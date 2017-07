SEAT pani esimese Euroopa autotootjana Google Play poodi oma (autot juhtiva) autoäpi

Juba valitakse ka autosid mobiiliäppide järgi: nii mõnedki juhid otsustavad osta auto, millel on Apple´i või Androidi tugi. SEAT on Androidi paadis ja kuigi Android Auto pole midagi uut, pakub SEAT esimese Euroopa autotootjana Androidi rakendustepoes nüüd oma äppi, millega autoomanik saab nii mõndagi auto juures juhtida ja vaadata. Ka eemalt.

SEAT on esimene autotootja Euroopas, kes ühendas oma masinad mobiiliplatvormiga nii, et Android Auto platvormil saab oma sõidukit igatpidi jälgida ja juhtida.

SEAT DriveApp on kõigile Google Play poest alla laaditav ning lubab juhtidel vaadata ning hallata igasugust meediat ja lisasid, mis autoga seoses alla on laaditud. DriveApp for Apple CarPlay ja DriveApp for MirrorLink on saadaval vastavalt App Store´is ja Google Play´s. Juhid saavad mobiiliäpiga nii autost kui teise mobiilse seadmega eemalt jälgida auto olulisi parameetreid, anda teatud juhtimiskäske ja parandada oma juhtimiselamust. Näiteks saab mobiiliäpist või Andrid Auto ekraanilt armatuurlaual vaadata rehvirõhke, kütusekulu ja kõikvõimalikke hoiatusi, mis tulevad ka auto juhtimispaneelile.

SEAT oli üks esimesi autotootjaid, mis hakkas pakkuma mobiilidega ühilduvat tehnoloogiat nii iOS-ile (CarPlay), Androidile (Android Auto) kui MirrorLinkile.

See kõik on ju ilus ja mugav, kuid samal ajal tulevad aina tihedamalt esile ka uudised, kus on tõestatud kaugjuhtimisega autode ülevõtmise võimalikkust ja häkkerite katsed selles vallas on kohati olnud üsna edukad.

