Testime, kas koristamine hakkab meeldima: varrega tolmuimeja, tolmukotivaba ja juhtmevaba

Kui tavaliselt räägitakse tolmuimejatest kui Hooveri-aegsetest pika londiga masinatest, mida tuleb juhtmega enda järel lohistada või siis nüüd juba ka robottolmuimejatest, mis omasoodu toimetavad, siis on veel kolmaski variant - juhtmevabad varstolmuimejad. Kunagi peeti neid sellisteks ajutiseks kiirelt puru kokkukogujateks, siis nüüd on imemisvõimsus ja aku tööaeg jõudnud lõpuks sinnamaale, et rääkida võib täitsa asjalikest koristusvahenditest. Pealegi, nagu katsest selgus, on varstolmuimejaga, millel pole juhet, üsna lõbus ringi põristada, eriti lastel.

Jimmy JV53 on Xiaomi üks enimostetud varstolmuimejatest, millel kaasas kuus erinevat otsikut. Jah, kuigi nimes pole Xiaomit tavaliselt mainitud, kui seda masinat müüakse, on seal taga seesama Hiina suurkorporatsioon, mis toodab kõike vannitoa nagidest nutitelefonideni. Xiaomi tooted on tavaliselt hea disainiga ja üsna soodsa hinnaga.

Jimmy JV53 on kasutatav nii põrandalt pika varrega tolmu imemisel kui ka mööblit, riiuleid, diivaneid, radiaatorivahesid ja autosalongi puhastades lühemate otsikutega. Alati saab ilma kummardamata hakkama. Selleks on kaasas kuus erinevat otsikut. Õhk käib läbi HEPA filtri, mis kogub kokku ja hävitab väidetavalt 99,97% tuntud haigusetekitajatest. HEPA filter on ka pestav ning seda saab teatud aja möödudes uue vastu vahetada.

Tolmukotti sel masinal pole, sodi jääb keerlema läbipaistvasse silindrisse, kust kaant avades see prügikasti koputatakse. HEPA filter pestakse puhtaks siis, kui tundub, et see juba ummistuma kipub ja värvi muudab.

Pika varrega otsik ja üks lühikese varrega otsik on eraldi mootoriga, mis veab ringi spiraalselt paigutatud harjadega rulli - seal on suure mustuse eemaldamiseks kummiribad vaheldumisi harjadega, mis kipuvad vahel ka pikki juukseid oma telje ümber kerima ja siis vajab seade põhjalikumat harutamist ja puhastamist. Samas on spiraalsed harjad selliselt ehitatud, et need väga kergelt juukseid just ümber enda ei keri.

Pika varrega mootoriga hari on põhitööriist, lühikese varrega aga sobib väga hästi lastele põranda puhastamiseks või täiskasvanutele kõrgemate kohtade, näiteks diivani ja suuremate mööblipindade puhastamiseks.

Pöidla juures on nupp, millest saab imemisvõimsust kaheastmeliselt reguleerida. Kui tavalise sodi saab I astmega sisse imetud, siis tõrksama mustuse, pikema karvaga vaibad ja määrdunumad pinnad teeb puhtaks II aste.

Seade on üsna kergelt juppideks lahtivõetav, muuhulgas on väga kergelt eemaldatav ka aku, mida saab vajadusel välja vahetada. Kui sinu elamine on suurem kui 350 ruutmeetrit või kui kolmveerandi tunniga ära jõuab koristada, siis ilmselt vajad lisa-akut, aga keskmise korteri või majaga pole seda veel vaja.

Pika varrega harja pea keerab end ka külgsuunas, seega saab mugavalt kõik nurgatagused puhtaks. Samas tundub, et harjadele ei meeldi märg põrand, mis kiirelt harjad kleepuvaks muudab ja neid tuleb siis kohe puhastada.

Madratsipuhastajal ehk lühikese varrega iseseisva mootoriga otsikul on samuti kummiribad tõrksama mustuse eemaldamiseks, lestalised peetakse HEPA filtris kinni ja II võimsusastmega peaks saama ka sügavamalt kõik mustuse ja tolmu kätte. Diivani puhastamisel küll tundub see otsik liiga lai - õhk pääseb diivani liitekohtade pragudest puhastades liiga vabalt läbi. Selle olukorra jaoks on vaja juba passiivset harjastega lühikest toru, mis pragusid efektiivsemalt puhastab.

Sellised on kõik kaasatulevad otsikud:

Kaasas on laadimisalus, mille saab kinnitada seinale koos otsikuhoidjatega. Seal seisab varstolmuimeja püsti ooteasendis ja võtab vähe ruumi.

Mootoriga pikk ja lühike ots näevad välja sellised. Lühike on paras ka väiksemale lapsele koristustöödel abiks olles.

Pea kõik mustuse ja prügi liigid imes masin üsna efektiivselt ära alates peenest tolmust kuni isegi väikeste mänguasjatükkideni, mida sai pärast kergelt läbipaistvast silindrist kätte, kui kogemata oli sisse imetud. Isegi I astme imemisvõimsusega tõmmatakse kõlinal sisse kõik mündid, II astmest rääkimata.

Võrreldes tavalise tolmuimejaga on mugav see, et millegi kiireks puhastamiseks ei pea sa suurt masinat välja ühendama, seina pistma ja pärast ära panema. Pole pikki voolikuid ja juhtmeid, haarad lihtsalt varre ja lülitad sisse ning maha läinud prügi ongi kohe kokku imetud.

Kui kodus on lapsi ja loomi, kellega robottolmuimeja kasutamine on keerulisem igasuguste põrandale jäetud asjade tõttu, mille vahel masin ei oska alati slaalomit teha, siis varstolmuimeja on ka hea käsitsi kasutatav alternatiiv. Võimalik, et varstolmuimejaga muutubki koristamine lihtsamaks, sest aeg-ajalt käid sellega ikka põranda osaliselt üle ja pole vaja ette võtta mingit suurt kogu maja koristust kord nädalas.

PLUSSID

+ kerge kasutada, koristamine on mugavam, kui suure tolmuimejaga

+ erinevad otsikud, nii pika kui lühikese varrega on ka mootoriga harjasega otsik

+ juhtmevaba, aku peab vastu üsna suure elamise koristamisel

MIINUSED

- II astme võimsusega on päris lärmakas

- kui vajad suuremate pindade koristust, võib ühest akust väheks jääda

TEHNILISED ANDMED

Juhtmevaba varstolmuimeja Jimmy

Hind: 164 eurot (Gearbest)

Mootor: harjastevaba, 125 AW, 425 W, 100 000 rpm

Käepide: 65 kraadi pööratav

Filter: tolmukotivaba, pestava HEPA filtriga

Kaasas: kuus erinevat otsikut

Aku: 2500 mAh, vahetatav, tööaeg 45 minutit (30 minutit elektrimootoriga harjasega, 8 minutit elektrimootoriga harjasega võimsamas režiimis)

Laadimisaeg: 4-5 tundi

Imemisjõud: 20 kPa

Efektiivne imemisvõimsus: 125 AW