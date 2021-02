TEST: targa kodu puutetundlik lüliti - riputa juhtmevabalt, kuhu tahad

Targa kodu seadmete pikas reas on järgmine vidin Arvutimaailma testimislaual Smart9 puutetundlik nutilüliti. See töötab kahel nööp-patareil, juhet ei vaja ning selle võib ükskõik kuhu ligi kümne meetri raadiuses kaasa võtta või kinnitada. Vaja läheb Smart Life äppi ja Zigbee/Tuya toega targa kodu keskust, mille sarnast on Arvutimaailm ka testitud.

Lüliti tuleb väikese karbi ja juhendiga. Akud on sees, aga enne kasutamist tuleb korpus korra lahti võtta, sest akude tühjenemise vastu on neil klemmide vahele kilelapats pandud.

Kuigi väljast näevad lülitid välja igati ontlikud ja soliidsed, on sisemine koostekvaliteet natuke kehvavõitu. Mõlemal lülitil, mis testis osalesid, oli üks akuklemm jootest lahti tulnud, mis tähendab, et kui lülitit toas kaasas kannad ja see näiteks maha kukub, siis saab aku oma pesast kergemini välja hüpata.

Lüliti on siiski tugevate metallist äärtega, seega korpus tundub olevat üsna vastupidav. Puutetundlik pind on nagu moodsatel telefonidel 3D kumerate äärtega ja klaasist.

Kasutamiseks peab hoidma näppu lülitil kümme sekundit, kuni sinine LED tuluke plinkima hakkab ja siis saab Smart Life´i äpiga keskusega ära siduda. See võib esimesel korral mitte õnnestuda, aga tavaliselt ühe-kahe korraga tunneb Zigbee keskus lüliti ära ja võtab selle oma seadmete hulka.

Zigbee on WiFist erinev väga madala energiatarbega targa kodu juhtmevaba sidelahendus, mis tähendab, et lüliti peaks nende kahe nööppatareiga vastu pidama ligi aasta.

Lülitit saab programmeerida kolme vajutuse peale: üks puudutus, topelt-puudutus või pikk näpu peal hoidmine. Iga tegevuse peale võib käivitada targa kodu automaatika või panna reageerima mõne targa kodu seadme.

Näiteks siin on pandud ühe vajutuse peale seinatuli nutipistiku kaudu sisse lülituma, topelt-puudutus kustutab tule ära ja pikk vajutus on ühe öölambi sisse-välja lülitamiseks.

Kõik on üsna lihtsalt programmeeritav: Smart Life äpist vajutad nuppu kodusesse võrku lisades "Add Intelligence" ning võid lisada just nii palju tegevusi, nagu ise tahad, et juhtuks peale lüliti vajutamist. Tegevuste vahele saab ka pause panna, näiteks võid valida, et lülita vannitoas ventilaator sisse 15 minutiks ja siis uuesti välja. Võid lisada ka kellaajalisi tingimusi, et lüliti näiteks mingis ajavahemikus teeks üht, mõnel teisel ajal aga teist asja.

Võimalusi on praktiliselt piiramatult. Kuid mitte päris.

Näiteks oskas lüliti üht nutipistikut ainult sisse või välja lülitada, aga ühe teise tootja nutipistikuga oli olemas ka võimalus lülitiga nii-öelda asendit vahetada ehk on/off lüliti: kui mõni tuli on juba sisse lülitatud, siis ühe puudutusega saab selle ka välja lülitada, kui aga väljas, siis sisse. Vähem nutika pistiku juhtimiseks tuli aga eraldi määrata, et üks vajutus on sisselülitamine, topeltvajutus aga väljalülitamine. See on natuke ebamugavam, sest üks võimalus lülitiga midagi muud juhtida (topeltvajutus) läheb kaotsi.

Seda, kas lamp on sisse või välja lülitatud või küte sees/väljas, aga saab vaadata juba Smart Life´i mobiiliäpist. Ka sisse-välja lülitada saab füüsilise lüliti asemel kasvõi kodust eemal olles mobiiliäpist.

PLUSSID

+ hea disain, metalne äär ja tugev mitte-plastmassist korpus

+ puutetundlik lüliti

+ akud kestavad ühe aasta

MIINUSED

- erinevate seadmete juhtimiseks pole kõik valikud kasutusel (nt universaalne on/off)

- kehv koostekvaliteet (akuklemmid on lahtise jootega)

TEHNILISED ANDMED

Nutilüliti Smart9

Hind: ca 16 eurot (Aliexpress, vaata ka teisi)

Mõõtmed: paksus 8 mm, sihverplaat 86 x 86 mm (kaasas topeltpoolega teip seinale kinnitamiseks)

Ühendus: Zigbee protokoll, ühilduv Tuya seadmetega

Keskus: Zigmee Gateway, Smart Life äpp

Toide: kaks CR2032 akut, 9-12 kuud

Toimimine: puutetundlik, LED indikaatoriga