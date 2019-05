Kõige futuristlikum nutikell: Nubia 4G on ümber randme painduva neljatollise ekraaniga

(Sisuturundus)

Juba aastaid on räägitud futuristlikest nutikelladest, mille kumer ekraan ümbritseb käevõruna rannet ja mahutab hulga rohkem infot, kui traditsioonilised ümmarguse sihverplaadiga nutikellad. Nubia Alpha 4G ongi painduva ekraani ära kasutanud 4G randmeseadmes, kus on kõik vajalik olemas, isegi (seni veel Eestis mittetöötav) eSIM. On nii 4G andmeside, 5 MP kaamera, viipejuhtimine, mobiilimaksed (samuti seni veel Eestis ei tööta, aga tulevikuvalmidus on olemas), pulsimõõtja ning kõik traditsioonilised aktiivsusmonitori omadused lisaks.

Haruldane omadus on ka kaamera koos pildi eelvaatega - kumera ekraani sinu poole nähtaval osal on pildi eelvaade, mida saab sisse suumida, päästikuks on ekraani must ala. Kui hoiad näppu pikemalt ekraanil, siis käivitatakse pildistamise asemel video.

Kell jälgib trenne, und, tervisenäitajaid ning muidugi edastab sõnumeid mobiilis olevatest äppidest. Otse kellast saab SMS-e saata, kõnesid vastu võtta, üle Bluetoothi kõrvaklappidesse telefonist sõltumatult muusikat lasta, isegi käsikirjalisi märkmeid ekraanilt teha, näiteks kiirelt mõne telefoninumbri üles kirjutada.

Vaatamata painduvale struktuurile on kella pind kriimustuskindel (7H) ja löögikindel.

Lisaks puutega juhtimisele saab kella ka "õhust" sõrmeviipega juhtida, liigutades sõrme paremale-vasakule ja üles alla. Nii on võimalik ekraani puudutamata menüüdes liikuda.

Sisseehitatud GPS aitab trenni paremini träkkida ja asukohta määrata, sisseehitatud lihtne veebibrauser lubab isegi veebis surfata.

Seega on põhimõtteliselt tegemist ühe üsna suures osas kõiki tavalise nutitelefoni funktsioone asendava kellaga, mille 960 x 192 piksliselt OLED ekraanilt on peaaegu sama palju näha, kui pikuti pooleks lõigatud mobiiliekraanilt.

Muidugi tekib küsimus, kui palju sellise monstrumi aku vastu peab? Tehnilistes näitajates on kirjas 500 mAh maht, mis sellise hiiglasliku ekraani ja Qualcomm Snapdragon 8909W neljatuumalise protsessoriga päevi ei kesta. Samas, kui on tegemist nutitelefoni funktsioone dubleeriva või isegi asendava telefoniga, pole ilmselt kasutajale üllatuseks, et laadima peab enam-vähem iga päev.

Telefonil on 1 GB operatiivmälu ja 8 GB välkmälu, suurt pildi- või meediapanka randmel seega kaasas ei kanna. Vajalikud äpid ja mõned klõpsud ning ühe trenni jagu muusikat ehk mahub.

ZTE sõsarbrändi Nubia kell on suur ja raske, kaalub sada grammi. Saadaval on nii must kui kuldne versioon. Kui kannad sentimeetri jämedusi kuldseid kaelakette, siis võib see jäme metalse korpusega käevõru teiste aksessuaaridega hästi kokku minna. Kui aga tahad olla stiilne küborg, siis ümber randme helendav OLED-ekraan sobib hästi kokku massiivse musta korpusega.