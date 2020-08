Hiinas tuli välja maailma odavaim 5G telefon, mis hakkab Euroopas maksma alla 200 euro

Ehkki meie veel seda kasutada ei saa, on 5G jõudmas mujal maailmas massidesse aina odavamate 5G telefonidega. Hiina soodsa hinna poolest tuntud telefonibränd Realme esitles eile oma uut 5G mudelit Realme V5, mis jõuab Hiinas ja Indias kohe müügile ning hakkab maksma alates 215 dollarist (ca 185 eurot).

Realme telefone on Hinnavaatlus.ee andmetel päris paljudes Eesti poodides müügil. Seega võib uus üliodav mudel jõuda veel selle aasta jooksul ka siia müügile, varem saab seda osta mõnest Hiina e-poest, näiteks Gearbestist.

Maailma odavaima 5G telefoni välimus pole midagi väga erilist, kuid täiesti soliidne ja võrreldav uusimate tipptelefonidega. Sisu on nõrgem, kui tippmudelid, kuid alla paarisaja euroga oleks patt ka midagi veel enamat tahta. Kõik näitajad on igati ontlikud, sealhulgas korralik tagakaamerate komplekt:

Ekraan: 6,5-tolline Full HD+, 90 Hz Kiibistik: MediaTek Dimensity 720, 8 tuuma, Mali-G57 MC3 graafika Mälu: 6 GB LPDDR4x + 128 GB UFS 2.1 välkmälu Ühendused: 2G, 3G, 4G, 5G, WiFi a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 Aku: 5000 mAh, kuni 30 W kiirlaadija tugi Tagakaamerad: 48 MP f/1.8 põhikaamera, 8 MP lainurk, makro, sügavussensor Selfie kaamera: 16 MP Muud omadused: microSD kaardipesa, 3,5 mm kõrvaklapipesa, Dolby Atmos heli, Hi-Res Audio, sõrmejäljelugeja Operatsioonisüsteem: Android 10 + Realme UI

Tundub, et muu maailma läheb kiirelt 5G-le üle, meie jääme praegu sabas sörkijateks. Aga kui on soov olla 5G kiireks tulekuks valmis, siis ilmselt juba alates saabuvatest jõuludest pole vaja teha suuremaid kulutusi kui paarsada eurot, et 5G saanile saada.

Pikemalt tehnilistest näitajatest on infot siin (Hiina veebilehel).