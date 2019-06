Legendaarse pulsikella Xiaomi Mi Band 4. põlvkond tuli välja värvilise ekraani ja paljude lisadega

Legendaarne odav ja kauakestva akuga Xiaomi pulsikell sai täienduse - uus neljas põlvkond on nüüd värvilise ekraani, paljude lisafunktsioonide ja endiselt ligi 20-päevase ooteajaga. Juba saab seda kella eeltellida ka - esialgse hinnaga 45 eurot.

Umbes Jaanipäevast müüki saabuv aktiivsusmonitor on senisest suurema 0,9-tollise diagonaaliga (Mi Band 3 oli 0,78-tolline) AMOLED-ekraaniga, millel on palju värve, nii et ekraanil saab kuvada isegi värvilisi taustapilte.

Veekindlus on tagatud kuni 50 meetri sügavusele sukeldudes, häälkäsklusi saab jagada virtuaalsele assistendile (paraku toetab see mudel esialgu vaid Xiaomi Xiao AI assistenti).

Vanad tuttavad omadused on kõik alles: pulsimõõtja, kaloriarvestaja, sammulugeja, unejälgija, mobiiliäppide teadete ekraanil kuvamine jne. Bluetooth 5.0 tagab energiasäästliku ühenduse, aku on ka pisut suurem - 135 mAh eelmise 110 mAh vastu ja kestab värvilist ekraani toites ikka sama palju kui eelmine põlvkond - 20 päeva.

Uutest äppidest on olemas näiteks muusikapleier, millega telefonist mängivat muusikat juhtida, nutikodu rakendusega saab juhtida ka Xiaomi nutikodu seadmeid ja võtta vastu alarme.

Täiustatud on asendi- ja kiirendusandurit, et samme ja liikumist veel täpsemalt tuvastada. Kuueteljeline güroskoop oskab nüüd eristada erinevaid liikumisviise ja neid automaatselt jälgida. Sealhulgas on olemas nüüd ka ujumise träkkimine, arvestades erinevaid ujumis-stiile.

