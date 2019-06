Xiaomi Mi Band 4 - värvilise ekraaniga legendaarse pulsikella uus põlvkond nüüd müügil

(Sisuturundus)

Xiaomi uusim, legendaarse seeria Mi Band uus värvilise ekraaniga mudel Mi Band 4 on nüüd müügil. Postitatakse kohe, kohale jõuab ilmselt umbes juuli keskel, kui praegu tegutsed.

Lisaks värvilisele ekraanile on aktiivsusmonitoril Xiaomi Mi Band 4 palju muidki kasulikke omadusi, millest Arvutimaailm kirjutas siin. Näiteks on olemas muusikapleier, millega muusikat juhtida ja mängida, Xiaomi platvormi nutikodu juhtimine, QR koodide ekraanil kuvamine näiteks lennu- ja muude piletite kuvamiseks, värvilised taustapildid jne. Muidugi ka kõik eelmiste pulsikellade omadused on esindatud. Aku kestab endiselt 20 päeva.

Kuigi uue kella täishinnaks on märgitud ligi 70 eurot, saab selle lähema viie päeva jooksul kätte soodushinnaga 38,57 eurot siit.