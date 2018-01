Saabumas on nutiautode aeg - Nissan Xmotionil on juhtimiseks seitse puutetundlikku ekraani

Tundub, et nupuautode aeg hakkab ka ära pöörduma - nii nagu nuputelefonid asendati puutetundlike värvilise ekraaniga nutitelefonidega, nii tulevad ka autod, mille juhtimiseks on suured värvilised puutepaneelid ja muidugi ka viibetele, häälele ja kõigele muule reageeriv tehisintellekt. Nissan Xmotionil ongi need justkui uue nutiauto omadused - kokku seitse puutetundlikku paneeli ja kuldkalakese-kujuline tehisintellektiga assistent, mis "ujub" sujuvalt neil ekraanidel ringi.

Jah, see võib tunduda veidi vanamoodsa vingumisena nagu nuputelefonide taga-igatsejail, aga praegu tundub kuidagi turvalisem istuda autos ja keerata-pressida füüsilisi nuppe ning vaadata mehaanilisi osuteid skaalal liikumas. Ilmselt varsti oleme me kõik harjunud autos viiplema, häälkäsklusi jagama ning LED-paneelidelt infot lugema. Nissanil on igatahes mõte, et just seda nutipõlvkond vajabki ja selleks on loodud linnamaastur Xmotion.

Detroidi autoshow´l mõned päevad tagasi tutvustatud auto on kuuekohaline, igas reas kaks istet. Sisemust vaatamegi, sest välimus on nagu ikka disainerite hea ettekujutus sellest, mis on moodne ja mis aerodünaamiline.

Sisekujundus lähtub Jaapani vahelduvast maastikust. Kasutajaliides on täisdigitaalne ja graafiline, vajadusel saab anda juhtimise peaaegu isejuhtiva (autonoomse juhtimisega) auto kätte.

Põrand on nagu jõgi ja keskkonsool nagu sild üle selle jõe. Esipaneelil ja mujal salongis on kokku seitse erinevad LCD-paneeli. Külma pakasega peab natuke ootama, kuni need pildi ette võtavad ja olulisi näite hakkavad näitama.

Esipaneel ulatub kogu auto armatuurlaua ulatuses "servast servani", koosnedes kolmest suurest ja äärtes kahest väiskemast ekraanist. Seal kuvatakse kõiki vajalikke näite. Samuti saab kaamerapilte näha, mis peegeldavad auto ümbruses toimuvat. Üks ekraan on veel lisaks keskkonsoolis esiistmete vahel ja teine üleval, peegli juures.

Ekraane on võimalik lisaks juhtida käeviibete ja silmade (pilgu) suunamisega. Lisavõimalused lisaks puudutamisele tagavad, et juhi tähelepanu teelt mujale ei kanduks.

Isejuhtimise ajal võib lobiseda "pardakalaga", mis otsib teele jäävaid majutus-toitlustusasutusi ja muid olulisi kohti, kuhu võiks reisija soovida pöörduda. Samuti aitab kala muusikat valida ja navigeerida. Peaasi, et see liiga palju ei häiriks oma ringiujumisega.

Tegemist on (veel?) siiski kontseptsioonautoga, mis ei välista tootmise alustamist juba lähiaastatel. Igatahes näitab see ekraanidega üleujutamine, et autotööstus on otsustanud nüüd ka nutimaailma kogu täiega sukelduda ja esialgu liigse õhinaga ehk isegi natuke üle pingutades nende ekraanidega.