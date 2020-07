Tagasi juurte juurde: Oneplus Nord tuleb hea riistvara ja soodsa hinnaga

Juba mitu põlvkonda telefone oleme märganud, et kunagi soodsa hinnaga häid telefone teinud Oneplus on vaikselt triivinud kallimate tootjate poole ja suudab oma häid telefone üsna krõbeda hinnaga pakkuda. Nüüd on aga näha, et tootja pöördub tagasi oma juurte juurde - tulemas on piiratud turgudele mõeldud Oneplus Nord, loetletud riikide nimekirjast leiab ka Eesti, kuhu uus hea ja soodne mudel müügile ilmub.

Oneplus on ise julgelt lekitanud oma uut mudelit ja pakub eeltellimise võimalust spetsiaalsel veebilehel. Lisaks algsele soodsale hinnale, millega uus seeria tuleb, on kasutusele võetud ka algne turundusnipp müüa eeltellijatele vaid piiratud koguses. Iga natukese aja tagant avaneb võimalus eeltellida ja kui piisavalt kiire pole, jääd heast pakkumisest ilma. Ei pea küll Helsingisse poe ukse taha järjekorda seisma minema, vaid saab ka lihtsamalt, kodus arvuti taga passides:

Eeltellijad peavad maksma 20 dollarit, saavad registreeritud ja kui Oneplus Nord välja tuleb, saavad kutse ostma, kusjuures ostuks on neil 20-dollarine sooduskupong. Iga eeltellija saab kauba peale kaasa üllatuse.

Kampaanias saab osaleda ainult mõnedest riikidest, sealhulgas Eestist. Riikide nimekiri on selline: Austria, Belgia, Bulgaaria, Küpros, Tšehhimaa, Saksamaa, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Kreeka, Horvaatia, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Leedu, Luxembourg, Läti, Malta, Madalmaad, Poola, Portugal, Rumeenia, Sloveenia, Slovakkia, Hispaania, Rootsi, Ühendkuningriigid.

Instagrami kontol telefoni enda kohta midagi ei paljastata, viimati seletati seal lahti vaid Nord´i tähendust:



Mis on lekkinud?

Ega väga palju polegi lekkinud peale selle, et mobiilil saab olema Qualcommi 5G kiibistik Snapdragon 765. Samuti on lekkinud, et telefonil on kaks esikaamerat: 32 MP ja 8 MP. Taga on neli kaamerat, ekraan 90 Hz värskendussagedusega. Iseenesest pole midagi väga põrutavat, lihtsalt hea telefon paistab välja tulevat. Kuid hind saab olema selline, nagu oli kunagi Oneplusi esimesel mudelil One kuus aastat tagasi: 299 dollarit. See aga võib tähendada, et üliodav, kuid heade näitajatega nutitelefon võib taas saada väga populaarseks mudeliks 2020. aastal.

Millal tuleb?

Ehkki Oneplus Nord tuleb müüki peamiselt Euroopas ja seda ei saa osta isegi Ameerikas, on kavandatud avamisüritus 10. juulil ilmselt hoopis Indiasse. Indias saab telefoni osta Amazoni e-poest. Enne aga avaldab tootja neljaosalise dokumentaal-seriaali vihjetega uue mudeli kohta, kust siiski väga palju telefoni omaduste kohta ei selgu.

Esimest osa, mis just välja tuli, saab näha siit:



Vihjeid tuleb uue mudeli kohta pidevalt firma kaasasutaja Carl Pei Twitteri kontolt @getpeid.

Kuna Nord on mõeldud hinnatundlikumale ja nooremale ostjale, siis kogu turundus, reklaam ja ilmselt ka mobiili disain tuleb Oneplusi kallimatest tippmudelitest erinev.