Šveitsis purustati mobiilse interneti kiirusrekord

Alati on hea võrrelda oma sedaani kalleimate sportautodega, oma paati luksusjahtidega ning oma telefoni tootjate lipulaevadega. Samuti on hea teada oma praeguse interentiühenduse kiiruse juures, milleks on mobiilsidevõrgud tegelikult juba võimelised. Oktoobri alguses saavutati Zürichis mobiilsidevõrgu allalaadimiskiiruse uus rekord - 3,67 gigabitti sekundis.

Rekordi teeb eriliseks see, et kiirus saavutati igapäevaselt kasutuses olevas mobiilsidevõrgus nutitelefone kasutades ehk tegemist ei olnud laborikatsega.

Allalaadimise kiirusrekord saavutati esmakordselt klientide kasutuses oleva Šveitsi telekomettevõtte Sunrise võrgus, kus ühe mobiilside mastiga oli püsivalt seotud mitu andmesides olevat telefoni. Varasemalt oli sarnases olukorras jäänud allalaadimise kiirus 2 Gbit/s piiresse ehk kiiruse kasv oli pea kahekordne.

Telia Eesti raadiovõrgu osakonna juhataja Oliver Lekki sõnul on üha kiiremat internetti vaja mitmel põhjusel: „Täna saame 4G võrgus pakutavate kiirustega küll kenasti hakkama, kuid on ebaselge kas ka tulevikus. Videopildid lähevad üha kvaliteetsemaks ning samal ajal lisandub uusi rakendusi nagu virtuaalreaalsus ning liitreaalsus, kus andmemahud on suured ja nende kiire edastamine oluline.“

Ta lisas veel, et samuti kasvab pidevalt üldine andmemaht, kuna inimesed edastavad üha enam suuremahulisi andmeid ning seetõttu on vaja ka suuremat andmete läbilaskevõimet.

Lekk nentis, et suuremat võrguvõimekust hakkavat tulevikus vajama nii kodukasutajad, erinevad tööstus- ja teenindusettevõtted ning automaatikaga tegelevad ettevõtlusharud, kes soovivad kasutusele võtta uusi rakendusi.

Eesti mobiilsideoperaatori Telia Eesti võrgus on seni saavutatud enam kui 1 Gbit/s kiirus, mis tuli kätte samuti tavatingimustel ja -sagedustel töötavas 4G võrgus.

Sunrise on Šveitsis ja kogu Euroopas esimene 5G sidet kommertsteenusena pakkuv ettevõte, mis teeb tihedat koostööd Huaweiga. Kiirusrekordi saavutanud võrk kasutab tavapärastele 3GPP võrgustandarditele vastavaid Huawei 5G seadmeid ning kiirus 3,67 Gbit/s saavutati 5G C-band sagedusvahemikes ribalaiusega 100 MHz. Ülemaailmselt peaks 5G kommertsvõrgud tööd alustama 2020. aastal. Eestis ennustatakse laialdasemat 5G (sümbioosis 4G-ga) kasutuselevõttu alles 2025. aastaks.