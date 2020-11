Telia avab Tallinnas, Tartus ja Pärnus klientidele 5G võrgu

Telia avab esimese Eesti mobiilioperaatorina täna oma klientidele 5G võrgu. Esimeses etapis teeb Telia 5G tehnoloogia avalikult kättesaadavaks kümnes erinevas piirkonnas, mis asuvad Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Sagedusaladena kasutatakse juba seni kasutusel olnud võrgusagedusi, kuna uute 5G sageduste konkurssi pole veel toimunud.

Telia Eesti juhatuse esimehe Robert Pajose sõnul tuntakse Eestit maailmas riigina, mis on saavutanud edu tänu innovatsioonile ja digitaliseerimisele: „Uus ja avalik 5G võrk avab ukse täiesti uutele võimalustele, nagu näiteks autonoomne transport, pilvemängud, kaugjuhitavad droonid, mitmesugused targad asjade interneti lahendused ja palju muud. 5G-ga kaasnevad eelised aitavad meil luua veelgi edukamat digiühiskonda ning suurendada konkurentsivõimet globaalsel turul.“

Telia avab oma esimesed 5G levialad kolmes suuremas linnas - Tallinnas, Tartus ja Pärnus ning esimese sammuna kümnes erinevas asukohas, millest kuus asuvad Tallinnas, kaks Tartus ja kaks Pärnus. Selle aasta lõpuks plaanib Telia oma 5G võrku laiendada 20 asukohani.

Telia Eesti tehnoloogiajuhi Andre Visse sõnul kasutab ettevõte 5G pakkumiseks sama sagedusressurssi, mis on mobiilsidetehnoloogiate jaoks kasutusel olnud juba varem.

„Kuigi 5G tarbeks pole veel laiali jagatud sageduslubasid 3,5 GHz sagedusalas, võimaldab tehnoloogia areng 5G-d pakkuda ka juba kasutuses olevatel sagedustel. Kasutame selleks innovaatilist tehnilist lahendust ehk nn paindlikku sagedusala jagamist (DSS – Dynamic Spectrum Sharing), mis annab võimaluse pakkuda oma klientidele esimest 5G kogemust juba täna,“ ütles Visse.

Telia tehnoloogiajuhi kinnitusel hakkab 5G lõppkasutajateni jõudma sammhaaval ning seda toetab ka üha enam kasvav 5G kliendiseadmete (sh nutitelefonide) hulk.

„5G tehnoloogia hakkab erinevate piirkondade ja klientideni jõudma järk-järgult. 2021 algusesse planeeritud 3,5 GHz sagedusoksjon annab meile võimaluse 5G võrku omakorda edasi laiendada ja kiiruseid lisada,“ lisas Visse.

Hetkel saavutatavad kiirused ulatuvad Telia 5G võrgus kuni 1 Gbit/s. 3,5 GHz ja 26 GHz sagedusressursside lisandudes on võimalik kiirusi kasvatada kuni mitmete gigabittideni sekundis.

5G tehnoloogia toomisel lõppkliendini on Telia partneriks Ericsson.

Ericssoni Põhja- ja Kesk-Euroopa regiooni juht Jenny Lindqvist väljendas heameelt, et Ericssonil on oluline roll 5G turule jõudmisel Eestis. „5G hakkab teenindama nii tavatarbijaid kui ettevõtteid, viies digitaliseerimise ja säästva arengu järgmisele tasemele, kus on eelduseks suurepärane ühenduvus. Veelgi erilisemaks muudab asja see, et kõik meie poolt kasutatavad 5G seadmed on toodetud Eestis.“

Selleks, et Eesti esimest lõppkasutajateni jõudnud 5G-d kasutada, peab kliendil olema uut tehnoloogiat toetav 5G telefon. Telia kaubavalikus on hetkel 5G toega mitmed OnePlusi, Sony ja Xiaomi mudelid. Samuti peab Telia klient oma telefonis kasutama kindlat mobiilse interneti paketti: eraklientide puhul 20 GB, 40 GB või piiramatu mahuga paketti, äriklientide puhul 28 GB, 56 GB või piiramatu mahuga paketti.

Kõigile Telia klientidele, kes nimetatud mahuga pakette juba kasutavad ning kellel on ka Telia 5G toega nutitelefon, rakendub 5G tehnoloogia kasutamise võimalus automaatselt.

Telia 5G-d saab esmajärjekorras kasutama hakata nendes Tallinna, Tartu ja Pärnu piirkondades, kus ettevõte on oma 5G leviala avanud. Selle, kas kliendi telefon on parasjagu ühendatud 5G võrku, tunneb ära võrgutunnuse kaudu, mis kuvab telefoni ekraani ülaservas 5G võrgu tähist.

Esimesed asukohad, kus saab kasutada Telia 5G võrgu, on järgmised:

Tallinn

Solarise piirkond

Betooni tänav (nn IKEA piirkond)

Kultuurikatla, Linnahalli, Tallink SPA piirkond

Telia Sõle tn kontori piirkond

Endla tänava piirkond

Magistrali keskuse piirkond

Pärnu

Rüütli tänav

Suur-Jõe tänav

Tartu