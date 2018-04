LG telefonid on Eestis tagasi - Elisa hakkas neid ametlikult müüma

Mõni aasta tagasi teatas LG Balti turult oma mobiilidega lahkumisest, kodumasinaid sai edasi osta. Nüüd tundub, et lisaks e-poodidele saab taas LG telefone ametlikult ka Eestist osta. Eksklusiivse partnerluse läbi jõudsid Elisa esindustesse ja veebipoodi müügile võimekad LG nutitelefonid K10, Q6 ja G6.

Alates teisipäevast saab Elisa esindustest ja netipoodidest soetada taaskord mobiilimaailma tipu LG nutitelefone. Eesti turul on Elisa eksklusiivne partner LG-le ja hetkel tulevad müüki mudelid K10, Q6 ja G6 ning lähiajal lisanduvad valikusse ka uued 2018 aasta LG mudelid.

„LG telefonid on jätkuvalt hinnatud Elisa klientide seas. Eestis on kindel LG fännigrupp, kes ootab pikisilmi LG naasmist Eesti turule alates selle lahkumise hetkest,“ ütles Mailiis Ploomann, Elisa Eesti telekomteenuste valdkonna juht. „LG lahkus meie regioonist ajal, kui LG turuosa oli Elisas väga arvestatav.“

Lahkumise põhjuseks olid ebarahuldavad majandustulemused Ida-Euroopa 23 riigis. Ploomann sõnas, et Eesti ja kogu Baltikumi tulemused olid LG-l head ja kohati lausa väga head, kuid kuna Eesti oli osa suuremast turust, siis lahkuti kõikjalt.

Täna soovib LG naasta Eesti turule läbi Elisa, et taastata varasem edu. Elisa Eesti eesmärk on pakkuda laia ja parimat nutitelefonide valikut ning LG naasmine telefonide valikusse on osa eesmärgi täitmisest.

Müüki jõudvatest mudelitest sobib nõudlikumale kasutajale antud valikust LG tippmudel G6, mis peidab endas 4GB RAM-i, 32GB suurust sisemälu, kahte väga võimekat 13 megapikslist põhikaamerat, millega saab filmida 4K resolutsioonis videoid ja 5,7 tollist Quad HD+ ekraani, mis toetab ka HDR võimekusega videofailide mängimist. Lisaks sellele on G6 mudelil sõrmejäljelugeja, väga suur 3300mAh aku ja USB Type-C sisend, mis võimaldab kiirlaadimist.

LG Q6, mis välimuselt sarnaneb G6 mudeliga, jääb aga tehniliste näitajate poolest pigem keskmise hinnaklassi telefoniks. Q6-l on 5,5 tolline FullHD ekraan, 3GB RAM-i, 32GB sisemälu ja 13MP-ne põhikaamera.

Odavamasse hinnaklassi kuuluv K10 telefon sobib suurepäraselt vähem nõudlikule nutisõbrale. K10-l on 5,5 tolline 720p resolutsiooniga ekraan, 2GB RAM-i ja 13MP-ne põhikaamera, mis tagavad iga kasutaja põhivajadused.

Kõik mudelid on vähemalt Android 7.0 versiooniga ja on saadaval tänasest Elisa esindustes üle Eesti ja veebipoes aadressil elisa.ee, kust leiab ka telefonide täpsemad tehnilised andmed.