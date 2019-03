Eesti ja maailma tipud arutlesid North Star AI konverentsil tehisintellekti arengu üle

President Kersti Kaljulaid kutsus oma avakõnes masinõppe valdkonnas tegelevaid ettevõtteid üle ilma Eestiga koostööd tegema.

Neljapäeval, 7. märtsil toimus Kultuurikatlas Eesti ja maailma arvamusliidrite osavõtul tehisintellekti tippsündmus North Star AI konverents. Arutleti, kuidas saaks maailmas masinõppe võimaluste paremini rakendada ja millised on Eesti võimalused tehisintellekti valdkonnas silma paista.

Ürituse avanud president Kersti Kaljulaid kutsus oma kõnes üles masinõppe valdkonnas tegelevaid ettevõtteid üle ilma Eestiga koostööd tegema, et mõistaksime paremini tulevikutrende ja saaksime kujundada turvalise õigusruumi ning usaldusliku keskkonna, mis annaks meile võimaluse olla esimene liivakast maailmas tehisintellekti arendamiseks.

Enda mõtteid tehisintellekti arengu teemal jagasid ka Netflixi, Google’i, Spotify ja Amazoni eksperdid. Konverentsile järgnenud ümarlauas koguti ideid ja tagasisidet Eesti riigi tehisintellekti strateegiale, plaanidele ja tegevustele. Arutelul osalesid Eesti side- ja riigiinfosüsteemide asekantsler Siim Sikkut, andmete juht ehk Chief Data Officer Ott Velsberg, tehnoloogiate juht ehk Chief Tech Officer Kristo Vaher ning North Star AI poolt Eestisse kutsutud tehisintellekti liidrid.

North Star AI MTÜ kaasasutaja Triin Mahlakõivu sõnul oli ürituse vastu huvi väga suur ja osalejaid kogunes üle maailma. “Soovisime North Star AI-ga haipi tehisintellekti ümber vähendada ja näidata reaalseid AI kasutamise võimalusi ettevōtluses. See on tähtis, kuna Eestile ja regioonile on oluline tōsta AI tehnoloogiate rakendamist, et majanduslikest eelistest kasu saada,” selgitas Mahlakõiv.

Sündmuse käigus toimus idufirmade võistlusel Startup AI Competiton esitlesid üle maailma kohale tulnud startup’id valdkonnaekspertidele lennukaid masinõppel põhinevaid lahendusi. “Oli neid, kes olid tehnoloogilisemalt vōimekamad ja unikaalsemad ning teised, kes lisaks tehnoloogia unikaalsuse kōrval olid jōudnud rohkem keskenduda väärtuse loomisele ja konkreetse probleemi lahendamisele,” ütles Mahlakõiv. Korraldaja sõnul tõestas vōistlus, et AI startup’id leiavad kasutuskohti tehisintellekti rakendamiseks ning veelgi olulisem see, et nendega saab ka päris ärilisi probleeme lahendada.

Võistluse žüriiliikme ja mentori ning Elisa telekomiteenuste valdkonnajuhi Mailiis Ploomanni sõnul pakkus idufirmade mõõduvõtt põnevat ülevaadet lahendustest, mis mitmetele ettevõtetele juba täna väga praktilist kasu toovad. “Kui meedias kaldutakse tihti äärmustesse ning laiadesse üldistusesse, siis need ettevõtted, kes päriselt tehisintellekti rakendamisega tegelevad, teavad, et lähima viie aasta jooksul sünnib tohutu suur kasu just lihtsate ning inimese jaoks tüütute tegevuste automatiseerimises. Tänaseks on selge ka see, et nüüdsest edaspidi peavad masinõppe spetsialistid ning tavapärased (suur)ettevõtted oluliselt rohkem omavahel koostööd tegema, et need "laborites" sündinud lahendused ka igapäevasesse ellu päriselt kasutusse tuua – seega julgustame kõiki ise startup’idega kontakti otsima ning julgelt eksperimenteerima,“ ütles Ploomann.

North Star AI konverentsil osales kokku üle 600 osaleja, nende hulgas kohalikud ja välismaised arendajad, tehnikaliidrid, andmeanalüütikud, tehnoloogiaettevõtete asutajad ja muud tehisintellekti huvilised. Teiste seas astusid üles Google DeepMindi masinõppeteadlane Samuel Ritter, Netflixi masinõppe infrastruktuuri arhitekt Ville Tuulos, Spotify tootearendusjuht Henrik Lindström, Amazon Web Services tehisintellekti juhtiv evangelist Julien Simon ja Microsofti vanemteadlane ning masinõppeuuringute juht Frank Seide.

Konverentsi toimumisele andsid tõuke Taxify, Proekspert, Starship, Monese, Veriff, Microsoft, Skype, Pipedrive, Solita, Sixfold ja Elisa.

Fotod: Maido Parv