Kui üks on liiga vähe: Mobile Pixels pakub sülearvutile kaht kaasaskantavat lisaekraani

Kui kontoris on laiekraanid või mitu kõrvuti monitori mõnedes ametites tavalised (näiteks arendajate, kujundajate või tõsiste arvutimängijate puhul), siis sülearvutiga on raske mitut ekraani kogu aeg kaasas vedada. 2016. aastal asutatud idufirma Mobile Pixels, kes esialgu tuli välja oma kontseptsiooniga ühest lisaekraanist, pakub nüüd võimalust ühele süleri-ekraanile lisaks veel kaks paneeli oma arvutikaane külge kinnitada.

Lisaekraanid kinnituvad olemasoleva sülearvuti kaane külge. Sahtlist tõmmatakse välja üks ekraan ühele poole ja teine teisele poole sülearvuti enda ekraani. Saadaval on 12,5-tolline ja 14-tolline mudel. Esimene sobib 13-14-tollistele, teine 15-15,6-tollistele masinatele.

Kõigepealt tuleb oma arvuti tagaküljele aga kleepida neli magnetit, mis on paneelidega kaasas. Need on piisavalt tugevad, et ekraane kinni hoida. Grupipresentatsiooniks saab muide need kaks ekraani keerata ka tahapoole, kolmnurgaks. Nii on kõigil laua ümber istujatel näha, mida ekraanilt esitletakse.

Lisaekraane saab ka püstipidi, arvutist eraldi lauale panna. Kuna need on õhukesed ja kerged, võib neid sülearvutikotis koos sülearvutiga igal pool kaasas kanda. Toidet saab lisaseade arvuti USB pordist, tarbides 4,5 vatti. Ekraanide resolutsioon on Full HD.

Mobile Pixels kirjutab, et ühel ekraanil multitaskides kaotatakse kasvõi erinevate Tab´ide vahel liikudes ligi 10 sekundit tööaega iga 5 minutiga, kolme ekraaniga kasvab aga tööjõudlus 20-30%. Seega võib ligi 650 eurot maksev lisaekraani komplekt end töökohal kiiresti ära tasuda.

Projekti saab toetada Kickstarteris ja Indiegogo-s, kus on kokku saadud juba ligi kaks miljonit eurot tootmise alustamiseks. Projekt ongi jõudnud tootmiseni ja esimestele tellijatele pandi monitorid juba teele.