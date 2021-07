Veel üks uus telefonibränd - Snapdragon, mis mõeldud insaideritele

Uusi mobiilibrände tekib aeg-ajalt ikka, eriti Aasias, aga Snapdragon peaks olema tuttav meilegi. Nimelt on tegemist maailma tuntuima mobiilikiibistike tootja Qualcommi brändiga, mille all on müüdud protsessoreid pea kõigile tuntud mobiilitootjatele, nüüd ka sülearvutitootjatele. Qualcomm siiski ei plaani vähemalt esialgu suurelt jalaga ust turule lahti lüüa, vaid paneb vaikselt varba ukse vahele, tuues välja fännidele ja insaideritele mõeldud Snapdragoni telefoni koos mõnede lisadega.

Mobiil on tegelikult tehtud koostöös Asusega ja on üsna sarnane Asus ROG Phone 5-ga. Paremaks on tuunitud aga näiteks kaamerakomplekti. Põhikaameraks on 64 MP IMX686 sensoriga kaamera. Teine kaamera on 12 MP lainurk. Asuse telefoni 5 MP makrokaamera asemel on Snapdragoni mudelis 8 MP teleobjektiiviga ja kuni 3x optilise suurendusega kaamera.

Kõik seda telefoni ilmselt poest osta ei saa. Fännidele on tehtud ka fännihind - ligi 1500 dollarit. Selle raha eest saab lisaks telefonile valiku lisavidinaid, millest hinnalisim on laadimiskapsliga juhtmevaba kõrvaklapipaar. Sellegi on teinud Asus.

Snapdragoni telefonil on võrreldes Asuse originaaliga väiksem aku (4000 mAh vs 6000 mAh), puudub 3,5 mm kõrvaklapipesa, aga sees on samamoodi Qualcommi tipp-protsessor Snapdragon 888 5G.

Vaata lähemalt tutvustusvideost: