Logitechi uus eriti vaikne hiir M240 Silent on peopessa uppuv üsna väike hiir, mis sobib kas väiksemale käele või reisile kaasa võtmiseks, kuna võtab väga vähe ruumi. Kuid kas see on ka muidu millegi poolest eriline?

Bluetoothiga juhtmevaba hiir on lihtne ja ühendub korraga ühe seadmega. All on sisse-välja lülitamise nupp ja Bluetoothiga ühendamise nupp, sahtel ühe AA patarei jaoks ning kõhu all on veel ka USB adapteri jaoks pesa, kuigi seda pole vaja, sest tegemist on Bluetoothi-ühendusega hiirega.

Ühendumine käib kiirelt ja Bluetooth-seadme seadeid saab muuta Logitehi Options+ äpiga. Nagu ikka saab muuta nuppude tähendust, tundlikkust ja kiirust.

Hiirel on kaks nuppu ja rullik. Ekraanil liigub kursor kiirelt ja täpselt nagu Logitechile omane, rullik käib jõnksudega nagu hammasrattaga ja kui kerida veebilehti üles-alla, siis peale kerimist jätkub samas suunas liikumine veel mõnda aega.

Esialgu tundub see veider, pikapeale harjub ära. Miks see hea on? Raske öelda. Võib-olla on mõeldud, et kasutaja tahab peale kerumist veel lasta ekraanipildil veidi edasi ujuda. Logi Options+ äpist saab selle nähtuse nimega Smooth Scrolling ka välja lülitada. Siis peatub ekraani kerimine täpselt siis, kui hiire rulliku liigutamise lõpetad.

Hiir sobib nii vasaku- kui paremakäelistele, sest on sümmeetriline. Mingeid küljenuppe pole. Vasak ja parem hiirenupp aga on tõesti väga vaiksed ja hääletult klõpsuvad.

AA patareiga kestab hiir 18 kuud, seega pole eriti tihti vaja akut vahetada.

Kokkuvõttes on see ülimalt odav, aga Logitechi täpsusega reisihiir, mis suurema kämbla alla mattub, kuid reisihiireks peaks sobima väga hästi.

PLUSSID

+ kiire ja täpne

+ kompaktne ja kerge

+ juhtmevaba, aku kestab kaua

MIINUSED

- liiga väike pikemaks igapäevaseks kasutamiseks

- rullik kerib väikese inertsiga, aga see võib ka arvuti viga olla

- vähe lisanuppe ja võimalusi (kuid hind ilmselt seab piirangud)

TEHNILISED ANDMED

Arvutihiir Logitech M240 Silent

Hind: ca 20 eurot

vaiksed hiirenupud: SilentTouch tehnoloogia, 90% vähem klõpsamise müra

Sensori tehnoloogia: optiline

Täpsuse (DPI) vahemik: 400-4000, 100 DPI kaupa

Nuppe: 3 (vasak/parem, rullik, keskmine rullikuklõps, rullikuga vertikaalne ja horisontaalne kerimine)

Rullik: mehaaniline, takistusega, 2D

Aku kestvus: 1x AA, 18 kuud

Ühendus: Bluetooth Low Energy Technology

Toitelüliti: jah, põhja all

Toetatud platvormid: Logi Options+ tarkvara nii Windowsile kui macOS-ile, hiir töötab Bluetoothiga seadmetes Windows 10, Windows 11, macOS 11, iPadOS 14 või uuema, ChromeOS-i, Linuxi, Android 9.0 või uuemaga

Ühilduvus: Logi Bolt USB adapter (pole kaasas)