Päkapikkude jälgimise näotuvastusega masin ehk uksekell, mis annab kõigest teada

(Sisuturundus)

Xiaomi AI Face Identification 720P IR Night Vision Video Doorbell Set on nutikas kaameraga uksekell, mis tuvastab nägusid ja aitab teada saada, kes on ukse taga - postiljon, kuller, sõber või hoopis jõuluvana.

Praegu on see komplekt koguni 51% odavam ja maksab ainult 53,27 eurot. Selle eest saab uksele kinnitatava uksekell-kaamerasilma, mida on lihtne paigaldada kaamera küljes oleva kahepoolse kleepsu abil.

Omavahel suhtleb uksekell kõlariga juhtmevabalt.

Lisaks võib aga uksekellaga ühendada ka Bluetooth-kõlari, mille abil saab kuulda, mida ukse taga öeldakse ja ise ka vastata, kui kõlaril on mikrofon.

Selline väga sobiv kõlar on Xiaomil samuti olemas ja praegu jõuluhinnaga: Xiaomi MDZ - ZB - DE AI (hind praegu 11,54 eurot).

Veekindel, kerge (52 grammi), 4-tunnise akuga ja kvaliteetne Xiaomi kõlar on ühilduv ka virtuaalsete assistentidega,s eega saab neile häälkäsklusi jagada. Ning kui ühendad selle uksekellaga, siis saad ukse taga olijaga vastastiku rääkida.

Xiaomi uksesilm on ühtlasi ka koduvalvur, sest sellel on liikumisandur, mis registreerib liikumise kuni kolme meetri kauguselt, üise nägemise valgus ja sisseehitatud SMS-i ja video saatmise võimalus. Kui keegi ilmub ukse taha, saadetakse automaatselt SMS ning salvestatakse videoklipp.

Uksekell töötab Xiaomi tehisintellektiga koostöös, mis suudab kaamerasse jäänud inimesi näo järgi tuvastada. Nii saad näiteks juba enne, kui keegi jõuab uksenuppu vajutada, SMS-iga teada nimeliselt, kes on ukse taga või kui tegemist on kellegi tundmatuga, siis hoiatatakse ka selle eest.

Kaamera sees on viis AA tüüpi patareid, millest piisab keskmiselt pooleks aastaks, aga eks kõik sõltub muidugi ka sellest, kui populaarne sa oled ja kui tihti ukse taga käiakse. Keskmiselt kümme korda päevas ukse taga käimisega on saadud see kuus kood akude tööaega koos iga päev kuue sekundi video salvestamisega.

Videoklipid salvestatakse pilveteenusesse, kust neid saab vaadata igal pool ja ükskõik millise seadmega nii kodus olles kui eemal.

Üks uksekell võib saata heli kuni neljale vastuvõtjale-helisejale, mille kaudu saab ka ukse taga olijaga rääkida. Nii et võid igasse tuppa panna uksekellale vastaja, kaugus uksekellast võib olla kuni 50 meetrit.

Vastuvõtja võib panna seinakontakti, kust see omale toite saab ja valjult heliseb, kui keegi ukse taga on. Samast saab ka rääkida ja kuulata.

Intelligentne uksekell ei vaja mitte mingit suurt ümberehitust, seda saab paigaldada igale uksele.

Eestisse on transport tasuta.

TEHNILISED ANDMED:

Tehisintellektiga uksekell-valvekaamera Xiaomilt

Hind: 108,43 € 53.27 eurot (-51%)