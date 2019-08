Philips teatas uue monitoriperekonna E1 turuletulemisest

Monitorimaailmas pole enam suuri tehnoloogilisi uuendusi - inimesed ostavad (kui üldse) endale lihtsalt uue monitori, kui vana ära väsib või kui on soov näiteks Full HD või 4K peale üle minna ja kumerat ekraanipinda nautida. Nii on ka Philipsi uue monitoriseeriaga E1, mille pressiteate põhiargument algab sellega, et Philipsi E1 monitorid on stiilsed.

Nõgusa pinnaga Philips E1 seeria mudelitel (241E1SCA, 271E1SCA, 272E1CA, 322E1C, 325E1C ja 328E1CA) on õhuke raam. Välimise serva paksus on 8,9 mm ning sügava 1500R kumerusraadiusega saavutatakse veelgi kaasahaaravam vaatajakogemus. Neil monitoridel on õhuline jalg, mille sisse on ehitatud kaablihalduse, mis aitab hoida töölaua korras ning juhtmed ära peita. Lameekraaniga mudelid (245E1S ja 275E1S) pakuvad lisaks teravale kujutisele ja täpsetele värvidele ka IPS-laiekraani tehnoloogiat hea vaatenurgaga.

Philipsi E1 monitoridel on ka mõned uuenduslikud tehnoloogiad, mis peale disaini-ilu pakuvad ka parandatud pildikvaliteeti. Full HD-ga varustatud mudelitel (241E1SCA, 271E1SCA, 272E1CA ja 322E1C) on täiustatud elutruu pildikvaliteedi kuvamist parema kontrasti ja värviedastusega; Quad HD-ga varustatud mudelid (245E1S, 275E1S ja 325E1C) pakuvad suure jõudlusega CrystalCleari tehnoloogiaga kujutist, mis samuti teeb pildi päris-elule lähedasemaks ja mängimise selgemaks; UltraClear 4K UHD-tehnoloogiaga varustatud mudel (328E1CA) tagab ülima teravuse, sobides ideaalselt näiteks CAD-programmide või 3D-graafikaga töötajatele ning valdkondades, kus kõik pisidetailid on olulised.

Mitmel mudelil (245E1S, 325E1C ja 328E1CA) on ka Ultra Wide Color´i tehnoloogia, et tagada laiem värviulatus ja realistlikum renderdus. Kogu E1 tootesari näitab sügavaid musti SmartContrast´i valgustuse abil. Kõigil mudelitel on Adaptive Sync´i/AMD FreeSync´i tehnoloogial põhinev sujuv ja vigadeta liikumise edastamine ning Philipsi erilahendus mängurile - SmartImage’i mängurežiim OSD-kiirnupuga.

Sõltuvalt mudelist on olemas vajalikud ühendused: HDMI ja DisplayPort, sisse ehitatud stereokõlarid multimeediale või muud. Flicker-Free virvendusvaba tehnoloogia reguleerib heledust ja eemaldab häiriva virvenduse. Reguleeritavat jalga saab kallutada –5°/+20° võrra just täpselt sellise nurga alla, mis kasutajale sobib, vähendades nii kaela- ja seljapingeid.

Philips E1 tootepere on ka keskkonnasõbralik. Monitorid on vabad kahjulikest ühenditest, muuhulgas pliist ja elavhõbedast, vastavad RoHS´i nõuetele ja on pakitud 100% ümbertöödeldud materjali. Mõnel mudelil on ka Energy Star 7.0 sertifikaat.