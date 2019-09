Vlogija meelespea: sotsiaalmeediatäht Juhani Särglep jagab nippe, kuidas telefoniga häid videoid teha

Juutuuber, Influencer ehk suunamudija ning videograaf Juhani Särglep teenib igapäevaselt elatist lihtsalt ringi reisides ja oma seiklustest häid videoid tehes. Paljudele tuleb aga üllatusena, et nii mõnedki tema videod valmivad kasutades üksnes mobiiltelefoni.

Hiljuti legendaarselt festivalilt Burning Man naasnud, kuid enne seda veel ka New Yorki külastanud Särglep tootis festivalilt ja suurlinnast hunniku pilte ja videomaterjali, mille salvestamiseks ja monteerimiseks kasutas üksnes oma taskus olevat nutitelefoni.

Oma reisidest või seiklustest meeldejäävat videot või pilti toota pole Särglepa sõnul tegelikult üldse nii keeruline. Eriti, kuna tänapäeva telefonid tagavad enamasti väga hea kvaliteedi. „Samas pean ütlema, et olen Galaxy Note10+ telefoni kasutanud nüüdseks kuu aega ja see on viinud asja täiesti uuele tasemele,“ märkis Särglep.

Juhani toob välja neli aspekti, mis on temale nutitelefoniga sisu tootmise puhul eriti olulised ja mis aitab veelgi kõrgemal tasemel oma seiklusi jäädvustada:

1. Kasuta erinevaid kaamera läätsesid ja eriti lainurkkaamerat

Kitsastes tingimustes jäädvustamiseks on väga hea valik lainurkkaamera või isegi ülilainurkkaamera. Minu nipp on see, et suurendan lainurkkaamera pilti veel natuke ka sisse, et see jääks vähem moonutatud. Ülimalt kasulik valik on ka sujuv stabilisaator, mis aitab teha praktiliselt seisvat pilti liikumise pealt.

2. Monteeri otse nutitelefonis

Note10 teeb eriliseks sellega kaasas olev S-Pen, mille abil on väga lihtne otse telefonis klippe lühemaks lõigata, muusikat lisada või pilte töödelda. See tähendab, et ma ei pea oma materjali hakkama kuidagi erinevate seadete vahel liigutama. Monteerimiseks kasutan telefonis olemasolevat programmi või Adobe Rush rakendust. Pilte töötlen Adobe Lightroomi rakendusega.

3. Kahe SIM-kaardi võimalus

Ohtra reisimise puhul on kahe SIM-kaardi kasutamise võimalus ülimalt mugav. Saan kasutada kohaliku riigi SIM-kaarti andmesideks või lisan selle asemel hoopis mälukaardi. Nii saan oma telefoni kasutada 100% vlogimiseks või reisivideode filmimiseks, sest hiljem saan võtta mälukaardi ning kogu filmitud materjali mugavalt veelgi rohkemaks järeltöötluseks arvutisse tõsta.

4. Suur aku maht ning ülikiire laadimine

Hea ja alati laetud aku peab olema iga professionaali arsenalis. Note10-e lubab mul liikumises olles akut laadida ülimalt kiiresti ja see peab pikalt vastu isegi ohtra filmimise puhul. Lisaks olen ma eriti positiivselt üllatunud Wireless Powershare funktsioonist, millega saab juhtmevabalt laadida ka teisi seadmeid, asetades need lihtsalt telefoni tagaküljele.

Juhani Särglepa New Yorgi reis, mis filmitud ja pildistatud Galaxy Note10+ nutitelefoniga, on vaatamiseks siin: