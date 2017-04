Tele2 ostis lisamahtu 2300 MHz sagedusalas ja paljud uued telefonid toetavad seda

Eetris läheb järjest kitsamaks ja sellepärast peavad operaatorid leidma uusi mahukaid sagedusalasid, kus kiiret andmesidet pakkuda. Tele2 ostis esimesena Eestis oma 4,5G võrku uuendamiseks LTE Advanced PRO ehk 4,75G tasemele lisamahtu 2300 MHz sagedusalas.

2300 MHz nimetatakse mõnikord ka nn India 4G sagedusalaks, samuti sobib see tihedalt asustatud aladel, näiteks linnades, kus koormus võrgule on suur. Kuna tegemist on üsna kõrge sagedusega, siis 2300 MHz leviala pole suur ja seega ei sobi see uus maht hõredalt asustatud maapiirkondadesse, kuid aitab parandada levi ja võrgukiirust linnades.

Tele2 tegevjuhi Argo Virkebau sõnul on ettevõttel suurim sagedusressurss Eestis, mille abil saab pakkuda parimat mobiilset internetti. „Uue sageduse hankimisega kindlustame veelgi oma positsiooni ja oleme tulevikutehnoloogiaks valmis. 4,75G võrguga on võimalik saavutada selliseid kiiruseid nagu gigabit sekundis, seega oleme vaid sammu kaugusel 5G-st,“ ütles Virkebau.

„Uut sagedust plaanime esimesena kasutama hakata eelkõige suuremates linnades nagu Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas, kus koormused on suured ning lisamahuga saame keskmisi kiirusi veelgi suurendada,“ selgitas Virkebau. Tema sõnul võimaldavad lisasagedused kiiresti parandada levi kvaliteeti ja säästa raha raudvara arvelt.

Tele2-l on Eestis 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3500 MHz ja erandlikult ka 450 MHz sageduslitsentsid. Värskelt soetatud 2300 MHzi peal opereerib Tele2 ainsana Eesti operaatoritest. „Näeme sellel sagedusel tulevikutehnoloogias tohutut potentsiaali,“ lisas Virkebau.

Tehnilise Järelvalve Ameti eelmise aasta mõõtmistulemuste järgi on Tele2 võrreldes teiste operaatoritega oma võrku arendanud kõige rohkem, suurendades oma allalaadimiskiirust 40,19% ehk keskmiselt kuni 52,5 megabitini sekundis, ning kasvatanud 4G võrgu katvust 12,5%, mis ulatub tänavu 96%-ni.

Millised telefonid toetavad 2300 MHz LTE-d?

Lisasagedus aitab andmesidekiirust ja levi parandada linnades, kuid muidugi peab ka telefon toetama seda. AM uuris Tele2-st, millised Eestis müüdavad seadmed seda toetavad ja lisaks vaatas ka mõnede tuntumate nutitelefonide manuaalidesse ja otsis välja 2300 MHz sageduse.

2300 MHz sagedust toetavad näiteks