal seadmel võib olla väike kaal

Liikuvama elustiili puhul muutub paratamatult määravaks ka sülearvuti kaal. “Hoolimata laptopide rekordilistest võimsustest on nende kaal viidud miinimumini. Kui veel mõned aastad tagasi rõõmustasime vaid paar kilo kaaluvate arvutite üle, siis täna on magneesiumi ja alumiiniumi sulamist valmistatud korpusega MateBook X kaal kõigest 1 kg, metallkorpusega MateBook 14 aga vaid 1,49 kg,” toob tehnoloogiaekspert näiteid.

Kui tihti on võimalik arvutit laadida?

Kui kodukontoris pole üldjuhul sülearvuti laadimiseks liiga palju valikuid, siis tavapärasesse rütmi naastes toob erinevate kohtumispaikade ja koosolekuruumide vahel liikumine, aga ka kontorist ja kodust väljaspool toimetamine väljakutseid juhul kui sülearvuti aku vajalikku perioodi vastu ei pea.

“Ka siin teeb sülearvutite arendus aina uusi rekordeid ning võimaldab aina pikema perioodi jooksul ilma laadimata järjest tööd teha,” selgitab Mishina. Praktikas tähendab see, et kui näiteks aku mahutavus on 56 Wh, siis ühe laadimisega saab vaadata kuni 14 tundi järjest videot. “Samas on võimalik MateBook 14 näitel ainuüksi 30-minutilise kiirlaadimisega pool arvuti akust uuesti täis laadida,” toob Mishina välja.

Millist kasutusmugavust soovid?

Huawei Eesti koolitusjuhi sõnul on täna võimalik valida paljude detailide vahel, mis sülearvuti kasutamise tipptasemel mugavaks muudavad. “Need nüansid pole tihti vältimatud, kuid lisavad arvuti kasutamisele igapäevaselt mugavust ja muudavad sülearvutiga toimetamise kohati ka kiiremaks,” märgib ta.

Nii näiteks on Mishina sõnul Huawei MateBook 14 mudelil puutetundlik ekraan, aga ka sõrmejäljelugeja, mis võimaldab avada arvutit parooli sisse trükkimata. Samuti on samal mudelil võimalik valida režiim, mis filtreerib välja n-ö sinise valguse ja muudab ekraani vaatamise silmade jaoks seega vähem kurnavaks. Seega tasub konkreetse sülearvuti mudeli juurde kuuluvad detailid enne arvuti soetamist kindlasti selgeks teha.

Milliste teiste seadmetega soovid arvutit koos kasutada?

“Kui oled pidevalt aktiivne nii sülearvutis kui nutitelefonis ja soovid andmeid omavahel vahetada, tasub pöörata tähelepanu ka sellele, kas ja kuidas seadmed omavahel ühilduvad,” märgib Mishina ja selgitab, et laptopi ja telefoni koostöö muudab seadmete kasutamise oluliselt mugavamaks ja kiiremaks. “Näiteks Huawei seadmete puhul on võimalik integreerida nutitelefoni ekraan sülearvuti omasse ning lohistamise funktsiooni abil faile lihtsalt ühest seadmest teise tõsta.” Nii saab Mishina sõnul liigutada mugavalt ühest seadmest teise nii faile kui fotosid, kopeerida tekste otse telefonist arvutisse või tagasi ja kasutada laptopiga tööd tehes samal ajal selles ka kõiki telefoni funktsioone.

Samamoodi lisab tema sõnul täiendavat efekti see, kui suure resolutsiooniga on sülearvuti ekraan või kui võimsad on selle kõlarid. “Kui need näitajad on sülearvutis piisavalt head, pole tarvis kasutada teravama pildi saamiseks lisamonitori või parema heli jaoks lisakõlareid,” selgitab Mishina, kelle sõnul pakuvad näiteks MateBook X mudelisse sisse ehitatud neli kõlarit täiusliku helielamuse.