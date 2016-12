Vastik väljapressimispahavara Popcorn Time: nakata sõbra arvuti, siis saad failid tagasi!

Popcorn Time on uus eriti vastik pahavara, mis pakub peale nakatunud arvutis andmete krüpteerimist kaks võimalust: kas maksad ühe bitcini ja saad oma failid tagasi või nakatad vähemalt kahe sõbra arvutid ja siis võid oma andmed tasuta tagasi saada. Dilemma on suur, sest lunaraha nõuab see väljapressimistarkvara ühe bitcoini (eurodes on see ligi 733 eurot), kui aga saaks kuidagi tasuta, siis kas riskiks sõbrale samasuguse häda kaelatõmbamisega?

Popcorn Time´il pole midagi ühist samanimelise online videopleieriga, mis mängis otse bittorrentist videofaile ilma neid arvutisse tõmbamata. Pigem üritatakse samanimelise pahavaraga õngitseda kasutajaid, kes otsivad torrentist filmide vaatamise programmi üle Interneti taga ja on nõus klikkima kahtlastes kohtades.

Popcorn Time aga on vastik edasi ka siis, kui kasutaja üritab kuskilt saadud parooli pahavarasse sisestada lootuses, et see on õige. Kui ollakse neli korda vale salasõna sisestanud, kustutatakse krüptovõtme salvestamise asukoht viiruses ning failid on kadunud jäädavalt.

Kuid sel väljapressimistarkvaral on veel üks ebameeldiv omadus - kui oled ikkagi paheline ja nakatad kaks sõpra, nii et ka nende hinnalised failid krüpteeritakse, ei saa ikkagi veel oma faile tagasi. Keegi sõpradest peab lunaraha viirusetegijale tasuma, alles siis on võimalus tahtlikul viiruse levitajal omale krüpteeritud failide taastamiseks vajaminev parool saada.