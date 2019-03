Lifesmart - nutikas elu lambiga või on see rohkem iluasi?

Värvilised LED-valgustid teevad oma võidukäiku ja põhimõtteliselt on võimalik LED valgusallikaid juhtida ükskõik millist valgust näitama ja grupis või üksikult tegutsema. Lifesmart on omapärane kärjekujulistest moodulitest lahendus, mille analoog on ilmselt Bang & Olufseni kärjekujulistest moodulitest kõlar Beosound Shape, kuid lampide hinnad loomulikult nii ulmelised pole. Testitud sai kolme kärjega efektset komplekti.

Kohale saabus see komplekt kolmes karbis:

Pakendatud oli korralikult ja ka toode ise paistis olevat üsna tipptasemel viimistlusega. Kaasas niisiis üks laua-alus, mille külge kinnitada esimene kärg, USB kaabel (see pole siiski standardne, sest WiFi võrku ühendamiseks tuleb puudutada USB pistikul olevat puutetundlikku ala) ja kaks eraldi "kärge", mis iseseisvalt pole lambid, vaid vajavad sedasama eelpool mainitud stardikomplekti, mis ülaloleval pildil on suuremas karbis.

Seade sai muide seekordsel CES-il lausa innovatsiooniauhinna:

Üldiselt olid ootused sellele lambile madalad, kuna stardikomplekt maksab 33 eurot ja üks "kärg" vaid 8 eurot. Pisikesed ilusasti värviliselt plinkivad seadmed on ju pigem mänguasi?

Testides selgus, et nii lihtne see siiski pole.

Alustuseks tuleb alla laadida mobiiliäpp (otsinguga Play poes keerulisem, karbilt QR koodi abiga lihtsam). Mobiiliäpi nimi on Smart Life. Siin ka mõni ekraanipilt sellest:

Vasakul on näha, et peale WiFi võrku ühendamist saab mobiiliäpist seada lambi sisse- ja väljalülitamise aega ning panna see pooleldi n-ö automaatika peale.

Paremal on näha eelsalvestatud valgusefektid. Kui ühendad kolm "kärge" ja määrad seadetest, kuidas need umbes asetsevad, siis algab pihta valgusemäng. Valida saab 16 miljonist värvist või mõnest etteantud toonist püsivärvi, erinevaid valgusefekte (näiteks "Virmalised", "Disko", "Instagram" jne) ja ka ise programmeerida valmis mõne efekti. Kui lampe on mitu, saab neid ka gruppidena juhtida.

Seega kui sul juba on targa kodu lahendus, siis tuleb selle lambi jaoks eraldi äpp laadida. Kas see ka mõne teise süsteemiga ühendub, pole teada. Äpiga suhtlemiseks kasutatakse WiFi võrku. Valgusefektid võivad ka mikrofonist tulevaid helisid jälgida, kui äpist nii määrad.

Kui raatsid osta rohkem kärgi, siis saab neist igasuguseid kujundeid kokku panna ja neile valgus-show mängima panna:

Kas valgustina ka töötab?

Ehkki paneelid saab keerata üllatavalt eredaks, on selle valgusti põhifunktsiooniks siiski meeleolulambina töötamine. Või öölambina. Võid seda isegi äratuskellana kasutada, pannes ettenähtud ajal näiteks päikesetõusu valgusefektiga süttima.

Äpis on lüliti, kust saab valguse eredust ka seada ning lülitada silmasõbralikule hämaramale režiimile.

Kui tahad, võib lampi juhtida ka virtuaalsete assistentidega häälkäsklusi andes, öeldes "Turn on Red" või midagi sellist. Mõistagi inglise keeles. Sobivad kõik tuntud assistendid:

Kärje võimsus on 5 vatti ja neid kokku ühendades saad siiski ka arvestatava valgushulga, aga kuna üks kärg maksab 8 eurot, siis suuremate paneelide jaoks võib see juba üsna kulukaks minna. Kuid osta saab ka komplekte. Siin on mõned näited:

LifeSmart LS160 on kolmest kärjest, alusest ja USB-kaablist koosnev stardikomplekt (praegu hind 33,82 eurot ehk -27%)

Lifesmart Smart Home Smart Quantum on aga kuuest kärjest koosnev komplekt koos alusega, mis maksab juba 80 eurot.

Lifesmart LS160 üks kärjeelement on ilma aluseta lihtsalt üks kärg, mille saad oma lambi mosaiiki lisada. Hind 8 eurot.

Ühendada on kärgesid lihtne: neil on kaasas spets-klamber, millega ühendatakse ühe naaberkärje külge.

Kokkuvõtteks: osta või mitte?

Küsimus, kas osta see endale või mitte, ei saa ühest vastust. jah, osta, kui tahad endale efektset öö- või peolampi või meeleoluvalgustit. Kui raatsid rohkem kulutada, siis saad vägagi efektse kärgvalgusti seinale, mida saab mobiiliga juhtida ja sisse-välja lülitada. Jah, see on tõesti ilusam, kui oskad oodata ja kui piltidelt paistab.

Kui aga otsid midagi, mis sinu tuba valgustaks, osta ikka traditsiooniline lae- või seinavalgusti lisaks. Kärjest võib väheks jääda ja pead üsna palju kulutama, et arvestatava valgustusvõimsuse kokku saada.

Seadme andis testida Gearbest

TEHNILISED ANDMED

Meeleoluvalgusti komplekt Lifesmart LS160

Hind: 33,8 eurot (Gearbest)

Tüüp: LED

Juhtimine: üle WiFi (2,4 GHz) mobiiliäpiga

Ühe kärje võimsus: 5 W

Toide: 5 V, USB pesast