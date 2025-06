Teaduse uus horisont: doktorantuur kui mõjukas karjäärihüpe

Kas oled kunagi tundnud, et sinu teadmistejanu võiks anda oma panuse tehnoloogiamaailma, mis on pidevas muutumises? Tallinna Tehnikaülikool saatis toimetusele teate, et avab ukse süvitsi minevasse teadusmaailma, pakkudes doktorantuuri neljas erinevas valdkonnas, mis on hea tulevikku suunatud karjäärivõimalus.

TalTechi ettevõtlus- ja teadusprorektor Erik Puura kummutab koheselt müüdi, et doktorantuur on lihtsalt õpingute pikendus: "Meie sõnum on, et doktorantuur ei ole lapsepõlve ega õpingute aja pikendamine see on mõjukas töö, mille raames magistrantuuri lõpetajad saavad väga suure konkurentsieelise tööks nii akadeemilises maailmas, avalikus sektoris kui ettevõtluses. Ning neile, kes on juba tööl riigisektoris või ettevõtluses, toob doktorantuuri läbimine kaasa väga suure arenguhüppe."

Praktikutele ja tulevikutegijatele: teadus, mis elab argipäevas

Fookusgruppide tagasiside on selge: doktorantuur ei ole ainult akadeemikutele, vaid ka neile, kes igapäevaselt praktiliste väljakutsetega rinda pistavad.

Nagu TalTechi tööstusdoktorant ja Enefit Industry keemiatehnoloogia arendusinsener Ragnar Kauril tabavalt märgib: "Töökohal tuleb professionaalsuse säilitamiseks niikuinii pidevalt asju juurde õppida. Miks mitte siis võtta see väljakutse vastu ning saavutada sellel alal ka teaduskraad."

Mõtle sellele kui investeeringule iseendasse – arendad oma oskuseid ja teadmisi süvitsi, samal ajal kui panustad oma valdkonna arengusse. See on nagu maratoni jooksmine, kus finišis ootab sind mitte ainult medal, vaid ka võimalus muuta maailma.

Kes on oodatud?

Doktorantuuri uksed on avatud kõigile, kes otsivad süvendatud teadmisi ja soovivad oma karjäärile anda uue suuna:

magistriõpingute lõpetajad – nii TalTechist kui ka teistest Eesti ülikoolidest. See on hea võimalus ehitada oma magistritööd edasi ja sukelduda teadusesse sügavamalt.

ettevõtete spetsialistid, keda huvitab tööstus- või teadmussiirde doktorantuur. Too oma praktilised kogemused akadeemilisse maailma ja loo sünergiat, mis viib edasi nii sinu ettevõtet kui ka kogu valdkonda.

karjääripöörajad, kes otsivad tööelus uut tähendust ja sügavamat mõju. Kui tunned, et on aeg millegi uuega alustada ja oma kirg teadusesse suunata, siis doktorantuur on just see õige samm.

Tallinna Tehnikaülikoolis saad doktorantuuris õppida neljas laias valdkonnas: info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, loodusteadused, tehnikateadused (sh merendus) ning ärindus, majandus ja haldus.

See annab piisava valiku, et leida just see eriala, mis kõnetab kõige enam ja aitab oma potentsiaali täielikult realiseerida.

Aega on juuni lõpuni

Kandideerimine TalTechi doktoriõppesse kestab 30. juunini 2025. Rohkem infot võimaluste kohta leiab aadressilt taltech.ee/doktorandile.