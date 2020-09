POCO X3 - esimene uue Snapdragon 732G kiibiga 120 Hz telefon nüüd soodsalt müügil

(Sisuturundus)

POCO on uus kiirelt tõusev Xiaomist eraldunud bränd, mille eelmised telefonid kadusid lettidelt uskumatu kiirusega ning oli ka põhjust. Odavamas hinnaklassis keegi nii võimekaid telefone ei pakkunud. POCO X3-ga näib minevat samamoodi. Selle alles 7. septembril esitletud telefoni hind on Gearbestis praegu 231 eurot.

Mobiilil on uhiuus võimas vedelikjahutusega Snapdragon 732G kiibistik, mis sisaldab kaheksatuumalist protsessorit ja võimsat Adreno graafikat mängimiseks. Qualcommi uut Snapdragoni kiipi tutvustati alles augusti lõpus. Seega on see telefon kõige viimase alles äsja välja tulnud riistvaraga. 6,67-tolline ekraan on 120 Hz värskendussagedusega, puutetundliku pinna reageerimissagedus on 240 Hz.

Aku? Jah, see on kindlasti 5000 mAh, kuid seekord isegi rohkem: 5160. Jätkub kaheks-kolmeks päevaks. 33 W kiirlaadija laeb täis 65 minutiga. Mobiilil on sõrmejäljelugeja ning isegi 3,5 mm kõrvaklapipesa.

Põhikaamera on 64 MP Sony sensoriga, lisaks 13 MP lainurk, 2 MP makro- ja 2 MP sügavuskaamera. Selfie kaamera on samuti tehisintellekti toega ja 20 MP sensoriga. Kaamerakomplektil taga on ka profirežiim, et ise kõike seadistada. Videot teeb 4K resolutsiooniga 60 kaadrit sekundis.

Mobiilil on Hi-Res stereokõlarid, 6 GB RAM mälu ja 128 GB välkmälu. Puudu on 5G ja veekindlus, nii et tuleb arvestada ka sellega. Aga selle juures mõtle uuesti mobiili hinnale - see on tõesti soodne.