Nikon esitles oma kaamerate lipulaeva Z 9

Nikon esitles oma uut peeglita kaamerat Z 9, mis on peeglivaba, 45,7 MP täiskaadersensoriga ja seni kõige keerukama automaatfookuse süsteemiga (3D-jälgimine). Pildistamise kiirus 120 kaadrit sekundis.

Lisaks kaamerale Z 9 esitles Nikon ka esimest Z-seeria teleobjektiivi NIKKOR Z 100-400 mm f/4.5-5.6 VR S ning kinnitusadapterit Mount Adapter FTZ II, mis parandab olemasoleva kinnitusadapteri Mount Adapter FTZ kasutatavust.

Z 9 sobib hästi loodusfotograafidele, spordi- ja päevakajalise fotograafia professionaalidele, kes eelistavad kasutada hea elektroonilise pildinäidikuga (EVF) vastupidavat tehnikat, mille näitajad on isegi paremad kui mudelil D6. Z 9 on arvestatav mudel ka moe- ja kommertsfoto professionaalidele, kes näitavad oma loovust läbi kõrge eraldusvõimega fotode ja videote, ning videosisu loojatele, et toota kvaliteetset materjali.

„Z 9 on tehniliselt kõige täiuslikum kaamera, mille me oleme eales loonud,“ ütles Nikoni Põhja-Euroopa ärijuht Rob Harmon.. „Mängureegleid suudavad päriselt muuta vaid üksikud kaamerad ja see on kindlasti üks neist. Z 9 erakordsete omaduste abil jõudluse, kiiruse, tehisintellekti juhitud tehnoloogiate ja ergonoomika vallas suudavad fotograafid tulla toime valgustuse, objektide ja keskkonnaga seotud väljakutsetega nii, nagu ei iial varem. Kaamera tehnilised võimalused aitavad seda kasutavatel proffidel tõusta omal alal täiesti uuele tasemele.“

Nikon Z 9 põhiomadused

493-punktiline automaatne teravustamissüsteem sisaldab 405 ala automaatset fookuspunkti – viis korda rohkem kui mudelil Z 7 II – ning 10 automaatset fookusrežiimi võimaldavad kasutajatel valida automaatse seadistuse mis tahes töö jaoks. Pidevalt õppival tehisintellektil baseeruv pildiotsija võimaldab samaaegselt tuvastada kuni üheksa erinevat tüüpi objekti. See haakub 3D-jälgimisega, mida Nikoni peeglivabades kaamerates kasutatakse esmakordselt. Alates inimestest ja nende ilmetest kuni loomade ja sõidukiteni saab Z 9 aru, mida pildistatakse, reageerides muutustele objekti asukohas, paigutuses või liikumiskiiruses.

Uuel tasemel videovõimalused

Z 9 võimaldab kasutajatel kaameraga salvestada täiskaadris 8K 24p kuni 60p ja poolkaadris 4K 24p kuni 120p videolõike ning aeglustatud filme. Täiskaadris 8K videomaterjali eraldusvõimega 30p saab korraga salvestada ligikaudu 125 minuti jagu – see on pikim kestus, mida võimaldab peeglivaba kaamera. Ühilduvus on salvestusvorminguga ProRes 422 HQ, mis vastab täielikult videomaterjalide profitootmise nõudmistele. Peatselt tehtav püsivara uuendus võimaldab salvestada RAW vormingus 8K-videot sujuva 60peraldusvõimega. Filmimist toetavad ka täielik AF/AE automaatteravustamine ja funktsioon Eye-Detection, samas hoiab Nikoni uus N-RAW-vorming failide suurused mõistlikes piirides.

Suur pildistamiskiirus

Ühe sarivõttega saab jäädvustada rohkem kui 1000 täiseraldusvõimega RAW-vormingus kaadrit kiirusega 20 kaadrit sekundis. Samuti on uues C+ režiimis võimalik pildistada täisautomaatsete AF/AE võimalusega kuni 120 kaadrit sekundis, saades tulemuseks ligi 11 MP JPEG-vormingus pildikvaliteedi. Maailma kiireim skannimiskiirus sisuliselt kaotab rulluva katiku moonutused, nii et mehaanilisest katikust on loobutud.

Säriaeg 1/32000 koos kaamera võimega pildistada tundlikkusega ISO 64 pakub väga head teravust ja sügavust isegi äärmuslikult eredas valguses.

Pidev nähtavus reaalajas

Kaameral Z 9 on eredaim (3000-nitine) elektrooniline pildiotsija, mille kahevooline tehnoloogia tagab reaalajas toimiva pimendusteta pildistamise, et fotograafidel ei jääks ükski hetk püüdmata. Z 9 ekraan pakub reaalajas katkestusteta vaadet, mis tähendab, et kui objekt liigub või pildistatavas kaadris toimub vähimgi muutus, näeb fotograaf seda kohe.

Ergonoomika ja vastupidavus

Veel ühe uuendusena on Nikoni uus kaameramudel Z 9 varustatud neljateljelise vertikaalselt ja horisontaalselt kallutatava monitoriga, mis lubab fotograafidel kiirelt kohaneda, olles kadreerimisel kiir ja paindlik.

Profitööriistana on kaamera ergonoomikat, näiteks nuppude paigutust oluliselt viimistletud ja täiustatud koostöös professionaalsete fotograafidega. Kaamera vastupidavus on veel parem kui mudelil D6, mis tagab, et kasutajad saavad jäädvustada soovitud kaadreid ka karmimates tingimustes. Uus AF-režiimi lüliti võimaldab kasutajatel liikuda kaadriotsijaga pildistamise ajal automaatse teravustamise režiimi ja alarežiimi vahel. Ülemine ja tagumine LCD-juhtpaneel ning klahvinuppude valgustus süttib kaamera toitelülitist, lubades sätteid muuta ka hämaras.

Z 9 omadused ja lisavõimalused:

Kompaktne kaamerakere on ligi 20% väiksem kui Nikon D6-l, sügava käepidemekumerusega, mis aitab kaamerat kindlalt hoida pildistades nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt.

Magneesiumisulamist, et saavutada tasakaal tugevuse ja kerguse vahel.

Ilmastikukindel kate kaitseb nii kaamerat, Z-seeria objektiive kui ka kinnitusadapterit igasugustes oludes.

Staatiline kate tekitab magnetvälja, mis tõrjub aktiivselt eemale sensorile maanduvaid tolmuosakesi.

Kaamerale omane tundlikkus, vahemikus ISO-64 – 25 600 (laiendatav vahemikuni 32 –102 400) toimib koos täiustatud müratasanduse algoritmi ja kaamerasisese väreluse vähendamisega.

Vaata Z 9 tutvustust siit: