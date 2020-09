Robotex toimub seekord koroona tõttu kitsamale ringile

Ehkki sel aastal on paljud suured tehnoloogiaüritused ära jäänud, toimub Robotex siiski, aga palju väiksemas mahus. 20. novembril peetakse TalTechis Robotex Eesti, mis on siseriiklik kvalifikatsioonide võistlus.

Seoses koroonaviiruse levikuga ei toimu traditsioonilist rahvusvahelist Robotex Internationali novembri lõpus. Riigisisene võistlus on Robotex Internationali Eesti eelvoor, mille edukamad sooritajad saavad osaleda rahvusvahelises konkurentsis teiste Robotexi partnerriikide võistlejatega kevadesse planeeritud rahvusvahelisel võistlusel Saku Suurhallis.

Robotexi tegevjuht Ave Laas kommenteeris: "Robotex on väga pika ajalooga Eesti oma üritus ning tähistab 2020. aastal oma 20. juubelit, mille puhul kuulutatakse septembri lõpus välja üllatusvõistlus. Väga oluline on praeguses keerulises olukorras hoida siiski traditsioone ning pakkuda noortele ja lastele võimalust end robootikas proovile panna. Teeme kõik, et osavõtjaid hajutada, et koroona leviku riske minimeerida. Robotex järgib ürituse korraldamisel Terviseameti ettekirjutisi."

Eelvõistlustena toimuvad 20. novembril peamiselt koolinoortele suunatud Robotexi populaarseimad võistlused: erinevad joonejärgimised ja sumo võistlused, aga ka viimastel aastatel menukas folkrace. Võistluste täpne info avaldatakse ning registreerimine avatakse septembri lõpus.

Robotex sai alguse TalTechi tudengite ja teadlaste initsiatiivina 20 aastat tagasi. Toonastest osalenud Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilastest on tänaseks saanud paljude edukate ettevõtete võtmeisikud.