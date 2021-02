Tuli välja uus kaamera tippkasutajatele: Sony Alpha 1

Sony Alpha 1 on mobiilipildistamise ajastul hoopis teisest maailmast kui tavakasutajate pildimasinad. See kaamera pakub küll 50,1 MP sensorit, mis pikslite poolest on vähem, kui mõnedel mobiilidel, kuid eraldusvõime ja kvaliteedi, aga kõigepealt muidugi kiiruse poolest on tegemist profitööriistaga, mida kasutavad valdkonna tipud. Ka video jõudlus on omast klassist.

Profifotograafidele mõeldud kaamera on 50,1 MP täiskaadersensoriga, võimaldab 120 AF/EF arvutust sekundis, võtab üles kuni 30 kaadrit sekundis ja palju muud.

Uus Exmor RS CMOS sensor on ühendatud uuendatud BIONZ XR pildiprotsessoriga, mis aitab pildistada 50-megapikslist pilti 30 kaadrit sekundis kuni 120 AF/AE arvutusega sekundis. Sony Alpha 1 pildistamisvõimalusi suurendab veel kuni 240 kaadrit sekundis värskendussagedusega 9,44 miljoni punktiga elektrooniline OLED Quad-XGA pildiotsija.

Lisaks on Alpha seeria kaameras esmakordselt saadaval 8K 30 kaadrit sekundis 10-bitine videosalvestus. Alpha 1 suudab salvestada ka 4K kvaliteedis 10-bitiselt 120 või 60 kaadrit sekundis. Uus kaamera on varustatud funktsioonidega, mis toetavad pressifotograafidele vajalikku kiiremat töövoogu, sealhulgas 3,5 korda kiirem traadita FTP-edastuskiirus.

Pildisensori lugemiskiirus ja puhvermälu võimaldavad elektroonilise katikuga salvestada kuni 155 täiskaadrilist tihendatud RAW-pilti või 165 täiskaadrilist JPEG-pilti kiirusega kuni 30 kaadrit sekundis.

Arvutuskiirusega kuni 120 AF/AE sekundis suudab Alpha 1 säilitada teravustamistäpsuse ka kiiresti liikuvate objektide puhul. Sellega saab säri automaatselt reguleerida ka järskude heleduse muudatuste korral.

Kaameral on 759 faasituvastuspunkti, mis automaatselt teravustades katab umbes 92% pildipinnast. Bionz XR pildiprotsessoriga täiustatud reaalajas silmade teravustamine parandab tuvastamise jõudlust 30% võrreldes eelmise süsteemiga. See tagab täpse ja usaldusväärse tuvastamise ka siis, kui pildistatava nägu on kõrvale suunatud. Uus tehnoloogia lubab lisaks inimese ja looma silma järgi teravustamisele lindude silma reaalajas teravustamist, mis säilib ka siis, kui istuv lind ootamatult lendu tõuseb.

Sony Alpha 1 pakub mitmeid funktsioone kiireks failiedastuseks. Valdkonna kiireim sisseehitatud juhtmevaba liides edastab WiFi 2,4 GHz ja 5 GHz sagedustel. 5 GHz sagedusel kasutatakse 2x2 MIMO tuge. Toetatud on WiFi standardid IEEE 802.11a/b/g/n/ac, andmeside on 3,5 korda kiirem juhtmevaba FTP edastusega, kui Alpha 9 II pakkus.

Suurte pildifailide käsitsemiseks on USB Type-C pesa PC-sse edastuseks. Alpha 1 kasutab veel sisseehitatud 1000BASE-T LAN pesa kiireks ja stabiilseks andmeedastuseks kaablivõrgu kaudu, sealhulgas saab LAN võrku kasutada ka kaugpildistamiseks. Toetatakse FTPS-i (File Transfer Protocol over SSL/ LS), mis krüpteerib FTP-ga edastatavad andmed SSL-i või TLS-iga.

Hind ja saadavus

Vahetatavate objektiividega täiskaaderkaamera Sony Alpha 1 on Euroopas saadaval 2021. aasta märtsist hinnaga u. 7300 eurot.