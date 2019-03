Tehisintellekt aitab Eesti tervishoius masintõlget teha

Euroopa keelte tehnoloogiaettevõtte Tilde ja Celsius Data lõid tehisintellektil põhineva masintõlkeprogrammi, mis on eesti keele toega ja mõistab tervishoiu- ja farmatseutilist sisu.

Celsius Data, kes esindab mitmeid Skandinaavia meditsiinialaseid andmebaase ja kliiniliste otsuste toetussüsteeme Baltikumis, kasutab eritellimusel valmistatud masintõlkeprogrammi valdkonnaspetsiifiliste tekstide tõlkimiseks inglise keelest eesti keelde. Vähem kui aastaga on Celsius Data tõlkinud masintõlke abil pea 3.5 miljonit sõna, kasutades programmi keskmiselt 990 korda ühe tööpäeva jooksul.

Süsteemi seadistamisel kasutati miljonit erinevat valdkonnaspetsiifilist lauset, et garanteerida täpne ja järjepidev terminoloogia kasutus. Antud masintõlkeprogrammi väljatöötamine võttis aega veidi alla ühe kuu.

Programmi taga peituv tehnoloogia on valminud Tilde meeskonna aastatepikkuse töö ja uuringute tulemusena masintõlke tehnoloogiate arendamisel. Viimaste arenduste seas on ka tehisnärvivõrgus algoritmide rakendamisel põhinev tõlkesüsteem, mis on end korduvalt tõestanud Google´i, Microsofti, Bingi ja paljude teiste tehnoloogiaettevõtete lahendustest paremana.

"Celsius pakub erinevaid meditsiinialaseid andmebaase arstidele ja apteekritele. Eelnevalt tehti kõik tõlked majasiseselt käsitsi, aga töömahukuse tõttu otsisime lahendust, mis aitaks protsessi automatiseerida. Arendatud süsteem on mitmel korral tõestanud oma märkimisväärset töötäpsust ning saanud oluliseks töövahendiks tõlkimisel,’’ selgitas Elise Urva, Celsius Data projektijuht.

Järgmise projektina on hetkel töös eestikeelne tõenduspõhine kliiniline ravijuhendite andmebaas Eesti perearstidele, mis katab 62 kliinilist valdkonda.

Tilde Eesti tegevjuht Pekka Myllylä tõi välja, et tänu viimaste aastate arengutele tehisintellekti vallas on masintõlkes toimunud kiire tehnoloogiline areng ja seeläbi on tehistintellekt tõusnud oluliseks tööriistaks klienditeeninduse kvaliteedi parandamisel: "Võttes arvesse majanduslikku kasu, keskenduvad suured tarkvarafirmad alati ainult universaalsetele keeltele. Seetõttu on Tilde seadnud enda eesmärgiks, et tehnoloogilised arengud oleksid kättesaadavad ka väiksema rahvaarvuga riikidele. Teenuste ja informatsiooni kättesaadavaks tegemine kohalikus keeles, mis ei ole inglise või mõni teine dominantne keel, on see, mis meid motiveerib,’’ lisas Myllylä.

Lisaks tõlke kiiruse ja kvaliteedi tõstmisele suureneb masintõlke lahenduste kasutamisel ka tõlke mobiilsus, kuna tõlkesüsteemi saab integreerida mitmete erinevate programmidega internetibrauserist meiliserveri ning mitmete teiste süsteemideni. Teine masintõlke pluss on ettevõtte informatsiooni turvalisus – avalikult kättesaadavad tõlkeprogrammid salvestavad igasuguse tõlkeks esitatud teabe.

Turvalisuse aspekt muudab masintõlke väga sobivaks ka avaliku sektori ettevõtetele, kuna konfidentsiaalne info tõlgitakse süsteemisiseselt.