Lenovo Legion Phone Duel 2 - lõpuks üks nutitelefon, mis näeb hoopis teistsugune välja!

Kõik uued nutitelefonid on nii ühesugused - põhimõtteliselt õhukesed kastud, mille üht külge katab ekraan ja tagant leiab ülalt nurgast kaameraploki. Lenovo uus mänguritelefon aga on hoopis teistsugune. Kui mängid palju, siis see sulle meeldib. Kui mitte, siis võib uus mobiil tunduda liiga veider. Seda on kõige mugavam kasutada horisontaalis.

Lenovo telefone pole Eestis just igast poest saada, aga mõnest e-poest siiki leiab. Seega võib uskuda, et uue põlvkonna mänguritelefongi jõuab siia vähemalt kohaliku e-poe kaugusele. Kui eelmise põlvkonna Lenovo Legion Phone Duel maksis ligi 999 eurot, siis võib juhtuda, et uue põlvkonna telefoni hind on mõnes poes lausa neljakohaline. Aga eks varsti see selgub, hiljemalt juunis.

Lenovo Legion Phone Duel 2 pakub e-sportlikku RGB-valgustust efektse välimuse jaoks, sees on kiireim protsessor, mida mänguritelefonist eeldakski - Qualcomm Snapdragon 888 5G, mälu on samuti nii palju, kui mobiilis praegu ette kujutaks - kuni 18 GB (LPDDR5), välkmälu 512 GB (UFS-i 3.1). Konsoolina kasutamiseks tuleb see mobiil horisontaalis kätte haarata ja nii jäävad näppude alla spetsiaalsed konsoolinupud, kaameraplokk aga asub tagaküljel keskel, et sõrmed seda ei varjaks. Dual HaptiX tagasisidega nupd annavadki üsna ehtsa konsoolitunnetuse.

Ekraan on suur, 6,92-tolline (AMOLED, 2460 x 1080 pikslit), muidugi on olemas HDR 10+ tugi ja ülikiire, 144 Hz värskendussagedus. Puutetudnlikkuse reageerimissagedus on aga lausa 720 Hz.

44 MP selfie-hüpikkaamera hüppab välja ootamatust kohast - küljelt. Kui hoiad telefoni kahe käega horisontaalis, siis on see siiski kõige loogilisem koht - nagu monitorilgi ekraani ülaservas. Kõik on loomulik, hüpik-kaameraga saad teha nii videokõnesid, Selfie´sid kui ka otsestriime näiteks mängu ajal. Stuudio asemel ajad läbi vaid kaasasoleva telefoniga, et teha korralik videoülekanne pilt-pildis või vaateid vahetava striimiga. Mängija saab katsetada ka tehisintellekti trikke, näiteks tausta eemaldamist, stiliseeritud filtreid (meenutame legendaarset kassifiltrit) ja animeeritud avatare. Neli tehisintellekti jaoks optimeeritud müra summutavat mikrofoni tagavad ka parema voogedastuse helikvaliteedi.

Sees on 5500 mAh topelt-aku (kummagi käe all on üks akuplokk). Just niimoodi:

Aku on 10 protsenti suurem kui eelmisel põlvkonnal, samas laadimine käib kiiremini, sest laadija võimsus on koguni 90 W. USB Type-C porte on muide samuti kaks - üks küljel, teine all. See ongi sellepärast, et kui hoiad telefoni käes horisontaalis, võib teisest USB pesast laadijaga ühendada mugavamalt, kaabel jookseb keskelt ja ei jää ette.

Protsessor asub korpuse keskel, kus pole mängija käsi soojendamas. Nii saab paremini jahutada. Jahutusega on eraldi vaeva nähtud ja sellest saab kirjutada terve peatüki, kuid mainime, et jahutuse jaoks on spetsiaalsed pinnad samuti sellistes kohtades, kuhu käsi peale ei satu.

Mänguri jaoks on servas ja tagaküljel lisanupud: neli ultrahelinuppu ülemisel serval, kaks mahtuvuslikku puutetundlikku nuppu tagaküljel.

Spetsiaalsed vibratsioonimootorid muudavad muidu virtuaalsed nupud üsna tajutavaks, nagu tegemist oleks füüsiliste konsoolinuppudega.

Euroopas tuleb Lenovo Legion Phone Duel 2 müügile ilmselt siiski väiksema mäluhulgaga kui Hiinas - 16 GB / 512 GB koos laadimisdokiga soovitava hinnaga 999 eurot. Odavam mudel - Lenovo Legion Phone Duel 2 12 GB / 256 GB hakkab maksma soovituslikult 799 eurot.