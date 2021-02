Sel aastal välja tulev OnePlus 9 Pro võib saada Hasselbladi kaamera

Tuntud Hiina telefonitootja OnePlus tuleb sel aastal välja oma tippseeriaga Oneplus 9, mille esimestest leketest on selgumas, et Pro mudelile tuleb Hasselbladi tagakaamera. See keskformaadi kaameratootja on praeguseks digimaailmas juba hästi kohanenud ning DJI omanduses on juba kompaktseid ja kergeid kaameraid ka drooni jaoks tootnud.

Kunagine Rootsi fotograafiatööstuse uhkus on praegugi tuntud ülikvaliteetse (ja kalli) fototehnika poolest. Esimene Hasselbladi pisike kaamera paigaldati DJI's Mavic 2 PRO pardale, kuid mobiilis pole veel Hasselbladi eriti nähtud, välja arvatud vaikne esmaesitlus Moto Z True Zoom mudeliga ligi viis aastat tagasi. OnePlus 9 Pro uus kaamera lekkis videost ja Twitteripostitusest, kus kahe tagakaamera kohal on näha tuntud logo:



Lekked vihjavad veel sellelegi, et Oneplusi lipulaev tuleb sel aastal välja neli kuud varasemalt kui tippmudelid eelmistel aastatel ehk siis märtsis. Samuti on üht-teist teada (või oletada) uue Pro mudeli tehniliste näitajate kohta:

ekraan 6,78-tolline, 2340 x 1080 pikslit ja 120 Hz

kaamera 3,3x, kadudeta suurendusega ja Tilt-Shift efektiga

12 GB RAM, 256 GB ROM

aku 4500 mAh - 65 W kiirlaadimisega

ilmselt veekindla korpusega (IP standardile vastavusega)

Avapilt on mõistagi illustreeriv.