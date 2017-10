Sony Xperia XZ Premium peegeldab hästi omaniku maitseid

Üleni peegeltav telefon on uus tase mobiilimaailmas – üleni nikli ja kroomiga kaetud bling-autosid küll juba on, aga sellist säravat telefoni eriti ei mäleta. Esimesel iPhone´il vist olid läikivast metallist servad? Kuid mitte peegeldamisest ei tahtnud me seekord rääkida, kuigi peeglifunktsioon on kahtlemata Xperia XZ Premium telefonil praegu saadaval olevatest uutest telefonidest kõige parem. Kõige paremini kogum muidugi ka sõrmejälgi.

Välimuselt peale peegelkatte Sony aga millegagi väga ei üllatagi – näeb ikka samasugune välja nagu aastaid ja põlvkondi tagasi, midagi olulist disainis ei ole muutunud juba ammu. Fännidele see kindlasti meeldib, uute fännide juurdevõitmiseks aga võib välimus liiga retro juba tunduda.

Telefon on IP65/IP68 veekindlusega, SIM kaardi sahtel käib ära mitte auku kirjaklambrisarnase pulgaga vajutades, vaid tranditsioonilisel küüned-taha meetodil. Kipakavõitu SIM-i sahtel ilmselt siiski hoiab hästi asendit ja veekindlust, probleeme ei tekkinud.

Sõrmejäljelugeja on traditsiooniliselt sisselülitusnupu all, kõlareid on kaks – kummaski ekraaniservas. Fotode tegemiseks pakub Sony eraldi füüsilist kaheastmelist päästikunuppu, mis paljudele profimatele pildistajatele kindlasti meeldib.

See telefon on ka täielikult 4K tippklassi maailmas. Ekraan on 4K HDR, mida seni toetasid põhiliselt uuemad kallimad 4K telerid, videot tehakse samuti 4K kvaliteedis, mis pole enam nii suur uudis, ja 960 kaadrit sekundis tagab filmimise üliaegluubis, millega saab teha huvitavaid efekte.

Kaamera on Sony uue põlvkonna lahendus, mida kasutatakse uutes XZ mudelites. Selle kirgas pilt on ilmselgelt üks parimaid mobiilikaamerate seas, kuid hind on ka üsna tippklassist (üle 720 euro).

Ennustatav pildistusrežiim hakkab kaadreid puhverdama juba mõni sekund enne päästikule vajutamist, nii et maha magatud hetke saab pärast tagasi kutsuda. 19 MP kaameral on parandatud müraeemaldust ja kvaliteeti väheses valguses, kõik käsitsi seadistamise võimalused on ka olemas.

Siin mõned näidispildid kuldsest sügisest (klõpsa pildil, et näha originaali):

Kes HDR-i otsib, siis selle saab sisse lülitada manuaalsele režiimile minnes. Mugavat otseteed ei paista olevat.

Esikaamera 22 mm objektiiv on piisavalt laia nurgaga, et selfie´le kõik grupist peale mahuks.

4K HDR ekraan kasutab sama tehnoloogiat, kui Sony Bravia teleridki. Kuigi sisu pole just väga palju, mida mobiililt vaadata, võib midagi Youtube´i otsingust leida. Selle demoga proovitakse HDR-i ja SD erinevust ilmekalt välja tuua, ehkki tavaliselt ei pruugi võrdlusmomendina sellest aru saadagi. Kui aga on „tavaline“ ja HDR pilt kõrvuti, on muidugi vahe kõigile näha.

Aku kestab ilusti ühe ja isegi kaks päeva, aga kui peaks juhtuma, et poole päeva pealt hakkab telefon kustuma, oskab Sony Stamina režiim energiat niimoodi säästa, et elutähtsad funktsioonid õhtusse välja veaksid.

Walkmani tegija Sony on pööranud tähelepanu ka helikvaliteedile, mille sämpimissagedus on kuus korda CD-kvaliteedist suurem. DNC ehk digitaalse mürasummutusega tagab Sony kõrvaliste häälte mittejõudmise kuulajani, siin on üks näide:

Kui tegemist pole Sony kõrvaklappidega, analüüsitakse neid ja reguleeritakse helifiltreid ja võimendust vastavalt.

Jõudlus on Xperia XZ Premiumil tippklassist, sest kasutatakse tippklassi uusimat kiibistikku. Qualcomm Snapdragon 835 kiip tagab ka gigabitise mobiilse andmeside allalaadimiskiiruse. Snapdrgon 835 on 20% kiirem kui senised kiireimad protsessorid, mäluga andmevahetus telefoni sees toimub 1,5 Gbit/s.

Kasutajaliidesest tõesti mingit viidet välja ei lugenud, vaatame, mis jõudlustestid näitavad:

Quadrant: 37078 p

Linpack: 431,43 MFLOPS

Geekbench 4: 6411 p

Siit on näha, et Xperia XZ Premium on samast kiirusklassist kui Samsung Galaxy seeria uusimad telefonid ja Huawei P10 tipptelefon (vaata AM suurt jõudlustestide edetabelit).

Väike tehisintellekt käib ka uute tarkvarade juurde – nii oskab ka XZ Premium kasutaja harjumuste järgi telefoni optimeerida:

Kokkuvõtteks

Sony Xperia XZ Premium on hea ja kiire telefon, tippklassist on ka hind, aga midagi väga erilist ja uut see ei paku. Mingi väike detail jääb justnagu puudu ideaalist. Kuid siiski on see väga korralik äriklassi telefon, kui eelistad suurt 5,5-tollist ekraani ja kui tahad veidi vanamoodsale XPERIA disainile särtsu lisada, siis võta näiteks peegelkattega mudel. Sony fännidele ei pea soovitama - kõik on nagu vana hea Sony ja jälle oluliselt parem. Kes selle mobiili ostab, näitab oma konservatiivset maitset ja ka seda, et on tugeva, hinnatud brändi eest valmis rohkem kulutama. Kuid siiski vähem, kui Samsung ja Apple oma tippude eest küsivad.

TEHNILISED ANDMED

Nutitelefon Sony XPERIA XZ Premium

Hind: 729 eurot (Tele2)

SIM kaart: nano-SIM

Ekraan: 5,5'', 3840 x 2160 pikslit, IPS LCD

OperatsioonisüsteemAndroid 7.1.1 Nougat

Protsessor: Qualcomm Snapdragon 835 (MSM8998), 2,45 GHz + 1,9 GHz (kaheksatuumaline)

Muutmälu 4 GB

Välkmälu 64 GB, laiendatav microSD-ga, kuni 256 GB

Kaamera: tagumine 19 MP, video kuni 2160p@30fps; eesmine 13 MP

Ühenduvus: 2G, 3G, 4,5G (MHz) 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600

Maksimaalne andmeside alla/üles kiirus (Mbit/s) 450 Mbit/s / 50 Mbit/s

WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac

USB: Type-C