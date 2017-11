Microsoft Hololens ehk liitreaalsuse prillid jõuavad Eestis müügile

Microsoft kuulutas täna Londonis toimuval Future Decoded konverentsil välja, et maailma esimene Windows 10 platvormil töötav holograafiline arvuti Microsoft HoloLens tehakse 1.detsembrist ametlikult kättesaadavaks 29 Euroopa riigis. Nende hulgas ka Eesti ärikasutajatele.

Liitreaalsuslahenduste jaoks kasutatav Microsoft HoloLens aitab töötajatel ja ettevõtetel säästa raha ja aega, andes juurde lisadimensioone andmetöötluseks.

“Liitreaalsusel on võimekus aidata nii klientidel kui ettevõtetel üle maailma teha asju, mis siiani tundusid võimatuna. See aitab ettevõtetel ja nende töötajatel lahendada olulisi ülesandeid kiiremini, turvalisemalt, efektiivsemalt ja paremas koostöös. Meil on hea meel, et uue ajastu tehnoloogilised vahendid on peagi kättesaadavad ka Eesti ettevõtetele,“ sõnas Microsoft Balti regiooni juht Hristo Manov.

Täpsem info HoloLensi kättesaadavuse kohta leiab siit. Praeguseks on Eesti juba riikide nimekirjas, kust liitreaalsuse seadet saab:

Microsoft kuulutas HoloLens´i esmalt välja 2015. aasta jaanuaris ning 2016. aasta märtsis saadeti see esmakordselt tutvumiseks arendajatele ja äripartneritele nii Ameerika Ühendriikides kui ka Kanadas. Pärast laienemist turgude arv peaaegu kolmekordistub, ulatudes 39-ni.

Rohkem infot Microsoft HoloLens Developer Edition´i ja Windows´s liitreaalsuse kohta leiab siit.