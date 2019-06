LG hakkab Eestis NanoCell ekraaniga telereid müüma

LG Electronics (LG) hakkab Eestis müüma NanoCell tehnoloogiaga varustatud LED telereid. Kuna NanoCell tehnoloogia toob paremini esile punased ja rohelised toonid, on edastatav pilt kirkam, selgem ja teravamate värvidega. Lisaks kino väärilisele pildikvaliteedile tagab NanoCell ka laia vaatenurga.

Peene raamiga NanoCell tehnoloogiaga teleritel on α7 Gen 2 protsessor, mis täiustab pildi- ja helikvaliteeti masinõppetehnolooga (deep learning) abil ning kasutab pildiparandust suurte pildi-info andmebaaside abiga. See aitab protsessoril pilti optimeerida, tuvastades sisu allika kvaliteedi ja rakendades parimat algoritmi, mida on vaja võimalikult tõetruu pildi näitamiseks.

Lisaks sisu allikate tuvastamisele analüüsib protsessor ka ümbritsevat keskkonda ja reguleerib vastavalt sellele ekraani heledust.

Telerid on varustatud ka ruumilise tuvastamise tehnoloogiaga, mis aitab kohandada heli vastavalt keskkonnale ja edastatavale sisule. See lubab näiteks dialoogist lihtsamini aru saada ning Dolby Atmos garanteerib parima võimaliku ruumilise heli.

HDMI 2.1 portidega toetavad mõned 2019. aasta NanoCell tehnoloogiaga mudelid ka kõrgemat kaadrisagedust, α7 protsessor suudab niimoodi töödelda ja esitada sisu kiirusega kuni 120 kaadrit sekundis.

LG WebOS Smart TV operatsioonisüsteemi ja Magic Remote pult tagavad mugava ja kontrolli teleri üle koos võimalusega kasutada uusimaid WebOS-i rakendusi.

LG NanoCell tehnoloogiaga telerite valikus on Eestis viis mudelit ekraanisuurusega 49-86 tolli.