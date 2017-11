Tutvumine kolib Internetti: kolmandik Eesti noortest kasutab kohtingurakendusi

Isegi 80ndatel kasutati tutvumisteenuseid, kuid nüüd on see viis uute suhete loomiseks saanud valdavaks. Küsitlusfirma Norstat oktoobris läbiviidud küsitlusest selgub, et noorte seas on nii interneti teel romantiliste suhete loomine ja tutvumine kui ka lõpetamine väga populaarne.

Tele2 tellitud tarbijakäitumise uuringust selgub, et 31 protsenti 16–24 ning sama suur osa ka 25–34-aastastest on kasutanud kaaslase leidmiseks kohtingurakendusi.

Tele2 klienditeenindusdirektori Sirli Seliovi sõnul ütles 59 protsenti kõigist uuringule vastanutest, et eelistab pidevalt või vahetevahel ka oma lähedastega päris elus rääkimisele interneti teel suhtlemist. “See selgitab ka kohtingurakenduste populaarsust – nii on mugavam ja riskivabam,” ütles Seliov ja lisas, et tõenäoliselt just seetõttu väheneb Eestis ka näiteks klubide-baaride külastatavus ja käive.

Uuringu kohaselt on 36 protsenti 16–24-aastastest oma kaaslase jätnud maha telefonikõne või sõnumi teel. 25–34-aastastest oli seda teinud 26 protsenti.

“Küsitlus näitas, et sellisteks isiklikeks toiminguteks eelistavad otsesuhtlusele telefoni või arvutit rohkem naised ja vene keelt kõnelevad inimesed. Naljaga pooleks võib öelda, et kõige rohkem tuleb karta sõnumit vene naiselt,” lisas Seliov.

Tele2 tellitud tarbijakäitumise uuring viidi läbi interneti teel ning küsitlus toimus 2017. aasta oktoobris. Küsitluses osales kokku 500 internetikasutajat, kelle vanus oli vähemalt 16 eluaastat.