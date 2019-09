LG 8K telerid jõuavad juba sel kuul müügile

Elektroonikaettevõte LG Electronics (LG) lubab septembris Austraalias, Saksamaal, Prantsusmaal, Suurbritannias ja Ameerikas müügile tuua nii maailma esimese 8K OLED-teleri (mudel 88Z9) kui ka 8K NanoCell-teleri (mudel 75SM99). Meile need esialgu veel ei jõua.

LG 8K telerid toovad vaatajani neli korda detailirohkema pildikvaliteedi kui 4K koos erksate ja elutruude värvidega. LG Signature 8K OLED-teler (mudel 88Z9) pakub Ultra HD eraldusvõimet 7680 x 4320 koos 33 miljoni isekiirgava piksliga, mis on 16 korda rohkem piksleid, kui suudavad pakkuda Full HD-telerid ning neli korda rohkem, kui tavalised UHD-telerid. Selle aasta iF disainiauhinna ja Red Dot auhinna võitnud mudelil on minimalistlik disain, mille tagavad nii alumiiniumist alus kui ka üliõhuke raam ekraani ümber. Võimsamaks helikogemuseks on telerisse ehitatud 80 W kõlarisüsteem.

75-tolline 8K NanoCell-teler pakub vaatajale samuti ohtralt värve, kontrastsust ja detaile. Nano Display tehnoloogia abil muutub teleripilt aga veelgi teravamaks, Nano Color tehnoloogia eemaldab teleripildist igasuguse ebapuhtuse ning 8K mudelite jaoks optimeeritud Nano Black tehnoloogia kontrollib teleri taustvalgust sügavamate mustade ja suurema kontrasti saavutamiseks.

Mõlemal 8K teleril on täiustatud müravähendus, mis tagab 4K (3840 x 2160) või Full HD (1920 x 1080) sisu konverteerimisel ülespoole sujuva 8K kvaliteedis pildi. OLED-telerites kasutatav α9 Gen 2 protsessor täiustab pildi- ja helikvaliteeti tänu nutikale algoritmile, mis tunneb ära sisu allika kvaliteedi ja määrab pildiparandused, et tagada parim võimalik tulemus. Lisaks sisu allikate tuvastamisele analüüsib protsessor ka ümbritsevat keskkonda ja reguleerib vastavalt sellele ekraani heledust.

Telerite 5.1 surround-heli pakub kolmemõõtmelist heli, mis muudab filmid, muusika ja spordisündmused veel elulisemaks. Teleritel on ka WiSA-valmidus ning Cinema HDR, mis hõlmab Dolby Vision ja Advanced HDR Technicolor tehnoloogiaid. Telerid ühilduvad ka selliste HDR-formaatidega nagu HDR 10 ja HLG.

HDMI 2.1 portidega võimaldavad telerid ka kõrgemat kaadrisagedust. 8K sisu on võimalik vaadata kiirusega 60 kaadrit sekundis. Lisaks on võimaldatud automaatne madal latentsusrežiim (ALLM), muutuv värskendussagedus (VRR) ja täiustatud heli tagastuskanal (eARC).

Mõlemal telerimudelil on Apple AirPlay 2 ja HomeKit tugi enam kui 140 turul. Valitud turgudel on telerites ka Google Assistant ja Amazon Alexa, mis võimaldavad nutiseadmeid omavahel ühendada ning kontrollida telereid hääljuhtimise teel.