Eesti Perearstide Selts alustas ühtse peremeditsiini tarkvara ideelahenduse arendamist

Eesti Perearstide Selts alustas juunis koos tarkvaraettevõttega Iglu uue perearstide tarkvara ideelahenduse väljatöötamist. Eesmärgiks on luua kasutajakeskne perearstiprogrammi prototüüp, mis vastaks perearstide ja -õdede vajadustele. Loodavat lahendust saavad vabavarana kasutada kõik tarkvaraettevõtted.

Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige ja projekti üks juhtidest dr. Andres Lasn ütleb, et Eesti peremeditsiini senine tarkvara on vananenud ja vajab kaasaegsemaid uuendusi, mis lihtsustaksid perearstide ja -õdede tööd: "Tänapäevase perearstitarkvara ideelahenduse arendamine on keeruline väljakutse. Iglu abiga loodab Eesti Perearstide Selts näidata tarkvaraarendajatele paremini, mida perearstid ja -õed tegelikult ühest tööprogrammist tahavad.”

Projekti juht lisab, et ideelahenduse põhjal loodav perearstiprogramm võiks tulevikus pakkuda perearstidele ja -õdedel paremat kasutajakogemust, säästa ekraaniaega ning jätta senisest enam aega patsiendiga suhtlemisele.

"Aastate jooksul on tarkvaraarendajad üritanud teatud kitsaskohti parandada, kuid puudu on jäänud süstemaatilisest lähenemisest, uuendustest ja töötajate kaasamisest. Tänavu kevadel alustatud projekt viib esimest korda läbi süstemaatilise ja lõppkasutajat kaasava arvamuste kaardistamis- ja analüüsimistöö, mille abil saab parandada olemasolevat või luua uue sisendi tarkvara loomiseks," lisas ta.

Esimeses faasis kaardistati koos tarkvaraettevõttega Iglu olemasolevate perearstiprogrammide kitsaskohad. Seejärel alustati kõikides maakondades töötubade ja intervjuudega, et selgitada välja perearstide ja -õdede ootused tulevasele perearstiprogrammile. Esimesed töötoad toimusid 30. juunil ning 2. ja 7. juulil Tallinnas, Harjumaal ja Raplamaal. Järgmine töötuba on augusti alguses Saaremaal, kui koroonaviiruse levik püsib taandumistrendis.

Töötubadest kogutud info ja tagasiside põhjal luuakse interaktiivne prototüüp, mis läbib ka testimise ja teistkordse tagasiside vooru. Lõplik prototüüp valmib järgmise aasta märtsikuu lõpuks. Projekti käigus kogutud ja analüüsitud info koos visuaalsete materjalidega läheb vabakasutusse ehk selle saavad uue tarkvara prototüüpimiseks ja/või vanade tarkvarade parandustööde tegemiseks võtta aluseks kõik tarkvaraettevõtted.

Tarkvaraettevõtte Iglu kasutajamugavuse (UX) ja kasutajaliidese (UI) disainer Alina Trussova sõnul peab kasutajakeskne ja tänapäevane tarkvara võimaldama perearstil saada patsiendist kiiremini ülevaate. See annab arstile rohkem aega patsiendiga suhtlemiseks ja omakorda võimaldab perearstil teha otsuseid just patsiendi vajadustest lähtuvalt: "Perearsti tarkvara peab olema abiline, mis aitab arstil kiiresti saada ülevaate oma nimistu inimeste tervisest, tehtud ja tegemata analüüsidest-uuringutest, ja näitab, keda oleks vaja vastuvõtule kutsuda. Kiirus, lihtsus, mugavus ja ülevaatlikkus on selle projekti puhul olulised märksõnad, millest oleme juhindunud."

Projekti „Kaasaegse peremeditsiini tarkvara tuumfunktsionaalsuse kaardistamine ja eskiiside arendamine“ rahastab sotsiaalministeerium.