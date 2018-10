Renault hakkab kasutatud elektriautode akudest energialadusid rajama

Renault Grupp on välja töötanud elektriautode kasutatud akudel põhineva energia hoiustamissüsteemi. Esimesed seadmed lähevad käiku 2019. aasta alguses kolmes kohas Prantsusmaal ja Saksamaal.

2019. aasta alguses saavad kaks Renault tehast Prantsusmaal (Douai ja Cléon) ja üks endine söeelektrijaam Saksamaal, Põhja-Rein-Vestfaalis uue energia hoiustamissüsteemi. Süsteem suudab hoiustada vähemalt 60 MWh energiat, mis on Euroopas suurim omataoline. 2020. aastaks on töös 2000 elektriauto akut korraga, mis suudavad koos energiat tagada 5000 majapidamisele üheks ööpäevaks.

Süsteemi eesmärk on kompenseerida kõikumisi elektriturul. Kui energianõudlus ületab kasvades teatud piiri, rakendub süsteem ja lisab võrku rohkem energiat. Kui energiatootmine on nõudlusest suurem, salvestab süsteem lisaenergia elektriautode akudesse.

„Meie paikse ladustamislahenduse eesmärk on neid kõikumisi vähendada: kogutud energia saab suunata just nende ebakõlade likvideerimiseks,“ ütles Renault Grupi energeetika programmi direktor, Nicolas Schottey. Võrgu tasakaalu hoidmine aitab suurendada madala süsinikuhulgaga energiavahendite majanduslikku kasutegurit.

Energia hoiustamise süsteem toimib elektriautode akudel, mis on seatud spetsiaalsetesse konteineritesse. Koos järelturule mõeldud uute akudega moodustavad need Euroopas ainulaadse süsteemi.

„See unikaalne ülesehitus annab süsteemile võimekuse otsekohe turule paisata energiat võimsusega 70 MW. Suur energiatootlikkus koos ladustamisvõimekusega lubab meil kiiresti reageerida suurtele võrgunõudlustele,“ selgitas Nicolas Schottey.

Mis on nutikas laadimine?

Nutikas laadimine on süsteem, mis tunnetab, kui kõrge on tol hetkel elektrinõudlus võrgus ja laeb sellest sõltuvalt autot kas kiiremini või aeglasemalt. Kui laed oma elektriautot, siis kõige kiiremini laeb see siis, kui energia tootmine ületab tarbimise. Eriti märgatav on see siis, kui võrgus mängib suurt rolli taastuvenergia. Laadimine aeglustub või suisa peatub, kui energianõudlus on suurem kui suudetakse toota. Seeläbi optimeeritakse kohaliku taastuvenergia hulka.

Pöördlaadimisega on elektriautod võimelised elektrit teistele jagama siis, kui tarbimine on suur. See tähendab, et elektriautod täidavad neil hetkedel ajutise elektritootja rolli.

Kui elektriautode akud jõuavad oma eluea lõppu, on nad siiski võimelised hoiustama suurt hulka elektrit. Renault saab seeläbi seda energiat elektriturul rakendada, andes akudele uue elu.

Rohkem infot uue süsteemi kohta leiab siit.