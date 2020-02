Käed küljes: Samsungi uued lipulaevtelefonid Galaxy S20, Galaxy S20+ ja Galaxy S20 Ultra

Just nüüd esitletakse San Franciscos Samsungi selle aasta esimesi tipptelefone Galaxy S20, Galaxy S20+ ja Galaxy S20 Ultra. Arvutimaailm sai neid telefone Riias mõned päevad tagasi proovida ja lisaks ametlikule infole edastame toimetuse isiklikud muljed nii sõnas kui pildis.

Kolme telefoni eristab üksteisest põhiliselt kaamerate arv, ekraani suurus ja aku mahutavus. Samsung galaxy S20 ja S20+ on üsna sarnased, S20 Ultra puhul torkab silma päris massiivne kaameraplokk tagaküljel. Kuid ka S20 ja S20+ kaameraplokk on üsna korralikult eristuv muust tagaküljest, seda on hea "tasandada" mõne paksema korpusega.





Kõik kolm telefoni on saanud võimsamad põhikaamerad, millel ohtralt megapiksleid. Galaxy S20 Ultra on lausa varustatud uusima 108 MP sensoriga, mida oleme varem näinud näiteks Xiaomi tippmudelil, Galaxy S20 ja S20+ on samuti varustatud korraliku pikslihulgaga 64 MP põhikaameraga.

Samas ei pea neid sadat megapikslit kogu hiilguses pildifaili salvestama, kuigi võib. Oleneb, mida sa pildiga põrast teha tahad - 100 MP fotost saab teha väljalõikeid ja suurendusi, ilma et kvaliteet nii palju kannataks (või seinasuuruselt välja trükkida, kui soovi), samas aitab nii suur sensor rohkem pildi-infot väiksemasse pilti suruda. Galaxy S20 Ultra mudelil on näiteks spetsiaalne nutikas algoritm, mis ühendab üheksa kõrvuti asuvat pikslit kokku üheks, mis tagab parema pildikvaliteedi hämarates oludes. tarkvara valib üheksa piksli infost välja selle, mis pole müra ja mis sisaldab rohkem infot pildi kohta. Muidugi on siin mängus ka AI.

Teine oluline osa kaamerate juures on zoom ehk suurendus. Mida rohkem piksleid, seda parem on teha digisuurendust, kuid periskoopobjektiiviga, mis külitsi telefoni sisse mahutatud, saab ka parajalt pika optilise "toru" pildistamiseks.

Galaxy S20 Ultra mudelil on tagaküljel spetsiaalne zoom­-kaamera, millega saab kvaliteeti ohverdamata kuni 10 korda optiliselt sisse suumida. Soovi korral saab maksimaalselt pilti suurendada lausa 100 korda. Samuti on kaameratel lahendus, kus saab pildist mõne kindla osa välja valida ja selle välja lõigata, mis lubab kompositsoonile mõelda alles pärast foto tegemist.





Lisaks teevad telefonide kaamerad kuni 8K resolutsioonis videosalvestust ja Single Take funktsioon salvestab samal ajal videot ja pilte erinevatest tagakaameratest ning kasutaja saab hiljem ise valida, milline jäädvustus talle kõige rohkem meeldib. See on oluline näiteks lemmikloomi või muid perepilte tehes, kui inimesed ja loomad liiguvad ringi ja parimat kaadrit on keeruline tabada. 8K videos on 33 MP kaadrid, mis on nii kvaliteetsed, et neid saab hiljem ka eraldi piltidena kasutada. Selleks, et 8K videot netti üles laadida, on ka 5G tugi, millest paraku veel Eestis kasu pole.

Sarnaselt 2019. aasta suvel tutvustatud Note10 telefonidele on ka uute S20 mudelite esiküljel Samsungi Infinity-O ekraan, kus ekraani ülaosasse on esikaamera jaoks lõigatud spetsiaalne pesa. See on tehtud nüüd veelgi veel väiksemaks ja ääred ekraani ümber veel õhemaks. Galaxy S20 tuleb 6,2-tollise QHD+, Galaxy S20+ 6,7-tollise QHD+ ja Galaxy S20 Ultra 6,9-tollise QHD+ ekraaniga. Kõik ekraanid on varustatud ka HDR10+ toega ja esmakordselt Samsungi telefonidel on seadmete ekraanid 120 Hz värskendussagedusega, mis tähendab, et telefoni ekraanipilt uueneb varasema 60 asemel nüüd 120 korda sekundis, mis muudab kasutuskogemuse palju sujuvamaks ja kiiremaks. Varem on sellega hakkama saanud OnePlus oma tippmudelil.

Aku on kõige väiksem Galaxy S20 mudelil, kuid seegi on 4000 mAh mahutavusega. Galaxy S20+ aku on 4500 mAh ja Galaxy S20 Ultra seest leiab 5000 mAh aku, millega peaks kenasti terve päeva hakkama saama. Akude laadimiseks on Galaxy S20 ja S20+ seadmetel 25W ja Ultra mudelil isegi 45W kiirlaadimine.

Galaxy S20-l on muutmälu 8 GB ja S20+ ja Ultra mudelitel 12 GB. Sisemälu on kõigil telefonidel Eesti turul 128 GB, millele saab lisada kuni 1 TB mälukaardi.



Pildil teeb Arvutimaailm videoklippi Samsung galaxy S20 seeria esitluselt Riias Z Toweris, mis on uus ikooniline Riia maamärk Daugava kaldal. Samsung lasti veel avamata pilvelõhkuja 30. korrusele erandkorras oma telefoni kuni 100x suurendust esitlema.

Vaata videot siit:



Sarnaselt juba paljudele varasematele Samsungi seadmetele on ka Galaxy S20 mudelid varustatud Knox turvasüsteemiga, et kasutajate andmeid telefonis kaitsta. Lisaks sellele on Galaxy S20 seadmetel spetsiaalne kaitsekiip Guardian Chip, mis kaitseb telefoni riistvaraliste rünnakute eest ehk kui seade on füüsiliselt mõne pahalase kätte sattunud.



Koos Galaxy S20 telefonidega tõi Samsung turule uued juhtmevabad kõrvaklapid Galaxy Buds+, millele on lisatud paremad AKG seadistatud kõlarid, 3 mikrofoni ja parem aku, mis kestab kuni 11 tundi ja klappide karp lisab sellele veel 11 tundi. Klappide 3 eraldiseisvat mikrofoni lasevad soovi korral klappidesse sisse ka välist heli, et kasutaja kuuleks mis tema ümber toimub ja vajadusel oleks võimalik näiteks kõrvalseisjale midagi öelda.

Galaxy S20 mudelite eelmüük algab 11. veebruarist 8. märtsini, müügile tuleb see mudel 13. märtsil.

Galaxy Z Flip (millest räägime veel lähemalt) eelmüük Eestis algab 11. veebruaril ja kestab kuni 28. veebruarini. Müügile tuleb see telefon 28. veebruaril.

Galaxy S20 telefonid on saadaval järgmistes värvides:

Galaxy S20: Kosmiline Hall, Pilvesinine ja Pilveroosa

Galaxy S20+: Kosmiline Hall, Pilvesinine ja Pilvemust

Galaxy S20 Ultra: Kosmiline Hall ja Kosmiline Must

Tehnilised andmed

Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 Ultra Ekraan 6.2” Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X Infinity-O ekraan (3200X1440)

563 ppi

HDR10+ tugi

120Hz värskendussagedus 6.7" Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X Infinity-O ekraan (3200X1440)

525ppi

HDR10+ tugi

120Hz värskendussagedus 6.9" Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X Infinity-O ekraan (3200X1440)

511ppi

HDR10+ tugi

120Hz värskendussagedus *Vaikimisi on ekraani värskendussagedus 60Hz. 120Hz peale tuleb ekraan seadetest muuta. Kaamerad [Esikaamera] 10MP, Dual Pixel AF, FOV: 80, F2.2 [Tagakaamerad]

Kolm kaamerat Ülilai: *12MP , FOV: 120˚, F2.2 Lainurk: *12MP, FOV: 79˚, F1.8 Telefoto: *64MP, FOV: 76˚, F2.0 [Esikaamera] 10MP, Dual Pixel AF, FOV: 80. F2.2 [Tagakaamerad]

Neli kaamerat Ülilai: *12MP, FOV: 120˚, F2.2 Lainurk: *12MP, FOV: 79˚, F1.8 Telefoto: *64MP, FOV: 76˚, F2.0 [Esikaamera] 40MP, PDAF, FOV: 80˚, F2.2 [Tagakaamerad]

Neli kaamerat Ülilai: *12MP, FOV: 120˚, F2.2 Lainurk: *108MP, FOV: 79˚, F1.8 Telefoto: *48MP, FOV: 24˚, F3.5 Mõõtmed ja kaal Mõõtmed: 151.7 x 69.1 x 7.9mm

Kaal: 163g Mõõtmed: 161.9 x 73.7 x 7.8mm

Kaal: 188g Mõõtmed: 166.9 x 76.0 x 8.8mm

Kaal: 222g Protsessor 7nm EUV Exynos 990 Mälu LTE

8GB RAM (LPDDR5) koos 128GB sisemäluga 5G

12GB RAM (LPDDR5) koos 128GB sisemäluga 5G

12GB RAM (LPDDR5) koos 128GB sisemäluga SIM kaart ja lisamälu Dual SIM mudel (hübriid SIM pesa): üks Nano SIM ja üks Nano SIM või üks MicroSD pesa (kuni 1TB) * Galaxy S20, S20+, S20 Ultra mudelitel on olemas ka eSIM tugi. Aku 4000mAh 4500mAh 5000mAh Laadimine Fast Wireless Charging 2.0 kiirlaadimine

Kiirlaadimine toimib juhtme ja juhtmeta

Wireless PowerShare funktsioon teiste seadmete laadimiseks telefoniga juhtmevabalt OS Android 10 Võrk ja ühenduvus 5G

5G Non-Standalone (NSA), Sub6 / mmWave LTE

Enhanced 4x4 MIMO, kuni 7CA, LAA, LTE Cat.20

kuni 2.0Gbps alla / kuni 150Mbps üles Wi-Fi

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM

kuni 1.2Gbps alla / kuni 1.2Gbps üles Bluetooth

Bluetooth® v 5.0 , ANT+, USB type-C, NFC, Asukoht (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) Samsung Pay NFC, MST Sensorid Ultrahelil toimiv sõrmejäljelugeja, akseleromeeter, baromeeter, güroskoop, geomagneetiline sensor, Hall sensor, lähedussensor, RGB valgussensor, Autentimine Lukustamine: muster, PIN, parool

Biomeetriline lukustamine: sõrmejäljelugeja, näotuvastus Heli Stereo kõlarid ja kõrvaklapid heliga AKG-lt

Dolby Atmos tehnoloogia (Dolby Digital, Dolby Digital Plus samuti olemas) Toetatud heliformaadid

MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF Video Toetatud videoformaadid

MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

Lugu täieneb (videote, lisainfo ja muuga)