Jaanipäev sääskedeta: testime mürgivaba elektroonilist sääsetapjat Hiinast

Tuleb jaaniöö ja loomulikult tulevad ka sääsed. Tegelikult on selleaastane sääseuputus juba peaaegu et ära olnud ja sel ajal, kui saabus Hiinast Utorchi sääsetapja, lendleski neid vaid mõni üksik ringi. Aga test vajab testimist ja proovisime siiski ära, kuidas fotokatalüütiline, keemiliste aineteta, puhtalt mehaaniline-elektrooniline sääsesurmaja töötab.

Fotokatalüütiline tähendab lahtiseletatult seda, et seade, mis sääski kohale meelitab, teeb seda vastava valgusega. Tegemist on valguskiirgusega, mis imiteerib inimese kiirgust ja selles valguses lähevad mitmed valged pinnad ja hambaplommid sinakalt helendama. Sääskedele see valgus meeldib. Juhendis soovitatakse lamp asetada meetri kõrgusele maapinnast (põrandast) pigem suletud ruumi kui õue, ja mida pimedamasse, seda parem. Ideaalis võiks sääsetapja valgus olla ainukeseks valguseks ruumis.

Lisaks võiks see aparaat asuda inimestest pisut eemal, sest nagu juhendki ütleb, "on inimese ja lambi vahel valides sääskede eelistuseks siiski inimene, sest tema tundub apetiitsem".

Seade sahiseb vaikselt, kuna auku, mis asub silindris, tekitatakse sissepoole imev õhuvool ja ventilaator peab töötama pidevalt.

Kui sääsed on tulnud uudistama piisavalt lähedale, siis nad lihtsalt imetakse alt kitsenevasse koonusesse ja surmatakse. Seadme põhjas asub sääsekoguja, mida võib kasutada oma lemmikloomade jaoks proteiinitoidu kogumiseks.

Testi aga alustame me õuest, kuhu lõkke äärde ilmselt enamus jaaniõhtul kogunevad. Paraku on õhtud valged ja sääski õrnalt helendav lamp eriti ei paista huvitavat. Õhtu jooksul ei kogune karpi paraku ühtki putukat.

Teise katse teeme toas, mis ongi selle seadme õige koht. Sobib pikem väiksemasse ruumi, näiteks magamistuppa, kuna elutoas on sääskedel liiga palju muudki huvitavat. Magamistoas aga on öösiti pime ja seal häiribki kõige rohkem just see üksik pinisev sääsk, kes ei anna rahu hommikuni. Äkki saab ta selle seadmega lõpuks kätte?

Toiteks sobib nii akupank kui mobiili USB laadija. Õues terrassil proovisimegi akupanka, aga nagu öeldud, seal keegi õnge ei läinud. Toas on hea mobiililaadijasse sääsetapja pista ja vaikselt ootama jääda.

Möödub öö ja keegi justnagu ei häirigi. Hommikul karpi avades selgub, et päris tühja pole katse läinud - kinni on püütud ja surmatud üks sääsk:

Lisaks sääskedele lubatakse, et agregaat püüab kinni ka muid putukaid. Näiteks koiliblikad peaksid ka laskma end peibutisest petta. Seda paraku testida ei õnnestunud. Iseasi, kas koiliblikas üldse väiksest avast läbi mahub, kuhu õhuvool ta suunab?

Kas osta?

Pealkirjas mainitud jaaniõhtule või terrassilt sääskede peletamiseks pole seda seadet ilmselt mõtet osta.

Suurtes ruumides ja õues leiavad vereimejad ikkagi su üles, mitte ei huvitu tehislikust lambist, mis imiteerib inimkeha kiiratavaid lainepikkusi. Kuid pimedas magamistoas, kus soojad kehad on teki all ja öökapil helendab peibutav tuluke, võib sääsetapjast abi olla. Aitab selle üksiku piniseja lõpuks kinni püüda. Sääseparvest aga vabaneda ilmselt ei aita.

PLUSSID

+ Väga vaikne, töötab peaaegu hääletult

+ Toidet saab akupangast või mobiili USB laadijast, seega võib kasutada ka näiteks telgis

+ Soodne hind

+ Ei kasuta mürkkemikaale, ei lõhna

MIINUSED

- efektiivsus valgetes kohtades (õues) on madal

- suudab sääski meelitada vaid väiksemates ruumides täielikus pimeduses

TEHNILISED ANDMED

Sääsetapja Utorch Photocatalytic Mosquito Killer Lamp

Hind: 9,9 eurot (seadme andis testida Gearbest)

Toide: 5 V, 1 A (USB pesast)

Võimsus: 5 W

Müra: vähem kui 35 dB