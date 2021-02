Hiir, mis kihutab vajadusel nagu pöörane (12000 DPI)

Trust GXT 900 Kudos on mängurihiir, mis karbile märgitud Pro Gamer kirja järgi on mõeldud pigem profimängurile. Kuid minul on usku mängurihiirtesse ka tavalise kontorirotina igapäevaselt kasutades, sest pole midagi stressirohkemat, kui halvasti töötav hiir. Mängurihiired aitavad sellest painavast koormast alati vabaneda ja muudavad igasuguse töö alati mugavamaks, rääkimata mängimisest.

Viimane kogemus Trusti hiirtega jääb mul rohkem kui seitsme aasta taha – neid sai kasutatud siis päris mitu tükki järjest lühikeste vaheaegadega ja kõigil oli midagi viga. Logitechiga ei kannatanud võrrelda. Viimane Trusti juhtmevaba hiir, mis käe alla sattus, oligi 2013. aastal, mil lisaks siin Arvutimaailma testis mainitud rulliku probleemile sulas pöidla all oleva kummikatte liim servadest välja ja määris kõik ära.

Kuid vahepeal on palju aega edasi läinud, vett merre voolanud ja hiired uusi kiipe saanud. 2013. aastal veel üsna uus odavbränd Trust on vallutanud paljud arvutipoodide letid ja ilmselt on vahepealse seitsme-kaheksa aastaga toimunud tormiline areng ikka paremuse suunas. Vähemalt võiks see ju nii olla, sest kuidas muidu seletada suvalises elektroonikapoes arvutihiirte riiulit vaadates seal domineerivat Trusti valikut väga odavatest üsna kallite mängurihiirteni.

Erinevaid keerdkäike pidi jõudis Trust GXT 900 Kudos hiir toimetusse otse Poolast. Kuid toodet on ka Eestis praegu vabalt müügil elektroonikasalongidest ehituspoodideni välja.

Karbil on märge Pro Gamer, mis tähendab, et tegemist on mängurihiirega. Tegelikult võiksid kõik, ka tavalised kontoritöötajad närvide säästmiseks ja tööviljakuse tõstmiseks kasutada igapäevaselt mängurihiiri – nende kiirus ning täpsus on kõikide programmide juures väga rahustavad, tavalise odava kontorihiire juurde tagasi pöördudes saab igaüks aru, mida tähendab hea hiir. See on sinu igapäevane töövahend ning peabki olema kiire ja täpne. Sealhulgas pole oluline, et hiirel on kaabel – kui sa just ei rända thti erinevate laudade vahet, siis juhe üldse ei sega. 2 korda päevas võid ju selle arvuti küljest võtta ja hiljem tagasi panna, pole vahet. Jääb ära mure patareide ja USB adapteri pärast, juhtmega hiir on kiire ja vajadusel ka efektse LED valgustusega, nagu see praegune testmudel.

Karbil on hiire kohta veel üht-teist kirjas:

Resolutsioon on 15000 DPI, full RGB LED tuled, eraldi tarkvara nuppude programmeerimiseks jne. Programmeeritavaid nuppe on lausa seitse.

Enne veel, kui hiir arvuti taha ühendada, tuleb USB pistikult rebida ära kleeps, mis rangelt soovitab enne Trust.com/23400/downloads lehelt alla laadida hiiretarkvara. Eks saab ka ilma, aga täiuslikuma testi huvides laeme alla, pole just mahukas – 2,37 MB. Võrdluseks on mõni printeridraiver juba sadadesse megabaitidesse mõnel tootjal paisunud.

Tarkvara on lihtne: vasakul võimalik programmeerida kõiki seitset nuppu, millest tegelikult enamus nuppe on tavalised hiirenupud: vasak klõps, parem klõps, rullikuklõps, keri edasi või tagasi (pöidla juures) ning üle jäävadki kaks nuppu rulliku juures, mis tavapäraselt vaikimisi hiire tundlikkust suurendavad või vähendavad.

Resolutsiooni 15000 DPI ette ei tule, aga 12000 DPI on ka vägagi kiire, millega tuleb natuke harjuda. Tundlikkus on väga hea. Niisama veebis surfamiseks piisab aga tundlikkusest 5000 DPI või isegi 3200. Vaikimisi reageerivad hiire LED värvid DPI vahetamisele ja iga tundlikkuse jaoks on oma pulseeriv värv GXT logol. RGB riba hiire alumise serva ümber pulseerib aga oma värvides, mida saab eraldi programmeerida.

Kuid mänguri jaoks on kindlasti veel põnevam makrode kirjutamine. Saad mängu või mõne rakenduse käima panna, siis käivitad omakorda makro, mis enne salvestatud ning võid hiireliigutused koos vajutustega makrosse kirjutada. Makrosse saab lisada ka klaviatuuriklahvide vajutusi koos pausidega millisekundites. Mälu on „on-board“ ehk hiire enda sees, kuhu profiilid ja makrod salvestuvad. Seega võid need hiirega teise masinasse kaasa võtta.

Hiirele ei saa kaaluraskusi lisada, kuid selle pikk korpus tundub väga mugav ja käe järgi. Vaid üks nupp jääb ebasobivasse kohta – pöidlaga vajutatav „keri edasi“ ehk eesmine nupp, milleni pöial küll ulatab, aga vajab näpu ja käe õrna nihutust.

Üsna hästi töötab mängurihiir ka kõrgpoleeritud laual ning isegi klaasil. See sunnib uurima, mis küll selle mudeli hind võiks letil olla?

60-70 eurot erinevates Eesti e-poodides tähendab, et hinnaklass on ka kvaliteedile vastav – natuke kallivõitu, kui just arvutimängur pole. Igapäevaseks hiireks on tõesti väga hea ja mingit stressi sellest osundajast pole oodata, aga enne peab mõtlema, kas tavaliseks kontorikasutuseks see investeering ikka ära tasub. Kui mängid, siis palun väga – saab hea tundliku hiire, mida ise sättida ja kui sa pole hiire kaaluvihtide fänn või hulga lisanuppude tarbija, siis see mudel peaks elementaarsed vajadused ilusti katma.

PLUSSID

+ väga tundlik, täpne ja kiire

+ kõik nupud on programmeeritavad

+ töötab isegi klaaspinnal

MIINUSED

- eesmine pöidlanupp pole täpselt näpu mugavas ulatuses

- päris kõiki mängurihiire kellasid-vilesid pole (kaalu rihtimine, veel lisanuppe)

- puudub vaikne klõps ja horisontaalne skrollimine (rulliku küljeklõps)

TEHNILISED ANDMED

Mängurihiir Trust GXT 900 Kudos

Hind: ca 60 eurot

Resolutsioon: 15 000 DPI (testis andis kuni 12000 DPI)

LED efektid: RGB LED tuled, programmeeritavad efektid (vikerkaar, lained, pulseerimine jne)

Mälu: salvestab makrod ja profiilid (kuni 12 tk) hiire mälusse

Nupud: 7 nuppu, kõik programmeeritavad

USB värskendussagedus: 125/250/500/1000 Hz

Tarkvara: makrode, valgusefektide ja nuppude programmeerimiseks

Ühendus: USB 2.0 kaabel, 180 cm

Sensor: optiline

Ühilduvus: Windows, PC

Kaal: 105 grammi