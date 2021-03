TEST: maailma ainuke kokkuvolditav Moshi UV-C lamp sobib reisile või kontorisse kaasa

See on üks asi, mida saab testida kas lihtsalt uskudes, et toode toimib või katsetades meditsiinilabori steriilsetes tingimustes, uurides bakterikülvi telefoni pinnalt enne ja pärast seadme kasutamist. Kuna praegu on meditsiinis kiired ajad, siis jäi Deep Purple UV Sanitizer laborisse viimata.

Kuid eks testida saab ka muud, kui viiruste ja bakterite hävitamise efektiivsust. Seade töötab ikkagi vana läbiproovitud "kalgi" UV- ehk ultraviolettkiirgusega, mida kutsutakse UV-C (või UVC) kiirguseks. Looduses (Maa peal) me seda ei kohta, sest meie koduplaneedi atmosfäär peab elusorganismidele ohtliku kiirguse kinni, läbi pääseb oluliste takistusteta vaid "pehme" ehk UV-A kiirgus, mis on pikema lainepikkusega ja mille osoonikiht läbi laseb. Kuid ka sellega peab päevitades piiri pidama, sest ultraviolettkiirgusel on kombeks naharakkudes pikapeale kahjustusi tekitada.

UV-C aga on DNA-d lagundav, mis tähendab, et pindu sellega kiiritades lagunevad sel pinnal olevad bakterite, viiruste ja muude mikroorganismide DNA molekulid. Just sellepärast kasutataksegi UV-C kiirgust juba enam kui sada aastat desinfitseerimiseks.

Eelmisel kevadel jõudsid uudistesse ka videod Hiina haiglatest, kus sõitsid ringi robottolmuimejate sarnased desinfitseerimisrobotid, mis kiirgasid ümbrusse tugevat UV-C kiirgust, puhastades koroonapatsientide palateid viirusest. Nüüd on samasugused aparaadid ka meile jõudnud, kodukasutuseks aga sobib näiteks Xiaomi kompaktne UV-C lamp, mis lisaks tekitab ka osooni, mis gaasina levib pimedatesse nurkadesse, kuhu UV kiirgus ei ulata.

Oma nutiseadmeid aga on sellise lambiga tülikas desinfitseerida, sest valgus-seansi ajaks peab ruumist lahkuma - inimene ei tohi jääda kiirguse kätte.

Seadmete jaoks on juba välja tulnud ka erinevaid karbikesi, kuhu saad oma telefoni, kõrvaklapid või nutikella jätta. Kuid kaasas kanda on neid karpe natuke tüütu.

Siin tulebki mängu Moshi kokkuvolditav UV steriliseerija (pildil). Selle saab kuni kahe sentimeetri paksuseks "mapiks" kokku pakkida ja kui kasutad, siis voldid seadme lahti karbiks, kuhu mahub ka suuremaid asju kui nutitelefon. Isegi mõni väike karbike mahub ära.

Lahtivoltimine nõuab korraks juhendisse vaatamist, sest UV peeglite ja LED-idega lapik karp on esialgu üsna ulmeline ja ei oska ühestki otsast ise pihta hakata.

Samas esimest korda voltimist läbi tehes pole selles enam midagi keerulist.

Seade toitub USB pesast. Sobib nii arvuti USB port kui ka mobiili USB laadija. USB kaabel on kaasas. See on suhteliselt lühike, nii et steriliseerimisprotsessi peab läbi viima üsna arvuti või seinapistiku läheduses. Karta suurt midagi pole, sest karp lülitab end kaanest sulgedes ise automaatselt sisse ning peale neljaminutilist puhastusseanssi ise välja. Roheline tuluke annab märku valmisolekust, violetne plinkiv tuli signaliseerib, et desinfektsioon käib.

Siiski esialgu karpi telefoni sulgedes midagi ei juhtu, roheline tuli põleb edasi. Katse-eksitusega selgub, et magnetiliselt kinnituvaid kaanesid tuleb käsitsi väga korralikult sulgeda, sest vaid siis hakkab protsess pihta.

Kui UV LED-id põlevad, siis väljast midagi näha pole. Karp sulgub üsna valguskindlalt.

LED-id peaksid väidetavalt vastu pidama kümme aastat - seda ka ei saa laboritingimustes praegu proovida. Kasutatakse pikaajalisi UV-C LED-e. neid paistab karbis olema kümmekond ja peeglite-klaaside süsteem on ehitatud selliselt, et klaasile asetatud seade saab igast küljest üle valgustatud.

Kokkuvõtteks - ega see pole ainult koroona-aja seade. tegelikult võiks oma igapäevaselt kasutatavaid seadmeid ikka aeg-ajalt puhatsada, sest väidetakse näiteks seda, et arvutiklaviatuuril võib olla baktereid isegi rohkem, kui WC prill-laual. Korvaklappide, prillide, nutitelefoni (mis on ju ka näo lähedal) desinfitseerimiseks ilma kemikaalideta on UV-C hea lahendus, eriti kui selle kokkulapitud lameda mapina saab alati igale poole kaasa võtta. Reisil saab sellega ära desinfitseerida algatuseks kasvõi näiteks hotelli telekapuldi.

PLUSSID

+ mugavalt kokkupakitav, võtab vähe ruumi

+ USB toitega

+ mahuka sisuga, mahub ka suuremaid seadmeid steriliseerima, kui nutitelefon

MIINUSED

- toimet tuleb lihtsalt uskuda, mingit nähtavat mõju pole võimalik tajuda (rasvased sõrmejäljed jäävad ekraanile ka alles)

- kallivõitu

- magnetkinnitusega kaant tuleb sättida, et seade tööle hakkaks

TEHNILISED ANDMED

Moshi Deep Purple UV Sanitizer

Hind: 164,95 eurot

Toide: USB-C (kaabel kaasas)

Tööaeg ühe tsükliga: 4 min

LED-ide tööiga: ca 10 aastat

Toime: UV-C kiirgus