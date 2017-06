Rohkem kui 200 000 inimest kasutab Smart-ID e-identiteedi lahendust

Eilseks oli Eestis SK ID Solutionsi loodud elektroonilise identiteedi lahenduse Smart-ID kasutusele võtnud juba 50 000 inimest. Kokku on lahenduse kasutajaid Baltikumis üle 200 000.

Smart-ID kasutajaskond on stabiilselt suurenenud iga päev ning tänaseks on Baltikumis ületatud 200 000 unikaalse kasutaja verstapost. Kui Eestis onkasutajaid pisut enam kui 50 000, siis Lätis on uue autentimisvahendi võtnud kasutusele juba 100 000 ning Leedus 60 000 inimest, ühes päevas on kasutajaid kokku keskmiselt 45 000 inimest.

Eelmisel nädalal pälvis Smart-ID Leedus riikliku ettevõtlusauhinna konkursil prestiižika tiitli Aasta teenus 2017. Žürii hindas nominentide juures innovaatilisust, loodud lisandväärtust, kasutajate rahuolu ja konkurentsivõimet. Konkursi 12 kategoorias osales 150 toodet ja teenust.

„200 000 kasutajat ja stabiilselt suurenev tehingute arv näitab selgelt, et Balti riikide inimesed tundsid puudust mugavast ja turvalisest autentimisvahendist. Kõige kiiremini kasvab lahenduse kasutajate hulk praegu Lätis, kus siiani praktiliselt puudus mugav elektrooniline autentimisvahend,“ ütles SK ID Solutionsi lisateenuste ärijuht Liisa Lukin. Ta lisas, et Leedu Aasta teenus 2017 auhind on SK ID Solutionsi jaoks väga oluline saavutus, mis illustreerib selle e-identiteedi lahenduse sooja vastuvõttu ja vajalikkust Leedus.

Lisaks SEB Pangale, Swedbankile, DigiDoc portaalile ja teistele e-teenustele on nüüd võimalik Smart-IDd kasutada ka Eesti Gaasi iseteeninduses ning LHV interneti- ja mobiilipangas ning alates eilsest saavad ka Telia kliendid ettevõtte iseteeninduskeskkondades end autentida selle lahenduse abil.

Innovaatiline ja mugav Smart-ID toimib lihtsal põhimõttel: kasutaja laadib Google Playst või App Store’ist nutiseadmesse Smart-ID rakenduse ning tuvastab oma isiku Mobiil-ID või ID-kaardi abil. Nii nagu ID-kaardi ja Mobiil-ID jaoks, on ka sellel lahendusel kasutamiseks vaja PIN1 ja PIN2-koode, mille kasutaja loob samas rakenduses. Smart-ID kasutamine on tasuta.