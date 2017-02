TEST: tõeline bling! Odav Hiina nutikell No.1 G6 loeb vahelejäävaid südamelööke

Jah, me ikka veel testime unustusse vajuvaid nutikelli. Ainuke õigustus, et need, mida me testime, on väga odavad... see Hiinast tellitud No.1 G6 maksab näiteks 25 eurot ja on metallkorpusega, värvilise ekraaniga ning isegi äppe saab lisada. Pealegi mõõdab G6 ka südamelööke. Mitte küll pidevalt, aga siiski.

No.1 G6 on välimuselt igati soliidne nutikell, mille võib segi ajada Samsung Gear S-i või Garmini kelladega. Sisu osas on sarnasusi Apple Watchilt ja üldiselt ongi operatsioonisüsteem, kui seda üldse nii võib nimetada, üsna sarnane ühe AMis varem testitud Ulefone´i nutikellaga.

Karp on samuti soliidne, kuid sisaldab vaid kella ja micro-USB kaablit. Nutikas ajanäitaja on metallkorpuses, massiivne ja paksu kummise rihmaga. Veekindlust ei lubata. Paremal küljel on kaks nuppu: üks viib kellasihverplaadi-ekraanile tagasi (või eelmisesse menüüsse), teine lülitab ekraani sisse-välja. Füüsilised nupud on head, teinekord on neid vaja. Hea on ka see, et üks nupp lülitab kella sisse-välja. Vasakul on kummilapatsi taga micro-USB pesa. Seda katvat kõva kummilapatsit on väga raske eest ära saada, kindlasti peavad olema teravad küüned ja palju kannatust.

Ekraan lülitub sisse randmeliigutust tehes, kui kella vaadata. Muidugi saab ka nupust lülitada. Ekraan on veel ka puutetundlik ja värviline. Erinevalt Ulefone´i mudelist pakub No.1 G6 puutetundikkust täiesti normaalse kvaliteediga ja ei häiri. Viibeldes vasakule-paremale vahetatakse nelja ikooniga ekraanivaateid. Üles-alla viibeldes tuuakse kellaaja sihverplaat tagasi. Kella sihverplaati saab vahetada - kõige loetavam on numbriline, teised jäävad kiirel pealevaatamisel liiga segaseks, et kohe kellaaega hoomata. Ka ainult osutitega ilma numbriteta on natuke vaja harjuda osutinäiduga. Sihverplaate saab juurde mobiiliäpist.

Mobiilis töötab kellaga koos Fundo Wear ja Fundo Companion (Androidis, IOS-i ei katsetanud). Kuigi e-poes soovitatakse Fundo Companioni, see siiski eriti ei tööta ja kaotab pidevalt ühenduse kellaga ning ei sünkroniseeri andmeid üldse. Lae parem Fundo Wear ja installi, siis tuleb kell ja telefon üle Bluetoothi paaritada ja enamus asju hakkavad tööle. Fundo Wear töötab ka natuke puudulikult, kuid siiski töötab. Tegemist on elementaarse äpiga, mis midagi väga erilist ei luba.

Paaritamine ja ühendamine kulgeb probleemideta, aga Bluetooth-ühendus nii stabiilne ei püsi, kui võiks nutikellalt eeldada. Kord üle päeva keskmiselt katkeb ühendus teadmata põhjustel. Siis nutikell mobiilist teateid enam ei edasta. Notification ehk teadete edastamine nutitelefonist töötab muul ajal tõrgeteta ja korralikult - Fundo Wear lubab sisse-välja lülitada kõigi mobiilis olevate äppide teateid nii, nagu ise tahad. Kuid näiteks une pikkust Fundo Wear ei näita, ehkki nutikellas on andmed olemas. Kui une ajalugu vaadata, jookseb äpp kokku.

Kella äpidest saab paigaldada mõned uued sihverplaadid ja Yahoo!Weather äpi, mis peaks ilmateadet näitama, kuid sisestades mobiilist asukohaks Tallinn, ei näita kella äpp mitte midagi. Ka Helsingi ja muude linnadega ei paista töötavat. Kui oled ilmaäpi installinud, on kella 32 Mb välkmälu täis ja rohkem lisaäppe laadida ei saa. Kella sihverplaadid on väiksemaid, neid lisaäppe mahub mällu 4-5 tükki.

No.1 G6 on siiski targem kui tavalised pulsikellad. Selle sihverplaadilt saab ise ka palju ära seadistada ja ei pea mobiiliäppi alati kasutamagi. Näiteks äratusi saab kellast seada (äpist ei saagi), kalkulaatoriga arvutada, stopperina kasutada, mobiilikõnet alustada ja vastu võtta ning SMS-idele vastata. Heaks lisaomaduseks on kellast kõnele vastamine ja rääkimine, sest nutikellal on kõlar ja mikrofon. Tüütu on aga see, et Bluetooth-seadmena tegutseb nutikell nagu Handsfree ja mobiil suunab kõne alati kella sisse, kust on kvaliteet palju kehvem kui mobiili kõrva ääres hoides. Kõnet vastu võttes peab nutitelefoni ekraanilt kähku kõne suunamise Bluetooth-seadmele maha võtma. Samas on autos olles mugav rääkida, käsi roolil. Polegi peavarustust vaja. Kahjuks kuulevad teised sind kehvasti ja hääl kajab.

No.1 G6 töötab ka kui pulsikell. Selleks on eradi südamelöökide mõõtmise ikoon. Kahju, et ei kell ega Fundo Wear mõõda pulssi iga natukese aja tagant, vaid salvestab ainult käsitsi mõõdetud südamelöökide näitajat. Samuti on kellal unemõõtja ikoon, kuid und mõõdab kell harva - enamuse ööde kohta annab Fundo Wear tulemuseks null tundi aktiivset und ja null tundi sügavat und. Vahest harva on number nullist veidi erinev, aga mitte õige. Kui aga vaadata nutikella vastavasse menüüsse, siis seal on mingid numbrid siiski olemas: Deep Sleep (sügav uni) ja Light Sleep (kerge uni).

380 mAh aku kestab ühe päeva, ei enamat. Seega on nutikell kestvuselt nagu teised, kuni 10 korda kallimad isendid, et igal õhtul peab laadima. Odavamad ja lihtsad Hiina pulsikellad peavad küll paarkümmend päeva vastu. Hea on aga see, et kui kell juhtub öösel tühjaks saama (mida see teeb, kui unustad päeval laadima panna), siis sisse õnneks ei maga. No.1 G6 lülitab end natuke enne täielukku tühjenemist välja, nii et äratuskell töötab. Peale äratamist küsitakse, kas jätta kell väljalülitatuks või panna sisse viimast akunatukest ära kulutama.

Samas pole neil odavatel pulsikelladel sellist bling-faktorit nagu No.1 G6-l: suur, särav, päris-kella moodi, aga värvilise ekraaniga ja häälitsev. Mis funktsioonid jäid veel nimetamata? Käime korra kella sisu läbi ja mainime järjest ära:

Sedentary - annab märku, kui oled etteantud arvuks minutiteks paigale istuma jäänud (aktiivsusmonitor)

Vibrator - paneb lihtsalt kella vibreerima. Võib-olla on millekski hea?

Anti-lost - piiksub, kui kell ja mobiil ühenduse kaotavad. Parem on välja lülitada, sest valehäireid on palju. Ja häire on nagu tuletõrjealarm - kõrvulukustav.

Contacts - tõmbab telefonist kontaktide nimekirja. Kellast saab kontakti valides kohe talle helistada telefoni välja võtmata ja rääkida läbi kella handsfreena.

Call Logs - näitab kõnelogisid: vastuvõetud, välja helistatud ja vastamata kõned.

BT Camera - nutikell saab olla nutitelefoni kaamerapäästikuks - grupipiltide ja Selfiede tegemisel. Töötab ka selfie-pulgaga.

Music - juhib muusikapleierit telefonis.

Calendar - näitab jooksva kuu kalendrit (ja tulevaste kuude omi ka). Kalendrisissekandeid siin ei näidata.

Stopper - mõõdab aega.

Calculator - pakub nelja põhitehet.

Power Saver - säästab energiat.

Mida kokkuvõtteks arvata? Iseenesest on nutikell üsna ilus ja mõõdab kõike, mida vaja. Vahest ei mõõda ka. Seega lausa alati loota ei tasu, et kell annab teada taskus vaikseks seatud telefonist tulevatest sõnumitest või kõnedest. Võib-olla sobib see piduliku aksessuaarina tähtpäevadeks ja väljaskäimisteks, kus on vaja soliidne ja trenditeadlik välja näha? Võimalik. Või siis harjutada nooremat põlvkonda erinevate nutiseadmetega, milleks need võimelised on ja mida teha siis, kui tehnika alt veab...

PLUSSID:

+ Äratuskell äratab ka siis, kui kell on vahepeal tühjaks saanud

+ metalne korpus, värviline ekraan, näeb välja nagu kallis nutikell

+ saab kasutada handsfreena - võtta kellast kõnesid vastu ja helistada

MIINUSED:

- Äpp töötab puudulikult

- Aku saab ühe päevaga tühjaks

- kõik saabuvad kõned suunatakse käekella, millelt vastates on kõne kvaliteet kehv

TEHNILISED ANDMED

Nutikell No.1 G6

Hind: 25 eurot (Gearbest)

Protsessor / kiibistik: MTK2502

Bluetooth: Bluetooth 4.0 - üle Bluetoothi helistamine

Välkmälu: 32 MB

Funktsioonid: äppide teadete kuvamine, SMS-ide vastuvõtt, äratuskell, muusika juhtimine, helistamine ja kõne vastuvõtt, vibro- ja helialarm, pulsimõõtja, sammumõõtja, unemõõtja jne

Ekraan: 240 x 240 pikslit, 1,2-tolline, uutetundlik, kahe nupuga juhitav

Aku: Li-Po, 380 mAh

Ühilduvad nutitelefonid: Androidi või IOS-iga

Paksus: 9,9 mm

Kaal: 0.055 kg