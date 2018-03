Tele2 Eesti uueks juhiks saab telekomisektori rahvusvaheline superstaar

Aprillist alustab Tele2 Eesti uue tegevdirektorina Kanadast pärit Chris Robbins, kel on 15-aastane telekomisektori tippjuhi kogemus.

Eelnevalt töötas Chris Robbins Leedus telekomioperaatori Bite juhina. Varasemalt on ta olnud suure Kanada mobiilifirma Wind Mobile klienditeenindus- ning Tšehhi Vodafone’i turundusdirektor. Lisaks on ta mitmete edukate ettevõtete asutaja.

Tele2 Grupi asepresidendi ja regioonijuhi Guillaume Van Gaveri sõnul on Chris Robbinsil pikk kogemus nii suurettevõtetest kui tehnoloogiasektori idufirmadest. “Ta on näidanud väga tõhusat tööd nii turunduse, ärijuhtimise kui kliendisuhete alal. Eesti on regionaalne innovatsiooniliider ning Chris saab seda tausta kasutada ja olla terve Tele2 Grupi uute digitaalteenuste arendamise esirinnas,” ütles Van Gaver.

Chris Robbinsi sõnul plaanib ta investeerida Eestis nii kliendisuhete kui innovatsiooni arendamisse. “Minu eesmärk on teha Eesti üksus Tele2 Grupi innovatsiooniliidriks ning saada siin äriklientide turuliidriks. Kui inimesed mõtlevad innovatsioonist telekomisektoris, siis ma tahan, et nad mõtleksid just Eesti Tele2 peale,” lisas Robbins.

Chris Robbinsil on rahvusvahelise ärijuhtimise bakalaureuse- ja magistrikraadid Alberta ja McMasteri Ülikoolidest. Chris Robbins kolib Eestisse koos perekonna ning husky tõugu koeraga.