Kindlat asukohta polegi: mobiilne kontor on uus töötamise viis

Veel 2019. aastal nägid kontoritöökohad välja hoopis teistsugused, kui nüüd. Keegi poleks osanud iial arvata, et kõik nii kiiresti ja radikaalselt muutub ning väga paljud ettevõtted seisid silmitsi kiire ja ootamatu üleminekuga kodustöötamisele. Vaevalt et ükski majandussektor sellest pääses. Paljud tööandjad aga pidid kiirustades saatma oma töötajad mugavate kontorilaudade tagant kitsaste köögi- või diivanilaudade taha või koguni magamistuppa ajutistele lauanurkadele igapäevast tööd tegema.

Viimaste kuudega on saanud selgeks, et kodukontor pole ajutine nähtus, vaid sellest saabki uus reaalsus. Ekspertide arvates kujundab see inimeste igapäevatööd ka pikemaks ajaks. Hoolimata alguses esile kerkinud muredest võimaliku tootlikkuse ja turvalisuse vähenemise pärast on firmajuhid ja tiimid Eestis saanud õppetunni, et paljud töötajad saavad kodus siiski väga hästi hakkama ja suudavad isegi oma tegevust paremini planeerida, eriti aga just siis, kui on varustatud õigete töövahenditega.

Eesti Statistikaameti iga-aastasest uuringust selgus, et möödunud aastal kasvas kaugtöö tegijate hulk Eestis koguni 40 tuhande inimese võrra – oma põhitööl kasutas kaugtöö võimalust kokku 163 700 inimest. See on päris suur kasv ja ka sel aastal pole näha, et kaugtöö kuidagi hääbuks. Eestis on püsivalt kodus töötajate osa praegu uuringu andmetel 7% ja sellega oleme Euroopa Liidu riikide seas 9. kohal (juhib Soome 14,5 protsendiga).

Mobiilsel töökohal on kõige tähtsam paindlikkus

Paindlikult kodus või kontoris töötamine toob nii töötajatele kui ka tööandjatele palju eeliseid. Kui inimesed saavad ise valida, kust nad tööd teevad, pole enam vaja isiklikke töölaudu, seega saab ettevõte oluliselt vähendada üldkulusid ja vajaminevat kontoripinda. Tööle ja koju kulgev pendelränne jääb samuti ära ning sellele kuluvat aega saab paremini veeta. Lisaks väheneb tööga seotud stressitase.

Kontoritöö jaoks on praegusel mobiilsete töökohtade ajastul eriti olulised tööarvutid, millega saab lihtsalt ühendada lisaseadmeid. USB-C dokkidega monitorid pakuvadki sellist kiiret ja mugavat lahendust, mille puhul saab sülearvuti vaid ühe kaabliga ühendada vooluvõrku ning samuti ka suure ekraani ja lisaseadmetega. Nii on tagatud suurem tootlikkus ja ruumivajadus on töökohal väiksem.

Philipsi monitorid tagavad mobiilsele töökohale paindliku lahenduse

Philips 243B1

Philipsi 23,8-tollise diagonaaliga monitor 243B1 pakub rikkalike värvide ja laia vaatenurgaga IPS-ekraani, mis sobib hästi kontoritööks. Lisaks paljudele ühendusvõimalustele on see varustatud ka nelja pordiga USB-jaoturiga, mis lubab kasutajatel monitoriga ühendada klaviatuuri ja hiire ilma lisajuhtmeteta, nii et töölaud jääb selle võrra puhtamaks.

Lisaks on see mudel varustatud ka universaalse USB-C pordiga, millega saab lihtsalt ühendada oma sülearvuti ja laiendada sama kaabli kaudu töölaua ka teisele ekraanile. USB-C kaabel toetab lisaks sülearvuti laadimist kuni 65 W võimsusega ning lubab kasutada monitori külge ühendatud hiirt ja klaviatuuri – kõike seda samal ajal vaid ühest kaablist, tekitamata kaablikaost laual.

Tänu RJ-45 (Ethernet) pordile saab sülearvuti läbi monitori ka kontori kohtvõrku ühendada ikka sellesama ühe USB-C kaabli kaudu, kuna ekraan jagab sülearvutiga netiühendust. Selline mugav lahendus suurendab kindlasti ka turvalisust, kuna kaablivõrk on enamasti paremini kaitstud kui traadita võrk. Samas ei pea kasutaja eraldi võrgukaablit enam iga kord oma arvuti taha ühendama.

Ärikasutajate jaoks on väga oluline veel ekraani ergonoomiline asend ja selle reguleeritavus. Philipsi monitoril ka täielikult ergonoomiline reguleeritava kõrgusega alus ning see on varustatud keskkonnasõbralike ja energiasäästlike funktsioonidega, nagu PowerSensor ja LightSensor.

Monitorimudel 243B1 pakub Full HD eraldusvõimega (1920 x 1080 pikslit) 23,8-tollisel ekraanil teravat ja sujuvat pilti, mille tagab kõrgem värskendussagedus (75 Hz).

Suurema eraldusvõime trend kontorimonitoridel aga jätkub ja kuigi Full HD pakub praegugi igati korralikku teravust, on kiirelt levimas ka QHD eraldusvõime (2560 x 1440 pikslit), mis lisab tööks veelgi enam võimalusi. Parema eraldusvõimega saavad kasutajad mahutada korraga ekraanile palju rohkem andmeid, nii et hetkega on silma all suurem hulk tabeli lahtreid, enam tekstiridu dokumentides ja programmeerijatel on näiteks parem ülevaade programmikoodist.

Philipsi 24-tollise diagonaaliga monitor 246B1 pakub samuti õhulist kolmelt küljelt ääristeta disaini nagu sõsarmudel Full HD resolutsiooniga ning on varustatud ülimalt terava IPS-paneeliga.

Tänu suuremale pikslitihedusele (123 ppi) näeb kõik, sealhulgas tekst ja pildid, välja veelgi selgem. USB-C dokkimisfunktsioon, mis jagab ka RJ-45 pesa kaudu lokaalvõrguühendust, on täpselt sama paljude võimalustega kui Philipsi mudelil 243B1, kuid 246B1 pakub lisaks võimsamat 90 W toiteallikat energianäljasemate sülearvutite jaoks. Kasutades DisplayPort´i väljundit, saab mitut monitori hõlpsalt omavahel jadamisi siduda ja sellist mitme monitori seadistust on võimalik kasutada ühe sülearvuti ühe USB-C kaabli kaudu.

Muidugi võivad sama monitori oma sülearvutiga kasutada ka mitu erinevat töötajat.

Philipsi monitorid 243B1JH (24-tolline ja 1080p resolutsiooniga) ning 273B1JH (27-tolline ja 1440p resolutsiooniga) on samuti väga mitmekülgsed. Neid tasub kaaluda eriti selliste ettevõtete jaoks, kus ei kasutata uusimat riistvara, kuid soov on siiski lisaseadmetega oma töökohti tulevikukindlamaks muuta. Neil kahel mudelil on täpse värviesitusega IPS-paneel ning Windows Hello näotuvastuse toega infrapuna- ja 2 MP veebikaamera, mida saab kasutada virtuaalkoosolekutel. Monitorid pakuvad üle USB-C kuni 100 W toiteallikat sülearvuti laadimiseks, RJ-45 Gigabit Etherneti sisendit ja alalisvoolu väljundit väikeste terminal-arvutite (nt Intel NUC) toiteks.

Need monitorid on tulevikulahendusteks valmis, aga sobivad kokku ka vanemate seadmetega. Uuenduslik hübriidlahendus sisaldab näiteks Y-jaotusega USB-A/USB-C kaablit, nii et vanemaid ilma USB-C ühenduseta seadmeid saab hõlpsasti ühendada ka sisseehitatud dokkimisjaamaga ühise USB-A pistiku kaudu. Selleks kasutatakse DisplayLinki tehnoloogiat (vajalikud draiverid on saadaval paljude operatsioonisüsteemide jaoks).

Philips 346P1CRH

Rikkalike ühendusvõimalustega monitorimudeliks on ka Philipsi 346P1CRH, mis varustatud nelja pordiga USB 3.2 jaoturi ja USB-C sisendiga. Lisaks leiab kuvari küljest DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, RJ45 sisendid ja integreeritud MultiClient´i KVM lüliti, mis võimaldab juhtida kahte eraldi arvutit üheainsa hiire- ja klaviatuurikomplektiga. KVM-i ehk monitori-klaviatuuri-hiire seadistamine on sealjuures lihtne ka tavakasutajale. Kõik välisseadmed võib ühendada monitori enda USB-jaoturisse, sülearvuti külge on vaja ühendada vaid üks USB-C kaabel, mis vähendab juhtmete hulka laual. Monitorimudel on varustatud ülilaia UltraWide QHD nõgusa ekraaniga, mis tagab hea ülevaatliku vaate.

Nende Philipsi monitoride tehnoloogiad ja ühendusvõimalused on hästi sobivad just mobiilseid töökohti kasutavate töötajate jaoks, aidates neil paremini tööd teha olenemata sellest, kus nad asuvad - kas tööl või kodus või jagavad oma kontoritöökohta teistega.