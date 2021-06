Homme algab Barcelonas kohapeal rangete ettevaatusmeetmetega Mobile World Congress 2021

Tavaliselt veebruaris toimunud maailma suurim mobiilimess ja konverents Mobile World Congress toimub seekord COVID-19 epideemia tingimustes südasuve, kui oletati viiruse suuremat taandumist. Euroopas ongi enamus riike läinud n-ö "rohelisse", Hispaanias aga on kohati veel ranged meetmed ning ka mobiilikongressile pääseb vaid pika registreerimiskadalipu läbimisega. Arvutimaailm tegigi selle läbi, aga kuna asjad venisid reedeni, jääb kohale minemata - registreerunutele saadeti lõpuks tunnistus, mis personaalselt lubab siseneda Hispaaniasse ja osaleda Barcelona üritusel.

GSMA kuulutas MWC21 Barcelona selle aasta peateemaks Connected Impact. Programm uurib, kuidas tehisintellekt, 5G, Big Data ja IoT kujundavad tulevikku ja jätkavad meie igapäevase elu muutmist. Räägitakse ühendatud maailmast, mis pandeemia tingimustes sai uue tähenduse. Mobiili- ja andmesidetehnoloogiad muutusid veel olulisemaks, et saaks teha kasvõi oma igapäevast tööd kontorist eemal.

"Kriisiajad kiirendavad innovatsiooni. Ülemaailmse pandeemia mõju pole osutunud erandiks. Muutuste kiirus on fenomenaalne ja see on ka MWC programmi üks põhiteema," ütles GSMA tegevjuht John Hoffman.

Üritusel on üle 600 peaesineja ja konverentsiesineja, sealhulgas mobiilsideteenuste, tervishoiu ja rahanduse valdkonnast:

Julie Sweet, Accenture'i tegevjuht

Shuky Sheffer, Amdocs´i tegevjuht

Zina Jarrahi Cinker, AMPT peadirektor

Yang Jie, China Mobile'i juht

Mats Granryd, GSMA peadirektor

Arvind Krishna, IBMi tegevjuht

Eugene Kaspersky, Kaspersky tegevjuht

Ana Maiques, Neuroelectricsi tegevjuht

Sarah Wilkinson, NHS Digitali tegevjuht

Stéphane Richard, Orange'i tegevjuht

Cristiano Amon, Qualcomm Incorporated´i president ja tegevjuht

Mathew Oommen, Reliance Jio tegevjuht

Nik Storonsky, Revoluti asutaja ja tegevjuht

Anne Boden, Starling Banki tegevjuht

Hans Vestberg, Verizoni esimees ja tegevjuht

Rima Qureshi, GSMA juhatuse aseesimees ja Verizoni asepresident

Raffaele Annecchino, Viacom Networks Internationali president ja tegevjuht

Nick Read, Vodafone Grupi tegevjuht

Xu Ziyang, ZTE tegevdirektor ja president

Sel aastal kolib 4YFN ehk idufirmade suurüritus samuti MWC toimumiskoha südamesse Fira Gran Via juurde. Üle 400 rahvusvahelise idufirma eksponeerib oma uusimaid tooteid innovatsiooniturul ja 150 esinejat jagavad oma teadmisi. 4YFNi laval astub üles 200 idufirmat, lootes äratada juhtivate fondide, riskikapitalifondide ja CVCde tähelepanu.

Sel aastal on Investorite programmis ka uus tippkohtumine, mis pühendatud investorite kogukonna teadmiste jagamisele. Arutatakse hiljutisi suundumusi, nagu investeeringud COVID-19 ajal, fondide IPOd jm. Programmis on ka Impact Awards, mille eesmärk on leida parimad digitaalsed idufirmad, mis avaldavad positiivset mõju säästvale arengule.

Pääsemine füüsilisele üritusele

MWC-le pääsemiseks peab saama Attendance Conformationi, mille peab esitama juba piiril. Samuti saab Hispaaniasse digitaalse COVID sertifikaadiga, mis tõendab kas negatiivse testi, läbipõdemise või vaktsineerimisega, et inimene on viiruse mõttes ohutu.

Kohapeal peab kandma klapita FFP2 respiraatorit (isetehtud ja nn helesinised meditsiinilised" maskid ei sobi).

Samuti on kohustuslik mobiiliäpp, mis asendab sel aastal puuduvat füüsilist kaelapaela ja tagab ligipääsu üritustele.

Kohapeal peavad kõik, ka vaktsineeritud tegema testi ja testitulemuse mobiiliäppi laadima. Testida saab kohapealses testimiskeskuses või mujal, tulemus kehtib 72 tundi. Kiirtest maksab 15 eurot, PCR test 85 eurot, hotellituppa tellitud testimine maksab 135 eurot.

Toimub ka virtuaalselt

GSMA korraldab MWC Barcelona hübriidüritusena, nii nagu tehti varem sel aastal Shanghais Aasia tippsündmusel MWC Shanghai. Aasta alguses Shanghais toimunud GSMA esimese suurema hübriidsündmuse edukus näitas, et selline suurüritus on võimalik korraldada ka siis, kui osa maailma veel lukus püsib.

Fira Gran Vias 28. juunist kuni 1. juulini 2021 toimuv MWC21 ühendab seega kohapealsed ja virtuaalsed sündmused. Kohale tuleb ligi 35 000 osalejat kogu maailmast, võrgus loodetakse näha veel tuhandeid osalejaid.

"Esmakordselt võimaldavad uued hübriidsündmuste lisafunktsioonid osalejatel ja esitlejatel luua MWC Barcelona jaoks spetsiaalse kasutajakogemuse, kajastades ürituse peateemat Connected Impact," ütles GSMA tegevjuht John Hoffman. "Arvestades globaalset olukorda, on meie planeerimises arvestatud kõigi tervist ja ohutust, kes saavad viibida Barcelonas, ja samas püüame anda häid kogemusi neile, kes peavad veebis osalema. Shanghais toimunud hübriidsündmusest saadud õppetunnid on aidanud meeskonnal kujundada MWC21 parimat kogemust."

Kolmandik esinejatest, kes osalevad MWC21-l, osalevad virtuaalselt, Microsoft Teams kuulutati seepärast GSMA ametlikuks videokonverentsi- ja koosolekupartneriks. Olemasolevatesse MyMWC digitaalsetesse platvormidesse on Teams sisse integreeritud.

Veebikülalised saavad liituda reaalajas voogesitatavate näitusetuuridega, mida juhivad valdkonna eksperdid, esitada küsimusi otsevestluses või vaadata seansse soovi korral järele endale sobival ajal. Dell Technologies'i, Orange'i, Royole'i, ZTE ja Kaspersky sponsoreeritud sündmuste seeriad hõlmavad selliseid teemasid nagu 5G ja Asjade Internet. Eksponendid nagu Orange ja TelcoDR pakuvad ka eksklusiivseid ekskursioone, et tutvustada oma uusimaid tooteid ja lahendusi.

Rida virtuaalseid ja hübriidsündmusi on ka osa selle aasta partnerprogrammist. Nende seansside korraldajad on AWS, Braze, Facebook Connectivity, Huawei, IBM, KORE, Lenovo, Nvidia ja Snapchat.

Spetsialistide töötoad toovad kokku juhte erinevatest tehnoloogiavaldkondadestt nagu autotööstus, FinTech, tootmine, mobiilne IoT, telekomid, droonid. Iga seansi kureerib vastava ala tippekspert ja see on mõeldud kriitiliste küsimuste arutelu ergutamiseks, võimaldades samal ajal osalejatel üksteisega ühendust võtta.

Rakenduses MyMWC on üle 300 sündmuse, integreeritud videokonverentsid pakuvad osalejatele võimaluse suhelda võrgus olenemata asukohast. Osalemiseks on vajalik registreeruda.